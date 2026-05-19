Tohle vykupovat nebudeme. Odborníci na ojetiny prozradili, jaké modely nejčastěji odmítají odkoupit a jaké odkoupí skoro vždy

Roman Havlín
19.05.2026
Autor: Petr Šikl

Firma Carvago odhalila výsledky detailních předkupních prohlídek v rámci programu CarAudit, kterým projde každý vůz objednaný na této platformě. Výsledky nepotěší hlavně majitele starších generací Peugeotu 3008 a Opelu Insignia, kdy tato dvojice skončila mezi nejhoršími. Mezi nejlepšími je naopak Hyundai Kona a také BMW i3.

Společnost Carvago zveřejnila data týkající se předkupních prohlídek, kterými prochází každý vůz prodávaný přes tuto platformu. Oficiálně se tahle věc jmenuje CarAudit. Jde o to, že před odkoupením na místo přijede technik a auto prohlédne. No a zveřejněná data shrnují, jaké modely nejčastěji touhle prohlídkou neprojdou a jaké naopak projdou téměř vždy. 

„Technická prohlídka CarAudit je velmi detailní a zahrnuje až 270 kontrolních bodů. Přibližně ve čtvrtině případů se přitom stane, že vybraný vůz zákazníkovi ke koupi nedoporučíme,“ vysvětluje zakladatel a CEO Carvago Jakub Šulta. K častým důvodům patří servisní historie, nesrovnalosti v dokumentaci nebo nesoulad skutečné specifikace vozu s tím, co prodávající uvedl v inzerci. 

Některé zvlášť problematické modelové varianty a ročníky pak na této platformě raději chybí úplně, protože je průběžně aktualizovaný Blacklist preventivně rovnou vyřazuje. Zhruba 10 procent kontrolovaných vozů pak doporučení nedostane rovnou, a to kvůli technickému stavu konkrétního prověřovaného kusu.

Na základě desetitisíců kontrol programu CarAudit z let 2023 až 2026 sestavil analytický tým Carvago přehled modelů, kterým technický stav vystaví v procentuálním vyjádření stopku nejčastěji. Po statistickém očištění o vliv stáří a nájezdu vyšlo najevo, že vůbec nejrizikovějším modelem je předešlá generace Peugeotu 3008. Riziko neúspěšného CarAuditu je u něj 2,38krát vyšší, než je průměr vozů srovnatelného stáří a nájezdu. Desítku nejhorších uzavírá poněkud překvapivě Honda Civic. Všech deset modelů najdete níže: 

Deset nejhorších modelů dle CarAuditu 

  1. Peugeot 3008
  2. Opel Insignia
  3. Jeep Compass
  4. Ford Mustang
  5. Ford Focus
  6. Opel Astra
  7. Tesla Model 3
  8. Alfa Romeo Stelvio
  9. Volkswagen ID.4
  10. Honda Civic

Nejčastější kategorií, kvůli které auta neprojdou, jsou technické závady (35,6 %). Pokud se zaměříme jen na ně, v 58 % případů spočívá problém v pohonné jednotce (hlučný chod, úniky oleje, obtížné starty). Téměř třetinu (32 %) představuje vadná elektronika a asistenční systémy. V 11 % případů pak inspektoři Carvago odhalí závažné problémy s brzdami nad rámec běžného opotřebení.

Alarmující je ovšem druhé místo v kategoriích zamítnutí: každý čtvrtý odmítnutý vůz (25,3 %) má za sebou neprofesionální opravu po havárii či neodborné lakování. Další důvody zahrnují neopravené poškození po kroupách (11,3 procenta), aktuální poškození karoserie (9,9 procenta) a celkově špatný stav (9,1 procenta).

Zajímavým příkladem je Alfa Romeo Giulia. U dvou ze tří vozů, které v prověrce CarAudit neuspějí, se tak stane kvůli technické závadě. Mechanici Carvago zde narážejí například na kousky, které hlásí souběžně poruchy motoru, DPF filtru a systému start-stop. Výjimkou ale nejsou ani život ohrožující úniky brzdové kapaliny ze zkorodovaného brzdového vedení. Problémy se nevyhýbají taktéž Fordu Focus a Opelu Astra, kde se často opakuje dominantní vzorec úniků oleje a hlučných nebo nepravidelně běžících motorů.

A co elektromobily? 

Při koupi ojetiny s elektrickým pohonem se zákazníci zajímají téměř výlučně o stav a degradaci drahé trakční baterie. Ta však bývá vadná jen výjimečně – u pouhých 0,3 % kontrolovaných elektromobilů. 

Přesto nejsou vozy poháněné elektřinou vůči problémům imunní. Koeficient rizikovosti je u nich dokonce o něco vyšší než u dieselů (1,16 vs. 0,94). Důvody přitom vůbec nesouvisí s typem pohonu. Ideálním příkladem je prodejně velmi oblíbená Tesla Model 3.

Mezi nejlepší se řadí BMW a Toyota

U ní jsou častým důvodem nedoporučení ke koupi neprofesionální opravy po haváriích. S hliníkem a lepenými spoji si totiž běžné servisy často neporadí. Technici Carvago u tohoto modelu současně narážejí také na obtížně řešitelné prasklé panoramatické střechy, celkově zanedbaný stav a opakovaně i na plíseň v interiéru. 

K častému špatnému stavu patrně přispívá rovněž mylné přesvědčení mnoha majitelů, že vozy Tesla pravidelnou údržbu nepotřebují. A Tesla jako taková servisní prohlídky ani nevyžaduje. 

Deset nejlepších modelů dle CarAuditu

  1. Hyundai Kona
  2. BMW i3
  3. BMW X5
  4. Toyota RAV4
  5. Volvo V90
  6. Volvo V60
  7. Volkswagen ID.3
  8. Ford S-Max
  9. Audi Q3
  10. Subaru Outback

Absolutními premianty jsou dle statistik Carvago vozy Hyundai Kona, BMW i3 a BMW X5. Ani u jednoho z nich se za poslední více než tři roky nestalo, že by neprošel kontrolou CarAudit kvůli svému technickému stavu. V příznivém světle se jeví rovněž dva modely švédské značky Volvo.

Zdroj: Carvago

