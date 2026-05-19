Tohle vykupovat nebudeme. Odborníci na ojetiny prozradili, jaké modely nejčastěji odmítají odkoupit a jaké odkoupí skoro vždy

Společnost Carvago zveřejnila data týkající se předkupních prohlídek, kterými prochází každý vůz prodávaný přes tuto platformu. Oficiálně se tahle věc jmenuje CarAudit. Jde o to, že před odkoupením na místo přijede technik a auto prohlédne. No a zveřejněná data shrnují, jaké modely nejčastěji touhle prohlídkou neprojdou a jaké naopak projdou téměř vždy.
„Technická prohlídka CarAudit je velmi detailní a zahrnuje až 270 kontrolních bodů. Přibližně ve čtvrtině případů se přitom stane, že vybraný vůz zákazníkovi ke koupi nedoporučíme,“ vysvětluje zakladatel a CEO Carvago Jakub Šulta. K častým důvodům patří servisní historie, nesrovnalosti v dokumentaci nebo nesoulad skutečné specifikace vozu s tím, co prodávající uvedl v inzerci.
Některé zvlášť problematické modelové varianty a ročníky pak na této platformě raději chybí úplně, protože je průběžně aktualizovaný Blacklist preventivně rovnou vyřazuje. Zhruba 10 procent kontrolovaných vozů pak doporučení nedostane rovnou, a to kvůli technickému stavu konkrétního prověřovaného kusu.
Na základě desetitisíců kontrol programu CarAudit z let 2023 až 2026 sestavil analytický tým Carvago přehled modelů, kterým technický stav vystaví v procentuálním vyjádření stopku nejčastěji. Po statistickém
očištění o vliv stáří a nájezdu vyšlo najevo, že vůbec nejrizikovějším modelem je předešlá generace Peugeotu 3008. Riziko neúspěšného CarAuditu je u něj 2,38krát vyšší, než je průměr vozů srovnatelného stáří a nájezdu. Desítku nejhorších uzavírá poněkud překvapivě Honda Civic. Všech deset modelů najdete níže:
Deset nejhorších modelů dle CarAuditu
- Peugeot 3008
- Opel Insignia
- Jeep Compass
- Ford Mustang
- Ford Focus
- Opel Astra
- Tesla Model 3
- Alfa Romeo Stelvio
- Volkswagen ID.4
- Honda Civic
Nejčastější kategorií, kvůli které auta neprojdou, jsou technické závady (35,6 %). Pokud se zaměříme jen na ně, v 58 % případů spočívá problém v pohonné jednotce (hlučný chod, úniky oleje, obtížné starty). Téměř třetinu (32 %) představuje vadná elektronika a asistenční systémy. V 11 % případů pak inspektoři Carvago odhalí závažné problémy s brzdami nad rámec běžného opotřebení.
Alarmující je ovšem druhé místo v kategoriích zamítnutí: každý čtvrtý odmítnutý vůz (25,3 %) má za sebou neprofesionální opravu po havárii či neodborné lakování. Další důvody zahrnují neopravené poškození po kroupách (11,3 procenta), aktuální poškození karoserie (9,9 procenta) a celkově špatný stav (9,1 procenta).
Zajímavým příkladem je Alfa Romeo Giulia. U dvou ze tří vozů, které v prověrce CarAudit neuspějí, se tak stane kvůli technické závadě. Mechanici Carvago zde narážejí například na kousky, které hlásí souběžně poruchy motoru, DPF filtru a systému start-stop. Výjimkou ale nejsou ani život ohrožující úniky brzdové kapaliny ze zkorodovaného brzdového vedení. Problémy se nevyhýbají taktéž Fordu Focus a Opelu Astra, kde se často opakuje dominantní vzorec úniků oleje a hlučných nebo nepravidelně běžících motorů.
A co elektromobily?
Při koupi ojetiny s elektrickým pohonem se zákazníci zajímají téměř výlučně o stav a degradaci drahé trakční baterie. Ta však bývá vadná jen výjimečně – u pouhých 0,3 % kontrolovaných elektromobilů.
Přesto nejsou vozy poháněné elektřinou vůči problémům imunní. Koeficient rizikovosti je u nich dokonce o něco vyšší než u dieselů (1,16 vs. 0,94). Důvody přitom vůbec nesouvisí s typem pohonu. Ideálním příkladem je prodejně velmi oblíbená Tesla Model 3.
Mezi nejlepší se řadí BMW a Toyota
U ní jsou častým důvodem nedoporučení ke koupi neprofesionální opravy po haváriích. S hliníkem a lepenými spoji si totiž běžné servisy často neporadí. Technici Carvago u tohoto modelu současně narážejí také na obtížně řešitelné prasklé panoramatické střechy, celkově zanedbaný stav a opakovaně i na plíseň v interiéru.
K častému špatnému stavu patrně přispívá rovněž mylné přesvědčení mnoha majitelů, že vozy Tesla pravidelnou údržbu nepotřebují. A Tesla jako taková servisní prohlídky ani nevyžaduje.
Deset nejlepších modelů dle CarAuditu
- Hyundai Kona
- BMW i3
- BMW X5
- Toyota RAV4
- Volvo V90
- Volvo V60
- Volkswagen ID.3
- Ford S-Max
- Audi Q3
- Subaru Outback
Absolutními premianty jsou dle statistik Carvago vozy Hyundai Kona, BMW i3 a BMW X5. Ani u jednoho z nich se za poslední více než tři roky nestalo, že by neprošel kontrolou CarAudit kvůli svému technickému stavu. V příznivém světle se jeví rovněž dva modely švédské značky Volvo.
Zdroj: Carvago