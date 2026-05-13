Test ojetiny: Našli jsme rodinné kombi, které jezdí jako nové, žádá si 3,9 l/100 km a stojí 90 000 Kč

Peugeot 308 SW vznikl v době, kdy se ještě tolik nešetřilo a nebylo potřeba vymýšlet rádoby originality v podobě hranatých volantů nebo přístrojové kapličky nazvané i-Cockpit.
Model 308 byl ve své době jedním z nejbezpečnějších vozů, v hodnocení Euro NCAP získal pět hvězdiček. Také se chlubil výtečnou aerodynamikou navzdory zavalitému vzhledu (součinitel odporu vzduchu u něj činí jen 0,29, resp. 0,28 po faceliftu). Kombi v originálním kabátě stojí na upravené podvozkové platformě svého předchůdce, modelu 307.
Na výběr byl tří- nebo pětidveřový hatchback, kombi nebo dvoudveřové kupé-kabrio. V roce 2011 se objevil čtyřdveřový sedan s množstvím chromu určený pro čínský trh. S příchodem sedanu Peugeot vypustil na trh modernizované provedení, u kterého se podařilo snížit hmotnost až o 55 kg. Novinkou se stala mikro-hybridní 308 e-HDI se stop-start technologií.
Velký kufr, nebo sedm míst
Specialitkou dlouhé 308 je sedmimístné provedení s dvojicí nouzových sedadel v zavazadlovém prostoru. Variabilitu kabiny zvyšuje kromě trojice vyjímatelných samostatných sedadel v druhé řadě také sklopné přední sedadlo spolujezdce, díky čemuž je možné převážet opravdu dlouhé předměty (až 3,1 metru). Pomocníkem ve městě je dvojitý přístup do zavazadelníku. Buď si otevřete celé páté dveře, nebo jen samostatné zadní okno na plynových vzpěrách.
Nejen cestující, ale i zavazadla si přijdou na své. Kufr v pětimístném provedení pojme 674 litrů nákladu. Po vyjmutí sedadel v druhé řadě se přepravní kapacita (až po střechu) zvětší na 2149 litrů (oboje měřeno metodou objemu tekutin). Pokud by šlo o měření metodou VDA, tak počítejte s využitelnými 573 dm3, resp. 1736 dm3. Mezi podběhy zadních kol se úplně v pohodě vleze metr široká europaleta, nejširší místo se chlubí hodnotou 1350 mm. Kromě toho potěší nakládací hrana položená 55 centimetrů nad zemí.
Situace na trhu
Český trh s ojetinami aktuálně nabízí něco málo přes 150 ojetých Peugeot 308, přičemž diesely mírně převažují nad benzínem. Nejčastěji narazíte na kombi a pětidveřový hatchback. Kabriolety se objevují v počtu zhruba deseti až patnácti kusů. Drtivá převaha vozů disponuje manuální převodovkou, nabídku automatů spočítáme na prstech jedné ruky. Většina vozů má najeto mezi 150 a 200 tisíci kilometry. Nejčastěji se objevuje šedá a stříbrná karoserie, kterou následuje bílá, černá nebo modrá.
Českým původem se chlubí zhruba polovina vozidel v nabídce, nejčastější dovozy pocházejí ze sousedního Německa, v menší míře pak jednotlivé kusy doputovaly z Francie nebo Rakouska. První majitel je uváděn v téměř čtyřiceti případech a servisní knížkou disponuje zhruba polovina vozů. Panoramatickou střechou je vybavena přibližně třetina aut, tažným zařízením šestina. A vyhřívaná sedadla má každý osmý vůz v nabídce.
Zkoušený vůz = nízkorozpočtový bazarový ideál českých rodin
Tak a teď se držte. S cenovkou 90 000 Kč jsme objevili jednu z nejmladších 308 recenzované generace. Vůz po prvním majiteli se pyšní pravidelným servisem (autosalony Kopecký) a nízkým kilometrovým nájezdem 119 800 km. Příštího majitele čeká návštěva STK až v říjnu roku 2027. Poslední doložený servis 308 prodělala v říjnu loňského roku při 118 635 km. Vůz odrazoval zájemce nejspíše několika kosmetickými nedostatky a malými koly, což mně osobně vůbec nevadilo a má zvědavost se soustředila na kilometrový nájezd a technický stav vozu.
Pod kapotou pracovalo vůbec nejlepší vznětové srdce – šestnáctistovka e-HDi s 84 kW spojená s manuální šestirychlostní převodovkou, což je kombinace, kterou doporučuji (poměr výkon/spotřeba je neuvěřitelný, ale nepředbíhejme).
Ve výbavě nechyběla automatická dvouzónová klimatizace, panoramatická střecha, tónovaná skla, vyhřívaná sedadla, elektricky ovládaná okna, kožený volant, roletky zadních oken, tempomat, palubní počítač, ISOFIX, loketní opěrka, elektrická zrcátka, denní svícení, mlhovky, senzor deště, zadní parkovací senzory nebo podélné střešní nosiče.
Klame tělem
Zapůjčený vůz z pražského autobazaru klame svým tělem. Je pravdou, že téměř patnáctiletý vůz nepůsobí zrovna nejmoderněji. Testovaný kousek navíc měl hned několik lehkých kosmetických nedostatků v podobě drobných odřenin a škrábanců. S tím je ale nutné u tak starého vozu počítat. Kulaté tvary dávají vzpomenout na zlaté motoristické časy, kdy automobilky ještě tolik nešetřily. Po otevření dveří stačí řidiči deset vteřin, aby se zorientoval (zkuste si to v nových peugeotech, kde navíc přes věnec volantu nevidíte na přístrojovou kapličku). Pohlaďte palubní desku s měkčeným plastem a vyzkoušejte trojici samostatných sedadel v druhé řadě.
Zkoušený vůz dokazuje, že ne každý s kombíkem v dieselu najede stovky tisíc kilometrů. Udávanému nájezdu lze věřit, věnec volantu není ohmataný a ani jiná část kabiny nevykazuje větší známky používání. Diesel startuje na první dobrou a vrní přesně tak, jak má. Řazení mi přišlo dokonce přesnější, než když jsem tento model testoval jako zbrusu nový.
S dieselem nízká spotřeba zaručena
Diesel 1.6 HDi francouzská automobilka během života první generace nabízela hned v několika verzích. Do roku 2010 bylo možné koupit provedení se čtyřventilovým rozvodem, modernější jednotky pak disponovaly jen dvěma ventily na válec. Samozřejmostí byl filtr pevných částic. V rámci Euro 5 mohl být motor vybaven také originálním a v praxi nečekaně dobře fungujícím systémem stop-start (e-HDi).
Dynamika novějšího slabšího čtyřválce je pouze průměrná a předjíždění s plně obsazeným vozem je nutné plánovat. I když plně sešlápnete plynový pedál, peugeot ve vyšších rychlostech jen pozvolna zrychluje. Dálniční jízda na pátý rychlostní stupeň není problém (čtyřválec točí na pětku 2 650 ot./min).
Na okreskách spálí čtyři litry na sto, na dálnici pak kolem šesti. Když jsem před rokem zkoušel jiný bazarový kousek, na palubním počítači svítila hodnota 6,4 l/100 km po ujetých 9999 km. Já tehdy s 308 SW najel přes šest stovek kilometrů a dosáhl spotřeby 4,6 l/100 km, což je podle mě naprosto reálná hodnota průměrně zdatného řidiče (předchozí majitelka musela být rozená závodnice).
U těchto pohonných jednotek umějí majitele potrápit vstřikovače, EGR ventil, občas turbodmychadlo (při jeho výměně je nutné vyčistit sítko přívodu oleje). Známé jsou také problémy s podtlakovým okruhem, který ovládá práci turba, nebo škrticí klapky. Poměrně často se objevují prodřené hadice vedoucí od turba, které se při běhu motoru třou o sebe. Výsledkem je pokles výkonu.
Ale zpět k modernější 308 s motorem 1.6 e-HDi. S tou jsem dokázal mimo město jezdit pod čtyři litry na sto! Bez většího snažení na trase dlouhé dvě stovky kilometrů si toto pseudokombi řeklo o příděl 3,9 l/100 km. Po ucpané Praze se spotřeba vyšplhala na 5,8 l/100 km, což byla nejvyšší hodnota, kterou za týden testování palubní počítač zobrazil. Dovolím si tvrdit, že i kopyto bude jezdit za pět litrů na sto. Vůz jsem odevzdával s konečnou spotřebou 4,9 l/100 km, což vzhledem k jízdám po Praze a „dálničnímu letu“ je skvělý výsledek. Osobně neznám z téhle doby podobně velký a úspornější vůz.
Do nějakých 130 km/h panuje v kabině ticho a například při devadesátce jen těžko budete hádat aktuální rychlost. Novější šestnáctistovka e-HDi je v mých očích nejlepší možnou volbou. Plní emisní normu Euro 5, je spojená s šestirychlostní převodovkou (díky tomu si dobře vede na dálnici) a patří mezi vůbec nejúspornější jednotky s plynulým stop-startem.
Dokážou pozlobit vstřiky, zejména pak těsnění, při krátkých jízdách se může ozvat EGR ventil popř. DPF filtr. Ideální je pravidelný olejový servis.
Servis je důležitý
U dieselů je nutností u aditivních systémů DPF doplňovat speciální roztok (obvykle po 120 000 km). Samotná životnost filtru je v rozmezí 150–200 tisíc kilometrů, záleží na jeho zahlcování nespalitelnými zbytky pocházejícími paradoxně právě z aditiv. Kolem hranice 180 tisíc km mohou být regenerační schopnosti filtru vyčerpány a je třeba ho vyměnit.
Krátkou životností trpí brzdové komponenty (sportovně založeným jedincům destičky vydrží sotva 20 tisíc kilometrů, kotouče pak dvojnásobek). Francouzská automobilka totiž vsadila na kvalitně brzdící komponenty od značky Bosch, kdy lze brzdný účinek ideálně dávkovat (to není zrovna pro francouzské vozy typické), ale životnost je nižší.
Z otravných věcí se může objevit pískající posilovač řízení nebo drobná závada v podobě stávkující elektroniky. Před koupí 308 důkladně prověřte veškerou elektrickou výbavu včetně klimatizace. Ojedinělé nejsou ani úniky oleje z okruhu posilovače řízení, což vede k jeho zničení. Vůle vznikají na přední nápravě, hlavně v táhlech stabilizátoru, méně časté jsou v čepech ramen.
Stejně jako v jiných vozech koncernu PSA se i zde občas objevují robotizované převodovky BMP6, které raději oželte. Kromě nutnosti měnit spojkové obložení u nich dochází k závadám ovládací části převodovky. V praxi totiž jde o manuální převodovku s automatickým ovládáním spojky a automatickou volbou převodů. Řadit i ní lze i pádly na sloupku volantu.
Z benzinových motorů není moc na výběr
Chcete-li z nějakého důvodu zážehové srdce, vhodnou volbou může být nejmenší 1.4 VTi. Ta se hodí pro příměstský provoz a celkově kratší trasy. Přeplňovaným motorům THP se raději vyhněte obloukem.
Některé dieselové 308 s manuální převodovkou dokázaly přes počáteční trable najezdit stovky tisíc kilometrů. Výjimkou nejsou vozy s nájezdem 400 tisíc kilometrů. Podmínkou dožití je ovšem pravidelná výměna motorového oleje a celkově nešizený servis.
Testovaný kousek s počtem najetých kilometrů (necelých 120 tisíc) je spíše výjimkou, přesto lze stále narazit na podobně zachovalé kusy s doloženým servisem po prvním majiteli.
S vypůjčeným stříbrným kombi se mi tak dobře jezdilo, že jsem uvažoval o jeho koupi. Po vrácení do autobazaru si hned druhý den Peugeota odvážel nový majitel.
Žádné lepší kombi za tyhle peníze neseženete
Pokud sháníte rodinné kombi přiměřeného věku s pořizovací cenou do sta tisíc korun, určitě do užšího výběru zahrňte tenhle Peugeot. Za dobré peníze poskytne nevídaně prostornou kabinu s variabilitou srovnatelnou s tehdejšími kompaktními MPVéčky. Spokojená bude nejen posádka (panoramatická střecha, tři samostatná sedadla v druhé řadě, sklopné stolečky, sluneční clony), ale také řidič. Ten dostane klasické fyzické ovladače, dostatek prostoru a podélně posuvnou i výškově stavitelnou loketní opěrku.
Zdroj: autorský text, AAA Auto
Plusy:
- spotřeba paliva
- prostornost a variabilita
- kvalitní materiály
- klasické ovladače
- komfortní nastavení podvozku
- solidní odhlučnění (příplatková vrstvená boční skla)
- bazarové ceny
- možnost sedmi míst / velký kufr
- skvělý výhled z vozu (i šikmo vzad)
- slušná protikorozní ochrana
Mínusy:
- průměrné jízdní vlastnosti na rozbité silnici
- vyšší nakládací hrana zavazadelníku
- průměrné řazení u 5°manuálu
- motory THP
- praskající žárovky H7