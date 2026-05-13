Kupní smlouva na kolo vzor ke stažení

Kupní smlouva slouží jako potvrzení o převodu vlastnictví a zároveň pomáhá předejít sporům ohledně technického stavu kola, jeho původu nebo zaplacení kupní ceny. Při nákupu z druhé ruky navíc může chránit kupujícího v situaci, kdy by se později ukázalo, že je kolo odcizené nebo má skryté vady.
Co by měla obsahovat kupní smlouva na kolo?
Kupní smlouva na jízdní kolo nemusí být složitá, ani nemusí mít mnoho stran. Důležité ale je, aby obsahovala všechny podstatné informace o prodávajícím, kupujícím i samotném předmětu prodeje. Ve smlouvě by proto neměly chybět zejména následující údaje:
- jméno a adresa prodávajícího a kupujícího,
- popis kola,
- výrobní číslo rámu,
- kupní cena,
- způsob úhrady,
- datum předání,
- informace o technickém stavu,
- seznam příslušenství,
- podpisy obou stran.
Důležitou částí smlouvy je především detailní popis kola. Nestačí uvést pouze značku nebo typ. Ideální je doplnit informace o modelu, velikosti rámu, barvě a výrobním čísle rámu. U elektrokol se doporučuje zaznamenat také informace o baterii, motoru a případně i servisní historii.
Ve smlouvě by měly být uvedeny i všechny známé vady nebo poškození. Pokud prodávající o některých nedostatcích ví a do smlouvy je neuvede, může se kupující později domáhat reklamace nebo odstoupení od smlouvy. Naopak jasně popsaný stav kola výrazně snižuje riziko budoucích sporů mezi oběma stranami.
Tento vzor smlouvy připravila advokátní kancelář Dostupný advokát. Jde o obecný vzor dokumentu, který nepředstavuje právní radu pro konkrétní případ. Každá situace má své specifické okolnosti, a vzor proto nemusí postihnout všechny varianty ani obsahovat všechna potřebná ujednání. Pro ověření vhodnosti vzoru a správné vyplnění doporučujeme konzultaci s advokátem na www.dostupnyadvokat.cz.
Na co si dát při koupi použitého kola pozor?
Při nákupu bazarového kola je důležité zaměřit se hlavně na technický stav. Kupující by si měl zkontrolovat rám, brzdy, řazení, kola i případné známky poškození po pádu. U dražších modelů je vhodné absolvovat krátkou zkušební jízdu a ověřit, že vše funguje správně.
Velkou pozornost je ale potřeba věnovat také původu kola. Například příliš nízká cena u novějších modelů je podezřelým signálem, že něco nemusí být v pořádku. U elektrokol je pak důležité převzít také nabíječku, klíče od baterie a případné příslušenství.
Rozdíl je také v tom, zda kupujete kolo od soukromé osoby nebo od podnikatele. Při nákupu v obchodě nebo bazaru má kupující standardně nárok na reklamaci a zákonnou ochranu spotřebitele. U koupě mezi dvěma soukromými osobami je situace odlišná a větší význam má právě dobře sepsaná smlouva.
Vzor kupní smlouvy na kolo ke stažení
Vzor kupní smlouvy na jízdní kolo by měl být především přehledný a srozumitelný. Ve většině případů stačí jednoduchý jednostránkový dokument, který obsahuje identifikační údaje obou stran, popis kola a podmínky prodeje.
Součástí smlouvy může být také prohlášení prodávajícího, že je výhradním vlastníkem kola a že na něm neváznou žádná práva třetích osob. Praktické je doplnit i seznam předávaného příslušenství, například světel, náhradních plášťů nebo nabíječky u elektrokola.