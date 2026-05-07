Fiesta pro celý svět: Před půlstoletím se Ford konečně odhodlal pokračovat v řadě malých vozidel

Ford měl vždycky v zásobě nějaké malé a jednoduché vozidlo za menší peníz a splňující skromné nároky běžného provozu. Zejména ten britský: jeho malá Anglia se představila na podzim 1939, v téměř totožné karosérii přežila válku, aby se v roce 1953 dočkala moderní pontonové karoserie, skrývající značně antikvární mechaniku.
Další generace přišla v roce 1959 a o osm let později odešla do historie bez následovníka. Německý Ford vsadil na nižší střední třídu Fordů P4 a P6, neměl srovnatelnou konkurenci pro malý volkswagen, přestože se velmi rychle ukázalo, že by ji býval potřeboval. Jenže v době, kdy se rozhodovalo o konci Anglie 105E se o dalším malém modelu neuvažovalo. Prý je to zbytečné a hodně drahé – tak usoudili v americké centrále světového koncernu…
Video: Dobová reklama na Ford Fiesta
Ford málem zaspal konjunkturu malých vozů!
Jenže pak přišel konec šedesátých let a Evropa začala zbrojit: Fiat uvedl na trh progresívní 128 a vědělo se o konci vývoje ještě zdařilejší řady 127, Renault spěchal s malou „pětkou“, která se ukázala jako prostorový zázrak, Velká Británie stále úspěšně vyvážela do celého světa malé Mini, prý i Volkswagen chystal nějakou bombu ve třídě jedenáctistovek – jen Ford neměl žádné polínko, které by přiložil do ohně konkurenčního boje. Blížila se léta sedmdesátá a Ford viděl, že musí rychle začít s vývojem, nebo se může rozloučit s vidinou zisků…
Projekt Bobcat vznikl v americkém ústředí ve spolupráci s karosárnou Ghia
Tak vznikl projekt Ford Bobcat – v době, kdy začaly problémy s cenami ropy a dalších komodit, a ukazovalo se, že může být ještě hůře. Automobilky daly malým modelům nejvyšší prioritu a u Fordů se představily více než dvě stovky studií malých vozů, většinou ovšem značně futuristických, jak už to u designových cvičení bývá.
Ze studie Bobcat ale vystoupilo do popředí několik skutečností, majících význam pro budoucí novinku. Tou základní se stala dvouprostorová karosérie typu hatchback, u níž se nepočítalo s pětidveřovým provedením. To zvládl Volkswagen Golf, ale Ford vsadil na jednoduchost a maximální ekonomii výroby. Dalším předpokladem byl pohon přední nápravy – u Fordu doposud něco výjimečného a praktikovaného jen u německých P4 a P6.
Designová studie, značně podobná pozdějšímu Fiatu 127 (a skutečně – minimálně v jednom provedení karosárny Ghia – využívající kompletní technologii Fiatu 127), přicestovala do Evropy na představení bossům německého a britského Fordu. Dosavadní vývoj přišel na téměř miliardu dolarů a takovou částku si ani Ford Motor Company nemůže dovolit jen tak odepsat.
Výroba se přesune do velké montovny ve Španělsku
Americký Ford se už dříve dohodl s britským a německým protějškem na vybudování zcela nového montážního závodu. Ale kde? V obou zemích to nepřicházelo do úvahy, řešení nabízela možnost jihoamerické produkce i pro Evropu, ale nedošlo k tomu: náklady na dopravu do Evropy by byly příliš velké, navíc panovala obava z kvalitativních výkyvů, a jihoamerické montovny by musely vyhovět rozdílným požadavkům amerického i evropského trhu a zákonným požadavkům.
Řešením se stal montážní závod ve španělské Valencii, kde se podle původních předpokladů měly vyrábět Escorty druhé a další generace.
Jak se bude jmenovat? Přece španělsky!
V době, kdy malý ford dostal posvěcení z ředitelského podlaží amerického Fordu a stylistická centra v Německu a Anglii se začala věnovat broušení detailů, přistála na stole otázka vhodného jména. Probíraly se desítky alternativ, z nichž některé byly velmi zajímavé, zvukomalebné a lehce zapamatovatelné, ovšem z právních důvodů existence podobného názvosloví nepřicházely v úvahu: například Amigo (příliš podobné Citroënu AMI) či Metro (rezervované pro zamýšleného nástupce britského Austinu Mini).
Velký počet hlasů získal atraktivní název Sierra. Nakonec ale neprošel (třebaže si jej Ford – jak se později ukázalo – nechal v záloze) a přímo ze Španělska přišel návrh na Ford Fiesta. Jak vám to zní? Příjemně, jméno evokovalo volný čas a společnost, svátek, radost. Razítko přistálo, zrodil se Ford Fiesta!
Bylo jasné, že nováček bude následovat tradici výrobce. Ten jej nabídne v mnoha verzích, odstupňovaných podle výbavových položek i variant použitých motorů. Tak tomu bylo u Escortů, Taunusů i větších modelů.
Od premiéry nás dělí už padesát let
Slavná premiéra se odehrála 11. května 1976, ale na sériovou výrobu v myšleném rozsahu to ještě nebylo. První malý počet Fiest vznikl v závodu v Saarlouis, pak teprve na přelomu září a října začala Fiesty chrlit továrna ve Valencii, která se stala jedním z nejmodernějších závodů Fordu.
Také centrála v britském Dagenhamu se připojila, ovšem pouze s výrobou pravořízených Fiest pro britský trh. Vozy s řízením RHD závod ve Valencii nevyráběl, protože by se montážní proces zpomalil a tříštil, navíc montovna v Dagenhamu byla vybavená vším potřebným a nemusela pracně rekonstruovat linky.
Něco málo o technice a karosérii…
Podívejme se na několik technických údajů: v premiérovém roce si zájemci mohli koupit základní model s litrovým čtyřválcem o výkonu 40 a 45 koní v provedení 1000, L a Ghia. Pak byl k mání model GLA s agregátem 1115 cm3 a výkonem 53 koní, o rok později přišla na trh třináctistovka 1,3 S a 1,3 Ghia, ale i americká verze 1,6.
Všechny agregáty se pojily s mechanickou čtyřstupňovou převodovkou. Unifikovaná karosérie vynikala jednoduchostí a elegancí, ovšem v rámci automobilové módy poloviny 70. let nenabízela kromě nárazníků a zpětných zrcátek u prvních modelů chromované ozdoby.
Americké provedení bylo možné poznat na první pohled: mělo nárazníky nejen chromované, ale navíc i nevkusně „traverzovité“, což šlo pochopit v rámci federálních zákonů u amerických vozidel, ale evropské s podobnými doplňky vypadaly skutečně děsivě – a to nejen Ford. Elegantní boční profil pontonu zaujal lehce stoupající linií spodních stran zadních oken, středem boků se táhl prolis. Přední maska nabídla pohled na obdélníkové světlomety, záď měla z důvodu širších třetích dveří svisle orientované koncové svítilny. Třetí dveře sahaly až k zadnímu nárazníku, což přinášelo výhodu. Fiesta totiž často fungovala jako druhé auto v rodině a „nákupní košík“.
Fiesta pohledem zevnitř
Interiér se nesl v duchu určení vozidla a výrobní ceny. Řidič měl před sebou volant se dvěma (později čtyřmi) příčkami a čalouněným středem, měkce obložená palubní deska nesla střízlivě vybavení přístrojový štít. Ten měl v základním provedení kromě běžného rychloměru, kombinovaného přístroje a nejnutnějších kontrolek jeden zajímavý detail: grafické schéma řazení znázorňovalo, který rychlostní stupeň je právě „v akci“.
Můžeme se tomu pousmát – my, kteří máme najeté statisíce a milióny kilometrů, ale pro začátečníka to byla mnohdy vítaná pomůcka. Sklápěcí opěradla nabízela nepříliš široký vstup k zadním sedadlům, Fiesta se samozřejmě profilovala jako čtyřmístný model, přičemž velké postavy mívaly stejné problémy s místem, jako u třídveřové konkurence.
Nejvýkonnější model debutoval v roce 1981
Zajímavá výkonová alternativa přišla v roce 1981. Po dvou letech příprav a testování se v nabídce objevila Fiesta XR2, osazená ostrou šestnáctistovkou s výkonem 85 koní a schopností dosáhnout maximálky 175 km/h – tedy kladivo na podobně orientovaný Golf GTI. XR2 byla samozřejmě odlišená i opticky, za dost značnou pořizovací cenu dostal majitel efektní lak s polepy, sportovní interiér, hliníkové ráfky, velké kulaté světlomety a další nezbytnosti.
Po sedmi letech nastoupila druhá generace
To už se ale vědělo, že první generace končí a Ford finišoval s nástupcem. Vzhledem k nevelkým optickým rozdílům se původně uvažovalo jen o oznámení faceliftu, ale sedmiletý výrobní cyklus připadal americkému vedení jako dost dlouhý, aby se nástupce označil dvojkou.
První generace Fordu Fiesta tedy strávila na montážních linkách léta 1976 až 1983, v prázdninách roku 1983 se konala slavná premiéra nové generace, která těch optických změn zase tolik nepřinesla. Ale takové jsou zákonitosti automobilové branže. Celkem za dobu výroby spatřilo světlo světa bezmála 2 600 000 Fiest včetně předsérií, prototypů a zkušebních modelů.
S názvem Fiesta se dnes už u nových fordů nesetkáte. Sedmá generace tohoto populárního modelu byla závěrečná, poslední exempláře sjely z montážní linky v polovině roku 2023, o obnovení výroby se už neuvažuje. Není ostatně divu, trh se velmi proměnil…
Fiesty v Československu? Velmi málo…
Fiesty byly v Československu velkými exoty. Ne snad, že by tu nejezdily, ale vídali jsme je převážně s nákladem cizinců či v rolích soukromých vozidel pracovníků zahraničních zastupitelských úřadů či cizích afilací. Oblíbené byly mezi pracovníky západoněmeckého, britského a švédského velvyslanectví. Ford Motor Company je sice občas představil v expozici brněnského veletrhu, dále Československem projela koncem sedmdesátých let propagační kolona, směřující do Maďarska, ale to bylo vše.
Podle záznamů se u nás prodaly pouhé čtyři nové Fiesty první generace, dále se individuálně dovezl malý počet ojetých (zajímavá zlatě metalízovaná a červená Fiesta brázdily v první polovině 80. let pražské ulice), ovšem větší počet k nám dorazil po změně režimu. Do konce srpna 1991 stát toleroval import ojetin jakéhokoliv roku výroby, zejména „jedničkové“ Fiesty patřily v zahraničí k levným nabídkám.
Jak si Fiesta vedla v cenovém souboji?
Nevynecháme ani obvyklé cenové srovnání na západoevropském trhu. Vybrali jsme modelový rok 1977, kdy už začala produkce ve statisícových sériích a Fiesty se zabydlely po celé Evropě. Z důvodu nabídkové rozmanitosti volíme opět švýcarský trh:
|Ford Fiesta 1000
|10 570 SFr (švýcarských franků)
|Fiat 127 L
|9 040 SFr
|Peugeot 104 GL
|9 950 SFr
|Simca Horizon
|11 800 SFr
|Citroën Ami
|9 200 SFr
|Mazda 323
|8 990 SFr
|Datsun (Nissan) Cherry 100
|9 900 SFr
|Škoda 105 S
|8 010 SFr
Ford Fiesta v žádné generaci nedosáhl takové proslulosti a obliby jako konkurenční VW Golf. Je to jednoduché: Ford nabízel v první polovině sedmdesátých let mimořádně široké portfolio modelů pro každou kapsu a potřebu.
Volkswagen se soustředil na vozy nižších tříd čili zajišťoval odbyt v odlišném segmentu. Přesto na Fiestu nesmíme zapomenout. Pro mnohé znamenala to, co signalizoval její typový název…
Zdroj: archiv autora, Ford, Automobil Revue