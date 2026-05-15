Že dnešní auta nic nevydrží? Omyl. Japonský model zvládl za necelých 10 let 700 tisíc a nepokazilo se na něm nic

Roman Havlín
15.05.2026
vitar 700 tacho
Autor: Tiskový servis Suzuki

Taky jste už někdy v životě slyšeli heslo Japonec až na konec? Hanlivé spojení odkazující na nespolehlivost japonských aut ale rozhodně neplatí pro Suzuki Vitara z roku 2017. Jeho britský majitel totiž od té doby najel 702 tisíc kilometrů, a to bez jediné vážné závady.

Na trhu s ojetými vozy se často vyskytují dva extrémy. Buď zde máme vozy, které mají přes svoje dlouhé stáří skoro až neuvěřitelně nízký nájezd, anebo tu jsou poměrně mladé kousky, u nichž se na palubní desce často vyskytují číslice začínající 300 xxx. Tím druhým případem je Suzuki Vitara jednoho britského majitele, který vůz zakoupil v roce 2017. Od té doby se ale zřejmě rozhodl, že s Vitarou bude jezdit všude a kdykoliv.

Z toho pramení poměrně zajímavá skutečnost, že s Vitarou za necelých deset let najel lehce přes 700 tisíc kilometrů, přičemž vůz po celou dobu nepostihla žádná velká závada. 

Pod kapotou pracuje původní benzínový motor o objemu 1,6 litru, o přenos výkonu na kola se stará původní převodovka a dokonce i výfukový systém nebyl nikdy vyměněn.

Stačil pravidelný servis

Je skutečně působivé, co vše se na voze vlastně nepokazilo. Takový extrémní nájezd kilometrů totiž ovlivní naprosto každou součástku vozu a je úplně jedno, zda vůz jezdil jen po dálnici anebo ve městě. Podle dostupných informací bylo tohle japonské SUV po celou dobu své životnosti bezchybné a klíčovou složkou k úspěchu byl pravidelný servis.

Samozřejmě došlo k tomu, že bylo potřeba vyměnit spotřební materiál. Brzdové destičky se měnily několikrát a v průběhu let bylo namontováno asi 15 sad pneumatik a jednou byla vyměněna gumová manžeta hnací hřídele. Kromě očekávaného opotřebení se údajně nevyskytly žádné větší mechanické závady ani úniky oleje. Příběhy, jako je tento, přesně potvrzují, proč se majitelé vozidel Suzuki opakovaně vrací k této značce.

Když totiž vaše auto ujede více než 700 000 km s převážně neporušenou mechanikou, to už není štěstí. Tohle je technická konzistence. Důležité je ale zmínit, že vůz byl servisován vždy jen u prodejce, a to několikrát do roka. To dokazuje, že správná péče o vozidlo může výrazně prodloužit jeho životnost. Navíc, i organizace ADAC, která každý rok hodnotí spolehlivost většiny prodávaných vozidel, opakovaně označila Vitaru za jednu z nejspolehlivějších ojetin.

Suzuki Vitara 700

Od roku 2017 přes 700 tisíc kilometrů, to už je slušný výkon 

Autor: Tarmaclife

Zdroj: Tarmaclife, Suzuki

