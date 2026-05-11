Test: Volkswagen Touran 2.0 TDI DSG drtí svou konkurenci i po 11 letech výroby. Jeho odchod do důchodu ale byl nevyhnutelný

Odchod tohoto modelu mně osobně docela mrzí, protože ačkoliv mi rukama každý rok projdou desítky nejnovějších modelů z dílen různých značek, byl to právě Volkswagen Touran, který mi znovu připomněl, že
stará dobrá škola je prostě nejlepší. České zastoupení značky v rámci odchodu modelu z nabídky poslalo do prodeje posledních 200 kusů, které byly ve výbavách Comfortline, Friends, Highline, Love, People a Touran. Na výběr byly kusy s motory TSI a TDI, ale jak už název tohoto testu napovídá, já dal přednost naftové klasice.
Video: Představení Volkswagen Touran (2015)
I když se druhá generace Touranu dostala na trh již v roce 2015, ani dnes se nedá říci, že by měl nějak zastaralý design. Vždy totiž platilo, že stačilo zvolit vyšší výbavu, která přinesla chromované prvky, LED světlomety a hezčí design litých kol. Testovaný kus vše z toho dostal a snad jen design litých kol se mě osobně moc nezamlouval. To je ale můj osobní dojem a někdo to může vidět jinak.
Zpátky do minulosti
Vysoká stavba karoserie typická pro MPV, široký nástupní prostor na obou řadách sedadel, krásně tvarované zadní LED svítilny či dvojitá koncovka výfuku. Nejen to jsou prvky, které každého, kdo tohle auto uvidí naživo, vrátí do minulosti. Tohle auto má zkrátka své kouzlo a je to vidět také v kabině. Zde je vše při starém, což znamená jediné – hromada fyzických tlačítek, stará grafika mapových podkladů navigace a přehledná digitální palubní deska.
Samozřejmostí je i hromada úložných prostor a dvojitá přihrádka na cennosti kousek od voliče automatické převodovky, v jejímž spodním patře je bezdrátová nabíječka mobilních telefonů. Současně jsem si rád zavzpomínal na rok 2016, kdy jsem tohle auto testoval jako žhavou novinku a tehdy mě dostala neskutečně široká variabilita sedadel a objemné úložné schránky ve stropě vozu.
Člověk by až nevěřil, jakou radost mu může udělat velký otočný ovladač světel vlevo pod volantem. Ten je doslova nepřekonatelný a ve srovnání se současnou produkcí Volkswagenu zde nehrozí klikání na leskle černé dotykové plochy. V Touranu si světla zapnete i poslepu, což platí hlavně pro ty, kteří znají dřívější produkci Volkswagenu. Jedinou výtku mám k dotykovému panelu klimatizace, který nahradil dříve dodávaná fyzická kolečka.
Možná vás to překvapí, ale dokonce i zpracování kabiny mi přišlo lepší než třeba u současných modelů Tayron a Tiguan. V Touranu jsem zkrátka cítil poctivost, smysl pro detail a nenašel jsem zde nic, co by mě vyloženě štvalo či vadilo. Obrovskou výhodou Touranu je dále to, že vzadu odvezete tři dětské autosedačky, což dnes neumí ani některá velká SUV. A kdo by měl trošku odrostlejší, ale pořád malé děti, stačí jim spodní sedáky skrze páčku pod nimi vysunout směrem nahoru a následně místo opěrek hlavy instalovat tzv.
ušáky.
Interiér spolkne vás i hromadu zavazadel
Pro co nejlepší praktičnost je zadní strana předních sedadel vybavena výklopnými stolečky, nechybí stínicí rolety v oknech a co se týče kufru, do něj lze v pětimístném uspořádání uložit až 834 litrů zavazadel. Asi není potřeba zmiňovat, že místa v kabině je tolik, že na všechna sedadla se pohodlně usadí i rozměrnější cestující s výškou až 192 cm. Tohle auto prostě nemá konkurenci a leckteré moderní malé rodinné osobní dodávky se na něj absolutně nechytají.
Základem Touranu je totiž platforma MQB, kterou tehdy dostal taktéž Volkswagen Golf sedmé generace. Jízdní vlastnosti Touranu tak jsou na samotné špičce a testované provedení to dokázalo v plné míře. Pod kapotou testované verze pracoval naftový motor 2.0 TDI s výkonem 150 koní a točivým momentem 350 Nm. Poháněna byla přední náprava a nechyběla taktéž automatická převodovka DSG se sedmi stupni a pádly pod volantem. Vůbec mi nevadilo to, že motor měl trošku hrubší projev a byl v kabině celkem slyšet.
Je svižný a dojede daleko
Po dynamické stránce tento motor rozhodně neurazí a pro dlouhé dálniční výlety se hodí palivová nádrž o objemu 58 litrů, což je úplně stejně, jako má dnes vlajkový model Tayron, a to ještě jen v případě, že nemá plug-in hybridní techniku. Na dálnici můžete s testovaným Touranem jet klidně i 200 km/h a díky neseškrcené elektronice v motorovém prostoru není problém této rychlosti dosáhnout s nečekanou lehkostí. A jelikož se v názvu vozu nachází písmenka TDI, je asi všem jasné, že tady velká spotřeba rozhodně nehrozí.
S vozem jsem ujel 920 km, což jsem i já sám původně vůbec neplánoval. Jenže až do konce testu jsem nemusel tankovat a při vrácení vozu zbývalo v nádrži ještě 65 km dojezdu. To jen vypovídá o tom, že Touran 2.0 TDI 110 kW zkrátka nežere a nutno podotknout, že jsem s ním často jezdil po dálnicích a okresních silnicích. Celkem často jsem ale vypínal systém Stop & Start, čímž jsem šetřil hlavně startér. Úspora paliva mi navíc s jeho aktivací nepřišla tak významná.
Podvozkově mě pak Touran opět vrátil do starých dob. Ačkoliv by v jeho výbavě klidně mohla být první generace adaptivních tlumičů DCC, mnou testovaná varianta měla pasivní techniku s optimálním nastavením tuhosti mezi úrovněmi sportovní – měkký. V zatáčkách se tak vůz nakláněl jen decentně, a to i při rychlejším průjezdu. Na horším povrchu plném děr a vln se ale Touran umí chovat stabilně a nehrozí zde uskakování zádě či tvrdé rány od podvozku.
Volkswagen Touran z roku 2025 je tak posledním mohykánem, který nabízí hromadu místa v kabině, velmi dobré jízdní vlastnosti, bohatou výbavu a hlavně kvalitní zpracování společně se spolehlivostí. Velká palivová nádrž umožní ujet klidně i 1000 km, v kabině se nebudou tísnit ani čtyři vzrostlí dospělí a za volantem lze zažít i trošku té řidičské zábavy. A nějaká nevýhoda? Tady bych si dovolil jedno přirovnání.
Takové auto už tady zřejmě nikdy nebude
Volkswagen si je plně vědom kvalit a popularity tohoto modelu. Touran po 11 letech dozrál jako kvalitní francouzské víno. I z toho důvodu není divu, že testovaný vůz stál v době testu lehce přes jeden milion Kč. Při pohledu do nabídky Volkswagenu v sekci
skladové vozy se pak dozvíte, že další Tourany jsou ještě k dispozici a na některé z nich probíhá akční sleva. Díky té lze mnoho Touranů pořídit za částku od 840 tisíc Kč. Ty nejvybavenější verze pak ale stále stojí skoro 1,2 milionu. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že Touran je německý klenot, který za svou cenu nabídne to, co vám nedá ani ta nejmodernější konkurence.
Už si ani nepamatuji, kdy naposledy jsem vracel novinářské auto s tak těžkým srdcem, jako právě v případě Touranu. Jeho vlastnosti jsou na takové úrovni, že by mi ani nevadilo to, že na trh dorazil už v roce 2015. Poctivé ovladače, pocit kvality a komunikativní řízení, díky kterému víte úplně o všem, co se právě děje pod předními koly. Touran nám zkrátka bude chybět a jsem si skoro jistý, že už nikdy nepřijde do nabídky podobně kvalitní auto.
|+ kvalitní zpracování, spotřeba, objem palivové nádrže, prostornost, řízení, výbava
|– dotykový panel klimatizace
Zdroj: Autorský text