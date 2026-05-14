Tak jsme se konečně dočkali, začala sériová výroba elektrického tahače od Tesly. Od premiéry uběhlo pouze devět let

Roman Havlín
14.05.2026
Tesla Semi (2026)
Ano, je to skutečně tak. První elektrická nákladní Tesla se teprve před pár dny dostala do sériové výroby. Premiéra modelu Semi se přitom uskutečnila již v roce 2017 a od té doby docházelo k neustálým odkladům, které se týkaly jak výroby, tak i oficiálního prodeje.

Automobilka Tesla spustila sériovou výrobu svého revolučního tahače Semi. Za běžných okolností by to nebylo nic až tak zajímavého, protože v horizontu několika měsíců od premiéry automobilky obvykle začínají své nové modely vyrábět, jenže tady tomu tak nebylo. Cesta elektrického tahače od showcaru k sériovému produktu byla velmi komplikovaná a trvala slovy devět let!

V běžném provozu, ale nikoliv jako sériovka 

Je sice pravdou, že v roce 2022 začala několik desítek kusů využívat americká firma PepsiCo, jenže tehdy dodala Tesla předprodukční kusy, které sloužily spíše pro testovací účely. Nyní ale nastává okamžik, na který čekalo mnoho světových firem. Tesla Semi se začala oficiálně vyrábět a je běžně k dostání, a to aniž by bylo potřeba výrobci zasílat speciální všimné

Semi je k dispozici ve dvou variantách – Standard Range a Long Range, přičemž druhá zmíněná má kvůli větší baterii o maličko delší kabinu. Verze Standard Range nabízí dojezd přibližně 523 kilometrů, zatímco Long Range je na tom s hodnotou 800 kilometrů o dost lépe. 

Obzvláště zajímavá je schopnost rychlého nabíjení. Tesla Semi se dokáže nabíjet výkonem až 1,2 MW. Jediným problémem ale je, že pro takto schopný elektrický tahač ještě není vybudována dostatečně velká a silná elektrická infrastruktura.

Zatímco pak Tesla s modelem Semi nabírala neustálé zpoždění, během posledních několika let se konkurence vytasila se svými elektrickými konkurenty. Patří sem například Volvo s modelem FH Electric či Mercedes-Benz eActros. Tesla si je toho plně vědoma a tak tu máme jednu malou kontroverzi. 

Ačkoliv se tahač Semi představil již v roce 2017, za tu dobu stihlo dojít k jeho většímu faceliftu. Do sériové výroby tak vlastně jde druhá generace, přičemž tu první si vyzkoušelo jen několik málo firem na celé planetě. 

