Test: Lynk & Co 02 More (200 kW) chce Evropany přesvědčit o tom, že elektromobil z Číny je nejlepší

Novinka s jednoduchým označením 02 přináší velmi oblíbenou karoserii crossover-kupé a do délky měří necelých 4,5 metru. Velikostně je tak dost podobná Škodě Elroq, což se odráží i na bohatém vnitřním prostoru. O tom ale až později.
Lynk & Co 02 stojí na platformě, kterou využívá například sesterské Volvo EX30. Jenže oproti němu je o dost větší. Design modelu 02 si pak rozhodně s ničím jiným nespletete.
Hlavní statické LED světlomety jsou dle módních trendů odděleny od LED světel denního svícení a jsou o něco níže. Design se pak nese v duchu jednoduchosti a hladkých linií. Snad jen futuristicky tvarované zadní světlomety s vyšším posazením vypadají, jako by je darovala nějaká kosmická loď.
Mnohé zájemce o tento vůz potěší fakt, že pod jeho kapotou se skrývá 15litrový frunk. Díky tomu se tam dají uložit nabíjecí AC kabely, které se tak nemusí válet v kufru mezi ostatními zavazadly.
Luxus všude kam se podíváš
Luxusním prvkem jsou pak bezrámová okna, což je v této cenové relaci málo vídaná věc. Pro lepší aerodynamiku má Lynk & Co 02 zapuštěné kliky dveří, které jsou navíc senzorové. Stačí tak za ně chytit, přitlačit a dveře se s cvaknutím pootevřou. A jestli vám exteriér přišel poměrně bláznivý, pak to samé čekejte v kabině.
Už při otevření dveří se vůz aktivuje a začne se připravovat na jízdu. Pokud tak máte nastavenou klimatizaci a výhřev sedadel na režim Auto, ještě než dosednete, Lynk & Co vám začne předehřívat sedadla, volant a kabinu.
To vše lze samozřejmě udělat i na dálku, a to skrze mobilní aplikaci propojenou s vozem. Interiéru na první pohled dominuje velký 15,4" displej infotainmentu. Vrchní části palubní desky vládnou měkčené materiály a horní část dveří je potažena syntetickou kůží. Spodek přístrojové desky a dveří je už ale po vzoru evropských automobilek čistě z obyčejného tvrdého plastu, což ale v této cenové kategorii úplně nevadí. V rámci vyšší výbavy More nechybí ambientní osvětlení, které je zde vyvedeno přes pruh na přístrojové desce s názvem Infinity Light.
Tento pruh navíc může klasicky svítit, ale je zde možnost i automatické přeměny barvy během jízdy. Technické nadšence pak potěší funkce blikání do rytmu právě spuštěné hudby. Cením příjemně měkká přední sedadla s elektrickým ovládáním. Jsou dostatečně rozměrná, ale chybělo mi u nich nastavení sklonu sedáku a taktéž by se hodila funkce odvětrávání. Problém jsem pak měl s ukládáním polohy sedadla, což se provádí dotykově přes dotykový středový displej. Polohu si sice uložíte, jenže když do vozu usedne další cestující, musí si na displeji zvolit druhou pozici, což je dost nešikovné.
Skoro vše je na dotek
Lynk & Co 02 (vyjma volantu a panelu pro ovládání oken) ignoruje klasická fyzická tlačítka a za mě je to trochu škoda. Pochvalu ale musím udělit za praktičnost. Například dvě velmi dobře umístěné bezdrátové nabíječky doplňuje 60W USB-C, které zvládne nabíjet i běžný notebook.
Praktickým řešením je i velká středová konzole s magnetickým rolovacím krytem, malou posuvnou vaničkou a pořadačem uvnitř. A komu by snad tento prvek v kabině vadil, stačí odjistit dvě pojistky a celý box lze z vozidla bez problému odnést. Místa je ve voze celkem dost a na obě řady sedadel se bez problému posadí 182 cm vysocí cestující.
Hodně mě pak překvapilo, že vzadu výrobce nešetřil na materiálech a i zde najdeme kvalitní zpracování. Většina automobilek chce udělat dojem hlavně vpředu a zadní část často vybaví lacinějšími prvky. To ale není případ modelu 02. Vzadu tak najdeme krásné kryty reproduktorů Harman Kardon, praktické háčky, LED lampičky, USB-C i USB-A přípojky a pohodlnou loketní opěrku s držáky nápojů. Velkým plusem jsou taktéž výdechy klimatizace na B-sloupcích, ačkoliv klimatizace sama o sobě je pouze dvouzonová.
Výkonu má na rozdávání
Objem kufru činí celkem solidních 440 litrů a praktičnost zvyšuje vyjímatelná gumová rohož. Pod hlavní podlážkou je navíc druhý úložný prostor, kam lze uložit méně používané věci.
A co pohon? Jak už bylo zmíněno, testovaná verze se zadním náhonem nabízela výkon 200 kW. Díky tomu model 02 disponuje zrychlením z 0 na 100 km/h v čase 5,5 sekundy. Pod podlahou se pak skrývá NCM baterie s využitelnou kapacitou 66 kWh, kterou lze nabíjet na DC nabíjecí stanici výkonem až 150 kW. Kdo raději nabíjí doma a pomaleji, skrze palubní nabíječku zvládne do vozu přenést výkon až 11 kW.
Nevýhodou může být to, že jen výhradně u vyšší výbavy More dostanete tepelné čerpadlo. Někomu by mohla chybět taktéž verze s pohonem obou náprav a výkonem 300 kW. Ta je však dostupná jen na domácím trhu v Číně.
Lynk & Co 02 je celkem divokým crossoverem, za jehož volantem si užije nejvíce zábavy jen hodně zkušený řidič. Už jen fakt, že na zadní nápravě je 272 koní, svědčí o tom, že tahle hračka se bude ráda přetáčet a v zatáčkách se s vypnutou elektronickou stabilizací ráda sklouzne bokem. Pokud ale elektronika zůstane aktivovaná, vůz prakticky nelze dostat do situace, která by mohla být svým způsobem jakkoliv nebezpečná.
Podvozek je naladěn spíše komfortně, na menších nerovnostech se hezky zhoupne a dokonce i vetší ostřejší nerovnosti mu nedělají takový problém, za což nejspíše mohou i menší 19“ disky kol. Z pozice řidiče jsem měl možnost využívat tři jízdní režimy (Eco, Comfort a Sport), avšak mě po celý týden stačil druhý zmíněný, ve kterém i tak byl model 02 hodně svižným vozidlem. Za celý týden jsem ujel skoro 600 km a průměrná spotřeba se pohybovala okolo 20,5 kWh na 100 km. Je ale potřeba říci, že jsem se často pohyboval na okreskách a ve městě.
Největší předností je cena
Dálnice jsem prakticky vynechal, takže kdyby se jejich podíl navýšil, spotřeba by nejspíše byla o něco vyšší. Největší předností je pak cena vozu. V základní výbavě Core totiž stojí 899 995 Kč, což je vůči evropské konkurenci poměrně láce. Testovaná verze More pak stojí 999 995 Kč a má doslova vyčerpávající výbavu, které chybí snad jen odvětrávaná přední sedadla a Matrix LED čelní světlomety.
Nevýhodou je ale kompletně dotykové ovládání, nemožnost nastavení sklonu výdechů klimatizace a také fakt, že vůz nejde pořídit s pohonem obou náprav. I tak ale Lynk & Co ukazuje, že chce zapůsobit hlavně na evropské zákazníky a do budoucna chystá další modely, které
odchytí jiné skupiny zákazníků.
|+ kvalitní zpracování a materiály, prostornost, výbava, podvozek, výkon
|– spotřeba, absence tlačítek, nelze s pohonem 4×4
Zdroj: Autorský text