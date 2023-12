Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění, kdy je nutné ihned zastavit a co znamená želvička

Kontrolky v přístrojovém štítu se během let vyvinuly v univerzálně srozumitelný jazyk, jehož prostřednictvím nás auto informuje o svých provozních stavech a různých problémech. V posledních letech bývají stále častěji doplněné ještě doprovodným psaným komentářem na palubním počítači. Leckde už také v češtině.

Pro zkušené motoristy budou následující řádky zcela triviální, nic nového se nedozvědí. Cílem tohoto článku je osvětlit problematiku kontrolek v autě především těm, kteří s auty začínají, případně se o jejich fungování vůbec nezajímají, dokud nenastane nějaký problém. A ten bude typicky signalizován právě kontrolkou v přístrojovém štítu.

Oranžová je varování, červená průšvih

Obecně lze rozdělit kontrolky na palubní desce na dva typy. Jedny svítí oranžově a na blížící se problém upozorňují. Většinou to znamená, že lze opatrně pokračovat v jízdě, ale problém je potřeba co nejdříve řešit. Příklad? Upozornění na docházející palivo, opotřebení brzdového obložení, prázdnou nádržku ostřikovačů nebo prasklou žárovku v některém ze světel.

Signalizace poklesu tlaku v pneumatice je častým zdrojem falešných poplachů. Vždy ale na bezpečném místě zastavte a přesvědčte se, že jsou pneumatiky v pořádku. U každého auta se reset provádí jinak Autor: Škoda Auto

Červené kontrolky již značí problém nebo stav, který zabraňuje bezpečnému používání auta. Typickým příkladem je červená kontrolka oleje, kontrolka zatažené ruční brzdy či signalizace přehřátí motoru. V ani jednom z případů nelze bezpečně pokračovat v jízdě. Červeně svítí také kontrolky nezapnutých pásů či nefunkčního airbagu.





V moderních autech už teploměr chladící kapaliny častí chybí, nahrazuje ho jen kontrolka. Většinou zabliká a zapípá a značí přehřátí motoru. V takovém případě zastavte a vypněte motor Autor: Škoda Auto

Kontrolka upozorňující na problém s mazáním (ano, to je ta olejnička s kapičkou) je nesmírně důležitá. Respektive je nesmírně důležité hned zareagovat, jinak si zničíte motor. Pokud se rozsvítí žlutě, může to nejčastěji znamenat pokles hladiny oleje na minimální hranici. Neznamená to, že nemůžete jet dál, ale rozhodně byste neměli po motoru chtít plný výkon a při nejbližší příležitosti byste měli olej dolít. Obvyklé pravidlo říká, že po rozsvícení žluté kontrolky se do motoru vejde litr oleje. Žlutá kontrolka ale také může značit pokles tlaku oleje.

Červená kontrolka oleje je mnohem větší problém. Znamená ztrátu tlaku oleje (nejčastěji, pokud se rozsvítí náhle) nebo pokles hladiny pod minimální mez (pokud před tím svítila žlutě a vy jste to ignorovali). S tím se jezdit nedá, musíte hned zastavit a vypnout motor. Nejčastějším důvodem je nějaký vážný problém, například proražení vany motoru a vytečení oleje ven či selhání olejového čerpadla. Mnohdy prosté dolití oleje nestačí, bude potřeba odtah do servisu.

Co kontrolka znamená? Je to v návodu k obsluze

Kontrolek je dnes v autech spousta a přestože výrobci se snaží dodržovat univerzálně srozumitelný standard, některá auta používají trošku odlišné symboly pro popis stejných problémů. Typicky se tak stává u vozů určených například pro japonský nebo severoamerický trh. Užitečnou pomůckou je v takovém případě návod k obsluze, který podrobný rozpis varovných kontrolek vždy obsahuje a popisuje také doporučený postup řešení jednotlivých problémů.

Moderní auta využívají k popisu problému také displej palubního počítače a někdy dokonce dávají aspoň základní instrukce, co dělat.

Upozornění na sjeté brzdové obložení u staršího Mercedesu sice není žluté, ale zobrazuje se na palubním počítači včetně doprovodného textu Autor: Dalibor Žák

Zde uvedený příklad informací o sjetém brzdovém obložení není univerzální pro všechna auta. Některé levnější vozy kontrolu brzdového obložení vůbec nemají. Nicméně s životností brzd okolo 60 000 km nebo i více není problém ubývající brzdové obložení vypozorovat při běžné servisní prohlídce. Dobrý a spolehlivý mechanik má kontrolu brzd mezi hlavními úkony při prohlídce auta.

Takhle vypadá varování na opotřebované brzdové obložení u naprosté většiny běžných aut. Z kontrolky nepoznáte, jestli se jedná o destičky vpředu nebo vzadu. Stejně se většinou dělají celé brzdy Autor: Redakce

Jakmile se na palubní desce něco rozsvítí, důležité je nezmatkovat a nepřestat sledovat provoz. Řidič je v autě hlavně od toho, aby řídil auto. Pokud si nejste jisti, na bezpečném místě zastavte a podívejte se do návodu k obsluze, co dotyčná kontrolka znamená jak dá postupovat.

A když návod k obsluze nemáte? Ani to není konec světa. Pokud máte mobilní telefon s internetem, vždycky se dá poměrně rychle najít význam kontrolky ve vyhledávači, případně lze stáhnout návod k obsluze v digitální formě přímo do telefonu.

Želvička, auto s reproduktorem nebo auto s vykřičníkem?

S nástupem elektromobilů se do světa automobilů ve velkém dostávají symboly, na které mnozí nebudou zvyklí. Signalizují totiž závady baterií nebo s nimi souvisejícími věcmi. Třeba oranžový symbol trojitého akumulátoru signalizuje nízký stav nabití (je to takové elektrické hladové oko) a řidič by měl co nejrychleji začít hledat dobíjecí stanici. Pokud tak neudělá, změní se tento symbol na červený a téměř jistě bude doplněn o symbol želvičky. V tu chvíli má elektromobil omezený výkon a ten zbytek energie v bateriích by měl řidič využít k tomu, aby auto odstavil někde, kde nebude překážet.





Objevit se může také oranžové autíčko s reproduktorem, což signalizuje závadu generátoru zvuku, který musí elektromobily a hybridy do určité rychlosti ze zákona vydávat, aby auta byla slyšet.

Želvička představuje kontrolku, která přišla spolu s elektromobily. Znamená omezený výkon kvůli nízkému nabití baterie. Červené autíčko s hvězdičkou se na vás rozbliká ve chvíli, kdy vůz eviduje vysoké riziko nárazu Autor: Škoda Auto

Ale nejde jen o elektrický pohon. Spoustu symbolů mají rovněž asistenční systémy. Hodně jich na vás v moderních autech vyskáče ve chvíli, kdy se znečistí přední radar (například při jízdě za sněžení) a veškerá asistence se následně automaticky vypne. Na přístrojovém štítu se pak ukáže celý zástup oranžových kontrolek. Auta mají také informativní kontrolky. Třeba symbol kruhového objezdu řidiči říká, že auto začalo snižovat rychlost, protože ví, že je před ním kruhový objezd. Děje se tak při jízdě s aktivovaným tempomatem.

U dnešních aut je zcela obvyklé, že je přístrojový štít nahrazen displejem, takže veškeré kontrolky doplňuje také informativní hláška. Řidič zároveň může mnohdy na středovém displeji zobrazit stav vozu, kde se mu tyto hlášky také objeví a výjimkou není ani možnost podívat se na závady/kontrolky přes aplikaci chytrého telefonu.

Na téma kontrolek moderních systémů jsme před časem připravili kvíz. Můžete si ho vyzkoušet na tomto odkazu.