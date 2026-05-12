Volkswagen představil nové full hybridní pohony pro modely Golf a T-Roc. Na český trh dorazí ve 4. čtvrtletí letošního roku

Roman Havlín
12.05.2026
VW Golf a T-Roc Hybrid
Autor: Volkswagen

Nová varianta okoření již tak bohatou nabídku elektrifikovaných verzí a jejím cílem je oslovit zákazníky, kteří chtějí nižší spotřebu, částečně elektrickou jízdu, ale přitom nechtějí řešit dobíjení, protože systém si energii vyrábí sám během jízdy. Na český trh dorazí nové verze označené jednoduše jako Hybrid už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Klasický full-hybrid koncernu Volkswagen dlouhou dobu chyběl, protože automobilky jako Toyota nebo Renault/Dacia ukazují, že zákazníci jsou ochotní takovouto motorizaci akceptovat jako náhradu za diesel. Zajímavé prodeje elektrifikované motorizace pak automobilkám dost pomáhají ve snižování flotilových emisí. U VW si toho evidentně všimli. 

modelové nabídce se nová motorová varianta vměstná mezi mild-hybridní jednotky eTSI a plug-in hybridní verze eHybrid či GTE. Základní filozofie nového systému pak stojí na maximální efektivitě bez závislosti na zásuvce. Elektřina se zde totiž průběžně vyrábí skrze rekuperaci kinetické energie při brzdění a zpomalování a také pomocí spalovacího motoru 1.5 TSI evo2. Ten prostřednictvím generátoru taktéž dobíjí trakční baterii.

Test Volkswagen T-Roc nové generace: Levnější než Karoq, přesto levný není
Dva elektromotory, 1,6 kWh k tomu

Ke spalovacímu motoru se přidávají dva elektromotory, z nichž jeden slouží k samotnému pohonu kol a druhý funguje jako záložní generátor. Elektrická energie se pak ukládá do lithium-iontové NMC baterie s kapacitou 1,6 kWh, která je umístěna pod podlahou v zadní části vozu. 

V praxi celý systém pracuje plně automaticky a podle aktuální jízdní situace plynule přechází mezi různými režimy, kdy při rozjezdech a nízkých rychlostech jede vůz čistě na elektřinu se zcela vypnutým spalovacím motorem.

Test Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 4Motion: Mikrobus do nepohody
Bude i Sport

Naopak při vyšší zátěži může spalovací motor pracovat odděleně od kol a vyrábět elektřinu pro elektromotor. Volkswageny Golf Hybrid a T-Roc Hybrid nabídnou celkem tři jízdní režimy: Eco, Comfort a Sport. V jízdním režimu Eco bude maximální výkon hybridní soustavy omezen na 70 procent a funkce Boost deaktivována, aby se snížila spotřeba energie. Jízdní režim Comfort neomezuje nejvyšší výkon hybridního pohonu a umožňuje funkci Boost. 

V jízdním režimu Sport je sportovní charakteristiky dosaženo tím, že pohon přechází dříve do režimu sériového hybridního pohonu, a tím urychluje dosažení maximálního výkonu. Elektrifikace se navíc promítá i do dalších částí vozu, jako je třeba klimatizace. Ta využívá elektrický kompresor. Stranou nezůstává ani posilovač brzd, který je rovněž elektrický. Vůz tak může efektivně fungovat i ve chvílích, kdy je spalovací motor vypnutý.

Jak už bylo řečeno, do prodeje se nové hybridy dostanou už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Jako první je dostanou nejpopulárnější modely VW, tedy Golf a T-Roc. 

Zdroj: Volkswagen

