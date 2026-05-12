Volkswagen představil nové full hybridní pohony pro modely Golf a T-Roc. Na český trh dorazí ve 4. čtvrtletí letošního roku

Klasický full-hybrid koncernu Volkswagen dlouhou dobu chyběl, protože automobilky jako Toyota nebo Renault/Dacia ukazují, že zákazníci jsou ochotní takovouto motorizaci akceptovat jako náhradu za diesel. Zajímavé prodeje elektrifikované motorizace pak automobilkám dost pomáhají ve snižování flotilových emisí. U VW si toho evidentně všimli.
V modelové nabídce se nová motorová varianta vměstná mezi mild-hybridní jednotky
eTSI a plug-in hybridní verze
eHybrid či
GTE. Základní filozofie nového systému pak stojí na maximální efektivitě bez závislosti na zásuvce. Elektřina se zde totiž průběžně vyrábí skrze rekuperaci kinetické energie při brzdění a zpomalování a také pomocí spalovacího motoru 1.5 TSI evo2. Ten prostřednictvím generátoru taktéž dobíjí trakční baterii.
Dva elektromotory, 1,6 kWh k tomu
Ke spalovacímu motoru se přidávají dva elektromotory, z nichž jeden slouží k samotnému pohonu kol a druhý funguje jako
záložní generátor. Elektrická energie se pak ukládá do lithium-iontové NMC baterie s kapacitou 1,6 kWh, která je umístěna pod podlahou v zadní části vozu.
V praxi celý systém pracuje plně automaticky a podle aktuální jízdní situace plynule přechází mezi různými režimy, kdy při rozjezdech a nízkých rychlostech jede vůz čistě na elektřinu se zcela vypnutým spalovacím motorem.
Bude i Sport
Naopak při vyšší zátěži může spalovací motor pracovat odděleně od kol a vyrábět elektřinu pro elektromotor. Volkswageny Golf Hybrid a T-Roc Hybrid nabídnou celkem tři jízdní režimy: Eco, Comfort a Sport. V jízdním režimu Eco bude maximální výkon hybridní soustavy omezen na 70 procent a funkce Boost deaktivována, aby se snížila spotřeba energie. Jízdní režim Comfort neomezuje nejvyšší výkon hybridního pohonu a umožňuje funkci Boost.
V jízdním režimu Sport je sportovní charakteristiky dosaženo tím, že pohon přechází dříve do režimu sériového hybridního pohonu, a tím urychluje dosažení maximálního výkonu. Elektrifikace se navíc promítá i do dalších částí vozu, jako je třeba klimatizace. Ta využívá elektrický kompresor. Stranou nezůstává ani posilovač brzd, který je rovněž elektrický. Vůz tak může efektivně fungovat i ve chvílích, kdy je spalovací motor vypnutý.
Jak už bylo řečeno, do prodeje se nové hybridy dostanou už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Jako první je dostanou nejpopulárnější modely VW, tedy Golf a T-Roc.
Zdroj: Volkswagen