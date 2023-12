Dacia Duster ACF je skutečný tank. Na pásech vyjede i to, co nezvládnou nejdrsnější off-roady

Dacia Duster je velmi oblíbená kromě jiného kvůli tomu, že v terénu zvládne překvapivě hodně. Přestože nemá žádnou sofistikovanou elektroniku jako třeba Land Rover Discovery, na kvalitních pneumatikách projede i těžký terén. Je to dáno slušnou světlou výškou, krátkou jedničku nahrazující redukci a hlavně nízkou hmotností. Jenže ne každému schopnosti standardního vozu stačí. Někteří používají své auto v extrémních podmínkách, které vyžadují poněkud jiná řešení. Duster, který vozí turisty v Peci pod Sněžkou do hotelu Bouda Helena, dostal pásy od rumunské společnosti ACF.

Možná si vzpomenete, že jsme o Dusteru nové generace postavené na těchto pásech psali. Tehdy šlo o novinku představovanou na výstavě armádní (a další speciální) techniky BSDA 2018 v Bukurešti. Když jsme tenkrát hledali podrobnosti, našli jsme na facebookovém profilu společnosti ACF fotky z testování jednoho takového Dusteru. Měl českou registrační značku. Právě v České republice se totiž našel jeden z prvních zájemců.

Proč? Protože Duster je levný

Jak se objevil Duster na pásech v Peci pod Sněžkou? Majitel hotelu Bouda Helena Martin Severa (který mimochodem dříve jezdil rallye) nám dal překvapivě prostou odpověď. Také on sáhl po Dusteru nejen proto, že vyjede všechno možné, ale hlavně kvůli jeho ceně.

Auto na pásech je specifická záležitost určená pro specifické použití. V Peci pod Sněžkou podobných strojů potkáte mnoho. Sněžná taxi vyvážejí turisty do místních hotelů, ke kterým se autem dostat nelze. V hotelu Bouda Helena tenhle problém vyřešili právě Dusterem na pásech ACF Autor: Lukáš Dittrich

V Peci to máte totiž tak. K některým hotelům autem nedojedete. Musíte si vzít místní sněžné taxi nebo vás hotel vyveze nahoru nějakým vlastním prostředkem. Jak říká Martin Severa, dříve využívali místní taxi, jenže to si účtuje za jednu cestu 800 Kč. Alternativa v podobě sněžného skútru je fajn, ale tam se vejdou dva lidé. Navíc dobrý sněžný skútr také umí stát přes 400 tisíc. Proto v Boudě Helena hledali zajímavější alternativu.





Dnes už starý Duster ve své době stál bez DPH zhruba 350 tisíc. Sada pásů od ACF vyšla bez DPH na 10 700 eur, tedy v přepočtu přibližně 280 tisíc. Celková cena takového stroje sice přesahovala 600 tisíc korun, jenže Duster dokáže vyvézt najednou až čtyři cestující. Navíc v teple. Mimo sezonu pak není problém z auta pásy sundat a normálně s ním jezdit. Zhruba tohle byly důvody, proč teď mají Boudě Helena dvě speciální Dacie Duster.

Sice to nebyl původní účel, ale pásový Duster také výborně přitahuje pozornost. Kdekoliv zastaví, hned si ho někdo fotí. Nedivíme se Autor: Lukáš Dittrich

Nákup pásů ACF na Dacii Duster pak přinesl ještě jeden (i když zřejmě ne úplně plánovaný) efekt. Auto vypadá opravdu monstrózně. I ta malá chvíle, co jsme v Peci s touhle Dacií strávili, stačila k tomu, aby bylo zřejmé, že jakmile někde pásový Duster zastaví, kolemjdoucí okamžitě tasí telefony. Pak stačí na dveře přidat nějakou tu reklamu, aby bylo vidět, kam vůz patří, a o propagaci je postaráno.

Montáž je v zásadě jednoduchá

Kouzlo sady pásů má být právě v jednoduché montáži. ACF říká, že jeden člověk by měl dokázat auto takto „přezout“ za hodinu. Michal Spour, který s Dustery v Boudě Helena jezdí, ale říká, že to trvá trochu déle a hlavně že je lepší nasazovat pásy ve dvou. Jeden pás totiž váží 111 kg.

V základu jsou pásy uchyceny šrouby kol. Při první montáži je ale potřeba ještě ze zadní strany přišroubovat jakési dodatečné rameno, které brání tomu, aby se pás otočil vzhůru nohama. Tohle rameno je přišroubováno ke spodnímu uchycení tlumičů a po první montáži už může na autě zůstat i v momentě, kdy ho zase postavíte zpátky na kola.

Pásy jsou široké 35 cm, dlouhé přesně jeden metr a světlou výšku Dacie Duster zvednou o podstatných 21 cm. Můžete s nimi jezdit nejen na sněhu, ale také v běžném terénu. Maximální rychlost činí 50 km/h. Součástí pásů je redukce v poměru 1.33. I proto se pohonné ústrojí Dusteru dokáže vypořádat s nemalým nárůstem valivého odporu. Podle zkušeností lidí z hotelu Bouda Helena zatím s auty žádné problémy nebyly. Přitom jsou – až na ty pásy, pochopitelně – zcela sériová.

Jezdit s běžným autem v podmínkách, kde jsme zvyklí na rolbu nebo sněžný skútr, je prostě zábava. Samozřejmě pásy lze nasadit i na jiné modely Autor: Lukáš Dittrich

V blízké budoucnosti ovšem dostane naftová patnáctistovka dvojice Dusterů z Pece pod Sněžkou decentní chiptuning. Nejde o navyšování výkonu. Záměr je získat více točivého momentu v nízkých otáčkách. Důvod je jednoduchý. V sériovém nastavení se musíte rozjíždět s více vytočeným motorem, jinak se pásový Duster z místa neodlepí. Tím spíš, kdyby se vám náhodou podařilo i s touhle „rolbou“ zapadnout nebo když auto stojí přes noc venku a pásy přimrznou na sníh. Druhou chystanou úpravou je instalace samosvorného diferenciálu na zadní nápravu, který si navrhl Martin Severa sám. Tím by se měla už tak velká průchodnost pásového Dusteru terénem ještě zvýšit.

Pro úplnost, oranžový Duster dostal pásy s hroty. Jeho velká chvíle prý přišla před Vánocemi, kdy napadlo trochu sněhu, ten následně povolil a zase umrzl. Šedivý Duster, který jsme fotili, má klasické pásy, ale na zkoušku dostal pro změnu jiné tlumiče. Konkrétně Bilstein. Mají tvrdší charakteristiku a hlavně světlou výšku ještě navyšují o další 4 cm. V Rumunsku na takových tlumičích jezdí armádní varianty Dusteru. Na pásech je pak auto jistější, ale jejich instalace údajně není nezbytně nutná.

Maximální rychlost na pásech je 50 km/h Autor: Lukáš Dittrich

Jezdí jako normální Duster. Skoro…

Pásová Dacia Duster není rolba. I v téhle úpravě se řídí jako běžná verze, se kterou jsme do Pece pod Sněžkou přijeli. Jen je potřeba dodržovat několik pochopitelných zásad. Kromě vyšších rozjezdových otáček musíte pamatovat i na to, že není dobré dávat plný rejd, protože pásy se do podběhů nevejdou. A hlavně nesmíte točit s volantem na místě. Vzhledem k obrovskému odporu se pásy neotočí, takže byste snadno mohli poškodit řízení.

Duster jezdí na pásech zásadně v režimu 4×4 Lock a s vypnutou stabilizací. Protože se vůz na pásech chová jinak, elektronika by byla zmatená. Duster sice ESP zase během jízdy zapne, ale stane se tak až v momentě, kdy rychlost překročí 50 km/h. A na pásech víc než 50 km/h jet nemůžete.





Vše ostatní už je jen zábava daná pro běžného smrtelníka prostou skutečností, že z Dusteru kouká na svět z nezvyklé výšky a že může jezdit vesele v místech, kde by s klasickou verzí zapadl na prvním metru. Pro zajímavost, spotřeba se podle slov majitele Boudy Helena zvedla zhruba o 30 %. Není se čemu divit. Když pustíte plyn, Duster na pásech prakticky okamžitě zastaví. Brzdy skoro nejsou potřeba.

Obyčejný Duster je fajn, ale vedle svého pásového kolegy vypadá jako hodně chudý příbuzný Autor: Lukáš Dittrich

Majitel Boudy Helena je oficiálním importérem pásů ACF do České republiky. Protože jde ale o specifický produkt, žádný showroom ani české webové stránky neexistují. Vážní zájemci, pro které by tahle věc opravdu byla užitečná, se většinou znají. Zatím ale Dustery na pásech od ACF jezdí v ČR údajně jen tyto dva, i když v samotné Peci pod Sněžkou můžete vidět na pásech také starší generaci Dacie Duster patřící jiné společnosti.

Extrémní off-road, ale také příjemný cestovatel

Do Pece pod Sněžkou jsme se vypravili s naší Dacií Duster 1.5 dCi 4×4. Byl to docela zajímavý kontrast ukazující, jak vlastně taková „obyčejná“ Dacia může být univerzální. Jedni s ní jezdí v hlubokém sněhu, jiní ji mohou používat jako běžné cestovní auto

Výlet za focením pásového Dusteru pro mě znamenal zhruba 400 km (průměrná spotřeba na téhle trase byla kvůli svižné dálniční jízdě 7,7 l/100 km) a znovu mi připomněl, jak moc se druhá generace populárního rumunského SUV zlepšila po stránce civilního používání. Na dálnici jede klidně 150 km/h a uvnitř je překvapivé ticho. Má tempomat, navigaci, vyhřívání sedadel, bluetooth… Zkrátka vše, co pro běžné cestování potřebujete. Jen při mrazivých ránech mě moc netěší, že občas namrzá čelní okno také zevnitř.