Evropská země diskutuje možnost přídělového systému na paliva. Čím více států se připojí, tím lépe, míní analytik

Jakub Bartek
04.05.2026
Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Ve Švédsku se hovoří o krizovém plánu v případě nedostatku paliva. Nastoupit může snížení rychlosti a v případě největší nouze také přídělový systém. Z dob pandemie se ale v tomto severském státu osvědčila doporučení a dobrovolná osobní zodpovědnost místo příkazů a regulací. 

Ačkoliv se zdá, že se situace kolem paliv vyřešila, protože v Česku vláda uměle snížila ceny a všichni tak mohou vesele cestovat dál, problém kolem paliv a krize v Hormuzském průlivu přetrvává. A zatímco u nás se tváříme, že se nic neděje, ve Švédsku se otevřeně debatuje o tom, že výhledově může přijít krize, která už nebude znamenat drahé palivo, ale přinese rovnou nedostatek paliva. V takovém případě pak bude nutné zavést velmi nepopulární opatření. 

Postačí snížení rychlosti? 

Jedním z takových opatření by mohlo být snížení rychlosti. Pro švédskou televizi SVT to řekla Ella Kilim ze Švédské energetické agentury. V úvahu připadá také možnost regulace provozu v hustě osídlených oblastech. Švédská média pak zmiňují dokonce i přídělový systém, ale tomu se Ella Kilim zásadně vyhýbá. Pro SVT přímo uvedla, že aktuálně nedostatek paliv ve Švédsku nehrozí a že přídělový systém je velmi vzdálený. 

Mimochodem, v souvislosti s krizí kolem paliv se začalo hovořit o snížení rychlosti také v Rakousku, ale tamní autoklub je zásadně proti s tím, že efekt takového opatření bude zanedbatelný. 

Analytik Christian Kopfer z norské investiční banky Arctic Securities ovšem připomíná, že situace není dobrá a že svět aktuálně spotřebovává více paliva, než kolik ho produkuje. Řekl to také pro televizi SVT. Na nedostatek leteckého paliva by tak mohl navázat nedostatek ropných produktů obecně. Podle jeho názoru by se nějaká forma přídělového systému měla zavést už v létě, pokud bude krize pokračovat. A podobná opatření by měly zavést i jiné země. Pokud se tak nestane, poletí ceny paliv rychle vzhůru. 

Švédsko si asi vystačí s doporučeními 

Zajímavé také je, že Ella Kilim v rozhovoru zmínila dobrovolná opatření coby hlavní nástroj regulace. V dobách covidu se ve Švédsku ukázalo, že přísná povinná opatření nejsou potřeba, protože postačí vydávat doporučení a klást důraz na osobní zodpovědnost. 

Ella Kilim současně připomíná, že jakékoliv regulace bude nutné provádět v koordinaci s okolními zeměmi. Jinak se dostaneme do situace, že si někteří řidiči budou jezdit pro palivo přes hranice. 

Zdroj: SVT

