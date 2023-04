Tak dlouho Tesla chystala nový Roadster, až jí značka MG vypálila rybník. Cyberster vypadá skvěle a do prodeje dorazí už za rok

Automobilka MG se veze na vlně úspěchu, protože dokáže nabízet poměrně kvalitní auta, navíc doplněná o nadstandardní záruku, za velmi přijatelné peníze. Jenže zatím šlo především o různá SUV a crossovery. Nic, co by přímo odkazovalo na minulost britské značky. Jenže to se právě teď mění. Po premiéře má elektrický roadster Cyberster, který vypadá mimořádně zajímavě.

Oficiální tisková zpráva mnoho detailů neříká. Tím nejdůležitějším je potvrzení skutečnosti, že se Cyberster opravdu bude vyrábět. Na evropském a britském trhu se tato novinka objeví v polovině příštího roku. Pokud jste tedy čekali na celé dlouhé roky slibovanou novou Teslu Roadster, která je stále v nedohlednu, patrně už čekat nemusíte.

Jak navíc doplňuje magazín Autocar, Cyberster nebude žádné ořezávátko. Podle informací britských kolegů se budou nabízet dvě verze. Provedení s jedním motorem nabídne 313 koní, varianta s dvojicí elektromotorů dostane výkon dokonce 544 koní. Jen tedy nepůjde o úplně lehký vůz. Jednomotorový Cyberster má vážit 1850 kg, ten silnější bude ještě o 135 kg těžší.

Podle neoficiálních informací měří MG Cyberster na délku 4535 mm, široké je 1913 mm a vysoké 1329 mm. Fakticky tak jde o automobil nepatrně větší než Porsche 718 Boxster.

Na informace týkající se ceny je ještě příliš brzy. MG ale obecně nabízí svá auta citelně levněji oproti zavedené konkurenci a platí to i o elektromobilech, jak to dokazuje třeba MG4. Dá se tedy očekávat, že ani Cyberster nebude přehnaně drahý.