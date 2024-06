Test Toyota bZ4X: I ty, Brute?

Pokud sledujete dění v automobilovém průmyslu alespoň zběžně, určitě vám neuniklo, že některé automobilky se k vizi údajné elektrické budoucnosti staví od počátku zdrženlivě. A v čele této „ligy vzpurných“ nestojí nikdo menší než největší automobilka světa. Je ironií, že historicky to byla právě Toyota, kdo díky úspěchu svých hybridů protlačil cestu elektrifikaci.

Dnes se ale opakovaně nechává ústy svých nejvyšších představitelů slyšet, že v čistě elektrických pohonech budoucnost nevidí a docela nedávno ohlásila vývoj zcela nové generace motorů pro příští dekádu – sice elektrifikovaných, ale pořád spalovacích. Přesto i Toyota jeden elektromobil nabízí. Jmenuje se bZ4X a má i svoje dvojče v podobě Subaru Solterra.

Autor: Lukáš Dittrich

V karoserii SUV o délce 4,7 m ukrývají evropské verze bZ4X vždy lithium-iontovou baterii od společnosti CATL o jmenovité kapacitě 71,4 kWh. Toyota si ovšem ponechává poměrně velkou bezpečnostní rezervu, využitelných je pouze 64 kWh. Pochvalme však automobilku za to, že oba údaje poctivě uvádí, zatímco někteří jiní výrobci ani pořádně neřeknou, jestli jimi udávaná kapacita baterie je jmenovitá, nebo využitelná. Synchronní elektromotor o výkonu 150 kW pohání standardně přední kola, což je i případ testovaného vozu. Připlatit si můžete za verzi 4×4 xMode se dvěma 109kW elektromotory, ale celkovým výkonem jen nepatrně vyšším – 160 kW.





Svéráz japonské estetiky

Futuristická karoserie vypadá zajímavě a zvlášť z některých úhlů i téměř atraktivně. Člověk se ale těžko brání dojmu, že bez lacině působících velkých ploch matného černého plastu by bZ4X bylo pohlednější. Láska na první pohled vás nečeká ani v interiéru, pokud si tedy nelibujete ve výstředně tvarovaných mohutných kusech plastu, textiliích připomínajících (dle slov jednoho z mých cestujících) „starý koberec“ a poměrně nemoderně vyhlížejících tlačítcích rozmístěných víceméně náhodně okolo prostoru řidiče.

Přiznejme ale poctivě, že ergonomicky to všechno docela dává smysl – včetně přístrojového panelu, který je po vzoru Peugeotů posazený tak daleko a vysoko, že v praxi téměř vynahrazuje head-up displej. Povedl se i středový panel s přehledným ovládáním klimatizace a 12,3” displejem, na němž konečně běhá docela svižný, přehledný a moderní palubní systém. Několikrát se mi stalo, že aktivní navigace se během aktivního navádění sama ukončila, což sice není v neznámém prostředí úplně příjemné a vedlo to z mé strany k peprným hlasovým projevům, ale nevypadá to jako nic, co by nemohla vyřešit budoucí softwarová aktualizace.

Elektrická technika? Za zenitem už dnes

Sebevíc řádků programového kódu však bohužel nedokáže změnit fakt, že elektrický pohon této Toyoty naprosto nedostačuje standardu doby. Homologovaný dojezd až 513 km je zcela mimo realitu, plně nabité auto provozované běžným způsobem vám po plném nabití zobrazí stěží 300 km. Dynamika zejména ve vyšších rychlostech citelně slábne s tím, jak se baterie postupně vybíjí. Nedávno jsme to řešili v souvislosti s elektrickou Konou – tento jev se obecně týká většiny elektrických aut, ale u těch relativně slabých ho pocítíte výrazněji.

Autor: Lukáš Dittrich

Maximální nabíjecí výkon 150 kW zní dobře, vydrží však jen chvíli. Při nabíjení z 10 na 80 % počítejte za optimálních tepelných podmínek s průměrným výkonem okolo 100 kW. Na nabíječce tedy strávíte obligátní půlhodinku. Jízdně je bZ4X přesvědčivější než Kona, ale ne tak jistá a přesná jako Enyaq. A pérování je naladěné tím nešťastným způsobem, který kymácí cestujícími ze strany na stranu a vyvolává v nich téměř ustavičný pocit nepohodlí. A pokud doufáte, že elektrická Toyota ční nad konkurencí třeba v praktičnosti, tak taky ne. Její kufr je mělký a „frunk“ vpředu byste hledali marně.

Peněženka říká „ano“

Možná je to hloupost, ale těžko se bráníme úvaze, že na modelu bZ4X je strašně znát, jak moc se Toyotě do výhradně elektrické mobility nechce. Není to nejlepší elektrické SUV pod sluncem. Dokonce ani jedno z nejlepších.

Zato je, díky aktuálně platnému ceníku, jedno z nejlevnějších, alespoň pokud se budeme bavit o autech podobné velikosti. I v nejvyšší výbavě Executive stojí 1 249 900 Kč a základní Comfort s bezklíčovým odemykáním, parkovací kamerou, Apple CarPlay/Android Auto a tepelným čerpadlem se dokonce vejde do symbolického jednoho milionu korun. To už je suma, za kterou bychom přimhouřili oko nad nějakým tím estetickým nebo dynamickým nedostatkem velmi ochotně.

+ Velmi zajímavá akční cena, prostor na zadních sedadlech, tepelné čerpadlo ve standardu, navzdory přednímu pohonu žádné větší problémy s trakcí při rozjezdech - Neatraktivní vzhled zvenku i uvnitř, reálný dojezd, mimo ceny absence silných argumentů ke koupi

Zdroj: autorský text