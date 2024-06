Test Lexus RX 500h: Hybrid podle našeho gusta, tohle se vážně povedlo

Lexus už verze 500h v minulosti nabízel a byly to ty nejvýkonnější hybridy, které měly nahradit osmiválcové motory. Takže se svého času například prodával Lexus GS 500, osmiválec, parádní auto, a zároveň k tomu existovala alternativa v podobě varianty 500h. Příchod Lexusu RX 500h tedy není žádné překvapení, nicméně překvapením a velkou novinkou je konstrukce hnacího ústrojí.

Lexus poprvé vsadil na klasickou převodovku a tu zkombinoval se čtyřválcovým motorem (2,4 l). V systému je také integrovaný elektromotor, takže výsledný výkon je velmi solidních 371 koní. A právě na tuto variantu se dnes podíváme, protože test Lexusu RX nové generace už jsme napsali dříve. Tehdy ovšem v kombinaci s klasickým a poněkud nudným hybridem.

Video: Lexus RX na oficiálním videu

Provedení 500h se nabízí pouze jako vrchol celé nabídky a výhradně s výbavu F Sport. To znamená hezčí nárazníky, velká kola, efka na vnější karoserii a v interiéru a uvnitř opravdu nádherná, ale snad až příliš radikálně tvarovaná sedadla. Ano, mají příjemné vedení, ale na můj vkus hodně úzký sedák, což nebude vyhovovat každému. Já to mám tak nahraně a přitom (doufám) nejsem úplně obézní, i když také nejsem ani žádný drobeček. Každopádně sedadla jsou jednoznačnou dominantou interiéru. jJinak je tu v zásadě všechno stejné tak jako u nesportovních verzí, které jsme testovali dříve.





Lexus by mohl vyučovat

Sportovně laděný Lexus RX ještě přidává alcantaru a sedadla testovaného auta jsou čalouněná červenou kůží v kombinaci opět s červenou alcantarou. Částečně čalouněný kůží je i středový tunel, který je mimochodem hodně velký a celé to dohromady vypadá opravdu parádně. Fakt krásný interiér. Zpracování je na té úplně nejvyšší úrovni. Od Lexusu by se mohl učit kdejaký Mercedes nebo BMW.

Lexus by se zase naopak od jiných mohl učit téma multimédií. Systém nepůsobí tak úplně hypermoderně, jako nějaká MBUX nebo iDrive, to je fakt. Ale když si člověk tohle odmyslí, tak dostane krásný a ergonomicky povedený interiér. Jinak prostoru je v interiéru spousta. Systém umí Apple CarPlay bezdrátově a je tu i bezdrátové nabíjení. Také zavazadlový prostor je velmi solidní.

Autor: Lukáš Dittrich

Je to šestiválec, nebo vlastně ne?

Nakonec ale nejlepší věc na tomto autě je jednoznačně pohon. Funguje totiž opravdu skvěle a má jasně rozpoznatelný sportovní charakter. Lexus to dotáhl až tak daleko, že jsem si dlouhou dobu myslel, že základem hybridního ústrojí je šestiválec. Zvuk i projev celého systému je totiž vyloženě šestiválcový. Jenže fakticky tu je čtyřválec 2,4 l (272 k) a elektromotor mezi motorem a převodovkou (87 k). Druhý elektromotor je u zadní nápravy a oproti ostatním hybridním čtyřkolkám Lexus má zhruba dvojnásobný výkon (103 k). Celý systém dává 371 koní a 550 Nm. Auto má také specificky laděné aktivní tlumiče a řízení zadní nápravy.

Ve městě RX 500h jezdí často v elektrickém režimu a občas se i při klidnější mimoměstské jízdě spalovací motor vypne. To je samozřejmě užitečná věc. Takže ve městě a při běžném tempu auto jezdí jako takový příjemný plugin hybrid. A ve městě je vůz i úsporný. Vše podtrhne pohodlí, které je na perfektní úrovni. Když se jede ustáleně kolem 120–130 km/h, je v interiéru dokonalé ticho. Při dálniční předpisové jízdě navíc systém bude konzumovat do 10 litrů úplně v pohodě.

Autor: Lukáš Dittrich

Pak je tu ještě režim dynamičtější jízdy a tam je potřeba říct, že zde platí hranice do řekněme 200 km/h. Do těch 200 km/h auto jede opravdu nádherně, protože pomoc elektromotorů je dost znatelná i ve vyšších rychlostech, pružné zrychlení je parádní a podpořené krásným zvukem od motoru. Celkově vůz působí velmi příjemně, dynamicky a přiměřeně sportovně. Z rychlostí kolem 120 km/h akceleruje úplně ukázkově, kolem těch 200 km/h už začne vítězit aerodynamický odpor. V Německu vám tachometr neukáže více než 220 km/h. Oficiálně udávaným maximem je 210 km/h. Stovku mimochodem RX 500h zvládne za 6,2 s.

Sporťák to není a ničemu to nevadí

Dálniční zatáčky kolem 200 km/h už začínají být trochu „na srdíčko“, protože tam člověk cítí hmotnost SUV a auto se malinko začne houpat. Trošku znervózní, ale není to nic tragického. Podvozek celkově funguje skvěle, vyniká především skvělým komfortem.

Ostrá okresková jízda opět odhalí především vysokou hmotnost (2,1 tuny), RX si toho ale nechá i tak líbit hodně a díky výrazně výkonnějšímu zadnímu elektromotoru se mnohem více zapojuje zadní náprava, což velice účinně potlačuje nedotáčivost.

Autor: Lukáš Dittrich

Vrcholná verze Lexusu RX aktuální (stále ještě nové) generace je velmi zajímavé auto. Je to velké SUV, které dobře vypadá a skvěle jezdí. Je příjemně pružné, při sportovní jízdě má pěkný zvuk a pohon se chová jako přeplňovaný šestiválec. Akorát při městské jízdě bude mít nižší spotřebu a to se také hodí.

Můžeme tu polemizovat nad tím, zda si vůz opravdu zaslouží písmenko F a příslušnost ke sportovním modelům, jenže to jsou jen řeči postrádající nějaký větší význam, které na skutečnosti, že se tohle RX hodně povedlo, nezmění absolutně vůbec nic. Ano, za zhruba 2,6 milionu se dá koupit i rychlejší a sportovnější SUV podobné velikosti, ale u RX 500h to všechno do sebe pěkně zapadá a rychlost není na úkor pohodlí. Tohle auto se nám hodně líbilo!