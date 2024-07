Zkouška trpělivosti zákazníků? Volvo zveřejnilo seznam funkcí, které u vlajkové lodi EX90 zákazníci prozatím nedostanou, i když si je objednali

Volvo EX90 je elektrický nástupce známého a dnes už letitého SUV XC90. Jde o elektromobil, protože švédská automobilka chce přejít na čistě elektrický pohon jako jedna z prvních. Zároveň to je vlajková loď a technologická výkladní skříň. Která ale otestuje věrnost zákazníků. Automobil s cenou od 2,4 milionu totiž zákazníci dostanou s vypnutými některými funkcemi.

Na tuto skutečnost upozornily evropské Automotive News. Ty s odkazem na mluvčího automobilky Volvo také uvádí, že zákazníci po celém světě, kde už Volvo začalo přijímat objednávky, byli o této skutečnosti informování. Objednat si už mimochodem mohli model EX90 také čeští zákazníci.

Volvo rovněž zveřejnilo seznam funkcí, kterých se to týká. Najdete ho dole pod článkem. Zákazníci se zatím budou muset objetí například bez lidaru, bez asistentu schopného zastavit auto v křižovatce ve chvíli, kdy byste přehlédli jiné auto a chtěli mu vjet do cesty, bez automatického snížení rychlosti pro jízdu v zatáčkách, chybět bude také funkce Plug & Charge a řešit se ještě má také například vybíjení baterie při delším stání.





Problémy od premiéry

Automobilka prezentuje model EX90 jako technologicky špičkový produkt, který díky aktualizacím software a odemčení funkcí, jež při dodání nebudou dostupné, bude v průběhu času ještě lepší. Faktem ale také je, že třeba asistent snížení rychlosti v zatáčkách nebo přednárazový systém pro jízdu v křižovatkách není nic technologicky výjimečného, nýbrž dnes už celkem běžná věc napříč automobilkami. Zákazníci údajně své objednávky v důsledku tohoto oznámení nestahují.

Model EX90 provází problémy už od premiéry. Ta proběhla v roce 2022, výroba ale nakonec začala až letos v červnu. Důvodem byly mimo jiné potíže právě se software.

„Smyslem softwarově definovaného vozidla, které má možnost vzdálené aktualizace, je průběžná aktualizace softwaru. To můžeme udělat. Myslím, že zákazníci, kteří investují do pokročilých technologických produktů, jako je EX90, to plně chápou a časem z toho budou těžit,“ citují Automotive News Europe šéfa značky Volvo Jima Rowana.

