Porsche Cayenne má po faceliftu. Vzhled se příliš nezměnil, do nabídky se vrátil osmiválec a spolujezdec dostal svůj displej

Porsche modernizovalo Cayenne, který je pro značku velmi důležitý, protože představuje její nejprodávanější model. Stávající třetí generace figuruje na trhu už šest let, odchod do důchodu ale doložil právě aktuálně představený facelift. Ten by měl být tak výrazný, že automobilka mluví o přepracovaném Cayenne jako o nové generaci.

Na pohled byste to ale pravděpodobně ani nepoznali. Přestože Cayenne dostal na vnější karoserii celou řadu novinek, úpravy to jsou spíše evoluční. Pro modelový rok 2024 byla rovněž rozšířena nabídka barev o tři nové odstíny: Algarve Blue Metallic, Montego Blue Metallic a Arctic Grey. Zároveň přichází nově tvarovaná kola o velikosti 20 až 22 palců.

Palubku daroval Taycan

V interiéru už se toho odehrálo mnohem více. Cayenne si totiž přebírá palubní desku z elektrického Taycanu. Porsche upozorňuje na fakt, že jeho SUV je prvním spalovacím modelem značky, který bude toto řešení bude používat. Součástí nové palubní desky mohou být dokonce tři displeje, když kromě klasického přístrojového štítu a středové obrazovky může mít svůj vlastní displej také spolujezdec. Velikost této dodatečné obrazovky je 10,9". Zajímavé také je, že Porsche Cayenne dostalo i miniaturní volič automatické převodovky umístěný pod volantem na palubní desce přesně tak, jak to má třeba nový Volkswagen Multivan.

Změny techniky se nesou primárně v duchu plnění emisních předpisů. Všechny dostupné motorizace tak jsou elektrifikované. Minimálně se tedy bavíme o mild-hybridech. S instalací malého pomocného elektromotoru ale souvisí také drobnější nárůst výkonu, takže například základní šestiválcový Cayenne posílil o 13 koní a 49 Nm. Celkově nabízí 353 koní a 499 Nm.

Asi nejzajímavější technická změna se týká verze Cayenne S. Ta totiž dosud sázela na dvakrát přeplňovaný šestiválec, který ale v rámci modernizace skončil a na jeho místo nastoupil čtyřlitrový osmiválec s parametry 474 koní a 599 Nm. Vrcholem zůstává Cayenne Turbo GT taktéž osazený osmiválcem. V tomto případě je ale naladěn na 659 koní. Takový Cayenne už dokáže jet přes 300 km/h, dostupný je ovšem pouze s karoserií kupé. Pro úplnost, varianta E-Hybrid dostala novou baterii s kapacitou zvýšenou z 17,9 kWh na 25,9 kWh.

Porsche v rámci modernizace upravilo také podvozek, systém aktivních tlumičů PASM je nově standardem pro všechny varianty, stejně jako adaptivní světlomety Matrix LED. Populární SUV ale spolu s tím také podražilo. V Německu už je možné nový Cayenne objednat, první hotová auta by měla dorazit k zákazníkům v létě.