Poslední jízda pražské legendy: 35 let od konce Karosy ŠM11 u Dopravního podniku hl. m. Prahy

Byl to ničím nezajímavý čtvrtek 7. dubna 1988. Davy Pražanů se přelévaly po celé dopravní síti aglomerace, jednotlivci vyzařovali všechny myslitelné polarity: od znechucení na nedostatek toho či onoho přes apatičnost nad momentální polohou stojícího viselce, držícího se jen taktak záchytné tyče až po přání, aby už mohli sedět ve vytopené kanceláři a luštit křížovku či jiným způsobem předstírat pracovní aktivitu. Jen přátelům a příznivcům městské hromadné dopravy připomínalo dnešní datum rozsudek pro oblíbenou řadu ŠM11. Byl totiž den, kdy poslední zástupce této generační záležitosti vyjel na pravidelnou linku, aby v závěru „zatahoval“ do garáží naposledy. Skončila jedna velkolepá etapa. Při sledování její historické linie se musíme vypravit až do konce let padesátých…

Dlouhá geneze autobusu přelomové koncepce začala v době, kdy se populární RTO teprve pokoušely narušit hegemonii poválečných RO v dopravních službách. Ovšem vývoj každého dopravního prostředku začíná krátce po slavnostní premiéře modelu předchozího, a jinak tomu nebylo ani ve vysokomýtské Karose, monopolním výrobci autobusů v tehdejším Československu. U kolébky tohoto závodu stáli otec a syn Sodomkové, a především díky invenci Josefa Sodomky mladšího mohly na jeho návrhy navázat desítky autobusových generací až po nejnovější modely – to vše s nepomíjivou pečetí kvality. Ovšem tehdy, koncem padesátých let, o vývoji dopravního prostředku u nás nemohl a nesměl rozhodovat samotný jeho výrobce, třebaže jen on nesl kůži na trh a měl pro odhady výrobních možností a tržního potenciálu nejlepší předpoklady.

Trh potřebuje novinky!

Požadavek na vývoj nového vozidla s možností několika odvozených řad byl předán do Karosy jako výsledek meziresortní dohody, ale chybou by bylo domnívat se, že tamní odborníci zaspali a jen čekali na rozhodnutí od psacího stolu. Sledováním nejnovějších trendů ve stavbě podobných vozidel přišli v Karose na to, že budoucnost patří moderním, bohatě proskleným a mechanicky jednoduchým vozidlům s motorem pod podlahou.

V tomto smyslu vyzněl i požadavek tehdejšího zadavatele, sjednocující názory ministerstva, vládní komise, zástupců dopravních organizací a samozřejmě i vývozce (Motokov), protože budoucí autobus se měl stát exportním hitem, nejlépe do devizově „zajímavých“ zemí. Jelikož od přijetí nařízených specifik Karosou a výrobou prvního funkčního prototypu uplynul necelý rok, je nutné ocenit jednak připravenost vývojového oddělení Karosy, ale i bleskurychlou reakci jeho pracovníků. Prototyp vlastní sílou vyjel už na sklonku roku 1961, v typovém listu nesl označení M11 (M = městský, 11 je délka vozidla).

Názorné grafické ztvárnění panelové konstrukce samonosné karosérie řady ŠM11 Autor: Iveco Czech Republic

Karosa bez zahraničních vlivů

Nyní se musíme ještě jednou vrátit, abychom hned v zárodku zlikvidovali fámy a nepravdy o tom, že Karosa „okopírovala“ zahraniční výrobek. Faktem pouze je, že se do továrny na podzim 1960 dostal nový dvanáctimetrový Mercedes-Benz O317, třídveřový městský bus západoněmeckého výrobce a jeden z nosných pilířů jeho programu velkokapacitních přepravníků osob. Továrna jej nabízela už od roku 1957, model měl atmosférický šestiválec s předkomůrkou o výkonu 200 koní, v základním provedení se čtyřstupňovou přímo řazenou převodovkou. Vozidlo bylo pořízené z osobní iniciativy hlavního konstruktéra Karosy za spolupráce s Výzkumným ústavem motorových vozidel v Praze.

Financování proběhlo pomocí podniků zahraničního obchodu, které měly alespoň částečnou devizovou samostatnost. Vozidlo prošlo výstavním stánkem Daimler-Benz na brněnském veletrhu a následně přijelo do Karosy. Během svého krátkého života bylo k dispozici nejen vysokomýtským vývojářům, ale i pracovníkům výzkumných ústavů, najelo několik desítek tisíc kilometrů a posloužilo i rozebrané na prvočinitele. A tady se dostáváme k meritu věci: pořizování srovnávacích vzorků je běžnou záležitostí každého výrobce; stejně postupoval nejen Mercedes-Benz, ale třeba i Fiat, Saviem, Leyland, Kässbohrer, Brossel či Volvo. Ale co se stalo: zanedlouho se prostřednictvím „agentury Jedna paní povídala“ rozšířily zvěsti, že „Karosa okopírovala Mercedes“! Podobné „informace“ se mohou čtenáři od nezodpovědných „autorů“ dovědět i dnes – takže pro ujasnění: Karosa neměla potřebu cokoliv kopírovat, byl to podnik sice menší než Daimler-Benz, ale zato operativnější, s velkým počtem nadšených a svému výrobku fandících lidí.

Na výrobu řady ŠM investovala Karosa více než 220 miliónů tehdejších korun, ve dvousměnném provozu odtud vyjíždělo 14 autobusů denně! Autor: Iveco Czech Republic

Kromě toho nemá O317 s řadou Šx mimo koncepce pohonné jednotky pod podlahou a počtu dveří absolutně nic společného, tedy ani rozměry! Navíc přišel do Karosy v době, kdy už práce na prototypu byly v plném tempu a první vzorek se rýsoval pod šikovnýma rukama jeho stavitelů! Tedy žádné podceňování vysokomýtských! Ti dokázali, že ještě po několika létech od premiéry zůstávala nad ladností řady Šx odborná i laická veřejnost na mezinárodní designové soutěži autobusů v jižní Francii doslova paf!

První ŠM přinesl designovou lahůdku

Během ledna 1962 si prototyp prohlédli zástupci zadavatele a vybraných sdělovacích prostředků. Vozidlo bylo tak elegantní, že mohlo být doslova poslem z budoucnosti a nikdo v tehdejších mrazivých dnech nelitoval, že se musel dostavit až do Vysokého Mýta. Každý máme jistě pořád v paměti, jak vypadá sériový ŠM11 (naštěstí se zástupců řady Šx dochovalo vcelku dost, třebaže městské provedení je v menšině). Vystavený třídveřový (řízený pohyb cestujících) prototyp oslňoval nadčasovou barevnou kombinací bílé a stříbřitě-šedomodré, uplatněné na bočních pruzích panelů z vlnitého aluminiového plechu.

Kontrastní červená sedadla podtrhovala elegantní dojem, na předobočních oblinách svítily filigránské dvoubarevné směrovky/pozičky. Nárazník ještě nebyl vcelku, přední i zadní rozměrné okno se vyznačovalo dokonalým výhledem a mělo svislé dělení pod tenkými prostředními příčkami. Nad předními dveřmi se nacházela směrová orientace (název cílové zastávky). Lahůdku představovaly zadní skupinové svítilny ležatého oválného tvaru, opticky rozšiřující záď. To vše z návrhů vysokomýtských konstruktérů. V přípravě byly i pohonné jednotky s příslušenstvím, ale k urychlené prezentaci a funkčním zkouškám byl prototyp osazený německým mechanickým kompletem: motorem Henschel, zadní nápravou téhož výrobce, automatikou a servořízením ZF. Bylo to nutné, jinak by se prezentace opozdila nejméně o rok.

Ověřovací několikakusová minisérie vznikla v polovině 60. let a výrobce ji nasadil do ostrého zkušebního provozu v československých velkoměstech. To už Karosa osazovala svůj ŠM jedenáctilitrovým šestiválcem Škoda (zpočátku 180 koní, později 210) v kombinaci se samočinnou převodovkou Praga, vyvinutou ve spolupráci českého výrobce s moskevským výzkumným ústavem. V druhé polovině 60. let se výroba busů rozběhla už naplno a do roku 1981 jich výrobce v několika lehce faceliftovaných generacích dodal bezmála deset tisíc. V Praze byly ŠM11 k vidění až do uvedeného data, později samozřejmě také, ovšem už jen v roli služebních vozidel. Jen odtahy nepojízdných autobusů byly pořád mezi povinnostmi předchozích RTO, samonosná koncepce karosérie s plechovými panely neumožňovala tahat vozidla tak vysoké hmotnosti jako rámový RTO.

Vyvíjíme a zkoušíme další modelové řady…

Od městského provedení byl odvozený trolejbusový prototyp T11, zkoušený jen v několika kusech. Na něm samozřejmě spolupracovala škodovka v Ostrově nad Ohří, nakonec však neuspěl ve prospěch populárního 9Tr, dodávaného do celého světa. Dochoval se jediný exemplář, dnes v majetku Technického muzea Brno. Vznikly i některé další specifické verze; pro potřeby svozu pasažérů ČSA mezi tehdejším terminálem Vltava při zaústění Revoluční třídy do nábřeží a ruzyňským letištěm vzniklo několik zajímavých městských busů, vybavených pouze předními a posledními složenými dveřmi. V režii jednotlivých dopravních podniků vznikly například pojízdné kantýny.

ŠD11 „Evropabus“ s obytným přívěsem (rotel) LP30 na propagačním snímku Autor: Se svolením Pavla Kopáčka, archiv autora

Velmi zajímavým a tehdy nedoceněným projektem se stala prototypová minisérie kloubových městských ŠM16,5. První z celkem patnácti smontovaných exemplářů vyjel na sklonku roku 1967 v pražské MHD, další se dostaly do provozoven ve vybraných velkých a středních aglomeracích České a Slovenské socialistické republiky. Stejně jako u předchozího kloubového prototypu Škoda 706 RTO-K byl vývoj ukončený ve prospěch dovozu mnohem méně oblíbených a na řízení náročnějších Ikarusů řady 280.

Nemůžeme ovšem psát o ŠM a opomenout další přinejmenším dvě odlišné řady, které se naprosto fenomenálně zapsaly do dějin československé hromadné dopravy. Silniční provoz zejména v 70. a 80. letech by nebyl úplný bez modro-krémových dvoudveřových ŠL11 (L = linkový), jehož prototyp vyjel dva roky po městském, tedy 1963. Měl dvoje skládací dveře, rovnou podlahu a sedadla s nízkým opěradlem. Jeho sériová výroba začala až od roku 1970, všechny s výjimkou prototypů používaly standardní motor Škoda a pětistupňovou mechanickou převodovku. Do konce výroby v roce 1981 spatřilo světlo světa více než 14.000 exemplářů, z nichž některé dosluhovaly i v 90. létech a další začaly svůj druhý život v zemích autobusovou produkcí takřka nedotčených (například Albánie).

Nerealizovaný projekt kloubového ŠM16,5 byl už ve stádiu připraveného propagačního materiálu Autor: Se svolením Pavla Kopáčka, archiv autora

Vítejte na palubě luxusního „dálkaře“

Ti, kteří mířili do nějakého vzdálenějšího cíle, si koupili jízdenku u řidiče luxusně vybaveného provedení, kterému se dnes všeobecně říká ŠD (D = dálkový). Ovšem skutečných ŠD bylo málo už tehdy a dnes představují klenot takřka s puncem ryzího zlata. Model s vysokými sedačkami na zvýšené podlaze totiž byl zpravidla ŠL11 Turist! Ano, byl vybavený na delší putování, jeho sedadla s vysokými opěradly se dala částečně sklápět, měl dvoje „bouchací“ dveře a podle provedení občas i přívody vzduchu a osvětlení ze stropních panelů nad cestujícími. Plnohodnotná klimatizace to ale v žádném případě nebyla – ne snad, že by ji Karosa nedovedla zapojit, ale nebyl nikdo, kdo by na takový luxus přidělil devizové krytí. Ale obraťme pozornost ke šperkům, které představovaly to nejlepší, co mohl československý průmysl (byť s asistencí některých západoevropských technických prvků) nabídnout. Opravdový ŠD vznikal během posledních dvou let šesté dekády a na tom, že další jeho stavba už neprobíhala, se podepsala i neblahá „normalizace“.

Byla jich pouhá stovka a říkalo se jim „Evropabus“. Ty opravdu špičkové měly nedělené přední i zadní okno, zadní sklo bylo navíc nižší. Veškerá okenní skla dostala zelený nádech a samozřejmě determální vlastnosti. Motoricky těžily z výhod šestistupňové mechanické převodovky ZF, takže jejich maximálka 140 km/h překonávala (s výjimkou Tatry 603) nejvyšší rychlosti všech tehdejších československých osobních aut (nutno poznamenat, že nejvyšší měřené rychlosti dosáhl prototyp Karosy Superlux při nočním návratu z předváděčky v Praze). Dostaly je privilegované provozovny ČSAD. Tyto technicky špičkové vozy měly pouze jedny „bouchací“ dveře. V sedmdesátých letech kvůli nedostupnosti zahraničních doplňků už nebylo možné podobné speciály vyvíjet, a tak se veškerá dálková vozba odklonila na dvoudveřové tmavě zeleno-šedé nebo vínově-šedé „dálkaře“…

Budoucnost bez možnosti realizace a osobní vzpomínka

Budoucnost mohla vypadat naprosto jinak, než jak ji přinesla trudná léta sedmdesátá. Z nadšení pro nový autobus světových parametrů se na rýsovacích prknech objevila řada projektů, z nichž minimálně několik mělo šanci probojovat se do série. Namátkou jmenujme: malý sedmimetrový bus – u něj se realizovala alespoň minisérie ve spolupráci s pražskou Avií. Dále devítimetrový, jedenáctimetrový patrový, dvanáctimetrový, dálkový se zvýšenou částí pro cestující, linkový a dálkový kloubový, třínápravový městský se zvýšeným stanovištěm řidiče či stěhovací skříňový. Jenže přišly čistky, politicky „pevní“ dostali přednost – a následky všichni známe.

Jedním z hlavních rozlišovacích markantů malosériového ŠD je nízké zadní sklo, absence sloupků vpředu i vzadu, a determální skla Autor: Pavel Kopáček

Na závěr ještě něco málo z bohatých autorových zkušeností s řadou Šx. Na přelomu 70. a 80. let, kdy autor článku začal z rodné Vysočiny dojíždět na pražskou vysokou (a neměl ještě auto), používal služeb ČSAD 614 Žďár nad Sázavou a linky Bystřice nad Pernštejnem – Praha Florenc. Někdy ji obsluhovali řidiči z pražské provozovny (pánové Štěrba či Šmerda), ale většinou dva „Bystřičáci“, řidiči Šikula a Navrátil. Zejména Pavel Navrátil, naprosto jedinečný šofér, který se nikoho a ničeho nebál, se zasloužil o nezapomenutelné dojmy. Dodnes si autor myslí, že měl svůj ŠL Turist upravený (třeba „rychlý zadek“), a tak po průjezdu Čáslaví nahrbil svou vysokou a hubenou postavu nad volant, položil se na něj předloktími a se zapálenou tvrdou Spartou v koutku úst akceleroval až na doraz rychloměru a pak akceleroval dál!

Přišel Kolín, řidič musel zastavit, ale za Kolínem na rovince k Praze to opět „osolil“, držel se levými koly na středové čáře a předjížděl doslova všechno včetně německých turistů („Koukej, Lieselotte, ten bláznivý autobus! Je rychlejší než náš Mercedes!“). Jestli v tomhle úseku nejel 140, tak moc do této cifry nescházelo. Ale čas odvál nejen sprinty mezi Kolínem a Újezdem u Prahy, ale i řadu Šx jako takovou. Díky mnoha sběratelům z řad soukromých osob i podniků si její slavné dny můžeme připomínat nejen na výstavách, ale i během svátečních jízd při různých dnech otevřených dveří. A slyšet hvízdavý zvuk zadní nápravy při vytočené čtyřce a pak po přeřazení na pětku, opírat se do vysokých sedadel a sledovat práci šoféra, jenž si sváteční den užívá stejně jako cestující, to se rovná čistočisté radosti a aspoň chvilkovému návratu do dob, kdy stroje ještě hovořily se svými vládci řečí opravdového motoru a nebyly to jen pípající obestavěné akumulátory…

Pavel Kopáček

Zdroj: archiv autora, Iveco Czech Republic