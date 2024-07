Test Seat Arona 1.0 TSI FR Limited Edition: Ještě nekončím, já jedu dál

Letos v říjnu tomu bude přesně sedm let od chvíle, kdy jsme na španělských silnicích poprvé řídili tehdy zbrusu nové malé městské SUV Seat Arona. Bylo to v době, kdy ještě mnozí asi vůbec netušili, jakým směrem se historie celého Seatu otočí, jaké grády nabere Cupra a jak do všeho zasáhnou úředně nucené elektromobily. Dnes máme rok 2024, svět se v mnoha ohledech změnil, ale Seat Arona na trhu zůstává. Ne, ještě pořád nekončí.

Arona prošla před lety modernizací a další velká modernizace na ní čeká v dohledné době. Není to tak dávno, co internetem kolovaly první neoficiální snímky. Změnit by se měl hlavně design, který bude více korespondovat třeba s aktuálním Leonem. Než se tak stane, zájemci si mohou koupit Aronu třeba v jedné ze speciálních výbav. Jmenují se FR Black Edition a FR Limited Edition.

Design v hlavní roli

Pochopitelně nejde o nic dramatického, jak se nakonec můžete přesvědčit v případě testovaného exempláře, který byl vybaven litrovým tříválcem, manuálem a právě výbavou FR Limited Edition. Jde hlavně o vnější design a víte co, i po těch všech letech to Aroně v nové šedé barvě karoserie a s atraktivními osmnáctkami docela sluší.

Jinak je to stará dobrá Arona tak, jak ji známe a jak si ji pamatujeme. Má jednoduché ovládání, na poměry malých městských SUV je docela prostorná, dobře jezdí a nakonec stojí docela zajímavé peníze. Nejlevnější verze lze koupit i pod 500 tisíc, pěkně vybavená FR Limited Edition startuje částkou 580 tisíc.

Jak taková Arona FR Limited Edition vypadá a jak se nám líbila, to se dozvíte na přiloženém videu: