Vypouštěči pneumatik SUV v Brně prokázali mimořádně nízkou míru inteligence. Útokem vzali elektromobil a ještě se tím chlubí (komentář)

Samozvaní bojovníci za všeobecné dobro se pochlubili nedávnou akcí, během které v Brně vypustili pneumatiky u 46 SUV. Majitelé k tomu dostali za stěrač vzkaz s vysvětlením, že velká auta jsou špatná a škodlivá. Skupina se touto akcí pochlubila na sociálních sítích, přičemž na Twitteru posloužila k upoutání pozornosti fotka černého crossoveru značky Audi. Šlo o model e-tron, tedy o elektromobil. Tato zdánlivá drobnost pouze podtrhuje smutnou skutečnost. Podobné akce naprosto postrádají byť i elementární logiku a ti, kteří se jich účastní, se v problematice, na kterou útočí, absolutně vůbec nevyznají.

Akce s vypouštěním pneumatik u vozů SUV se konají po celém světě a mají upozornit na to, jak jsou velké automobily škodlivé, nebezpečné a jak konzumují zbytečně velké množství paliva. Audi e-tron do toho zapadá možná tím, že jde o relativně velké auto a že to je crossover, ale coby elektromobil je to přesně ten typ auta, který prosazují dnes už v podstatě úplně všechny evropské úřady. Je tichý, neprodukuje emise a protože je to elektromobil, tak je pro něj městský provoz tím úplně nejlepším, kdy vykazuje nejnižší spotřebu a tudíž největší efektivnost. Jestli někde elektromobily dávají smysl, tak je to město. Na velikosti vozu vážně nezáleží.

V Brně „aktivisté“ v rámci boje za lepší životní prostředí vzali útokem i elektromobil Audi e-tron (uprostřed). Důvodem je fakt, že i elektromobily údajně škodí životnímu prostředí Autor: The Tyre Extinguishers, twitter.com

Dopis, který řidiči dostali k vypuštěným pneumatikám jako bonus, je souborem totálních nesmyslů. Třeba tvrzení, že „se nám automobilky snaží prodat co nejvíce SUV“ je vzhledem ke statistikám prodejů zcela mimo realitu. Automobilky taková auta prodávají, protože je zákazníci prostě chtějí. No a protože jejich počet kvůli zájmu zákazníků roste, logicky roste i jejich podíl v provozu a s tím i podíl na znečišťování ovzduší. Nárůst SUV ale souvisí i s nástupem elektromobility, protože velké baterie schované v podlaze se nejlépe kombinují s vyšší a větší karoserií crossoverů. Lépe se tam vejdou.

Potřebujeme snížit emise, ale elektromobily nechceme

„Potřebujeme okamžitě snížit emise“, píší dotyční v tom stejném dopise. A přesně proto neberou při svých vypouštěcích akcích vůbec ohled na to, jestli je daný automobil hybridem nebo rovnou elektromobilem, jak ostatně připomínají v malé poznámce na konci. „Řídíte hybrid nebo elektromobil? I tato auta znečišťují ovzduší, jsou nebezpečná a způsobují přetížení dopravy,“ uvádí tito samozvaní ochránci dobra.

Co se asi stane, když vypustíte pneumatiky elektromobilu, který obvykle nemá rezervu (tu mimochodem dnes často nemají mnohá dnešní auta se spalovacím motorem)? Přijede odtahovka, která auto odveze do servisu. Tedy danou akcí vtáhneme do center měst poctivé diesely a ještě větší auta, než jsou ta, která nám vadí. A pokud postižený vůz bude stát na vypuštěné pneumatice déle, bude nutné pneumatiku vyměnit. Takže se zcela zbytečně vyrobí další. Celé se to zdá být hodně zvláštním způsobem pro vylepšení životního prostředí.

Vadí i malý Fiat

Daná skupina má na svých stránkách návod, jak poznat automobil, kterému se mají vypustit pneumatiky. „Obvyklé (nikoliv charakteristické) znaky jsou: vyšší světlá výška, vyšší než ostatní automobily, větší pneumatiky než je obvyklé a s hrubším vzorkem“. Jenže. Co je vlastně to obvyklé? A co je ještě špatný crossover nebo SUV a co už je v pořádku? Nikdo neví. Záleží jen na tom, co se „aktivistům“ zrovna nelíbí. Vidět je to i z jejich účtu na Twitteru, kde jsou fotky i úplně běžných malých crossoverů typu Volkswagenu T-Roc nebo Fiatu 500X. Takové modely jsou ale v podstatě jen běžnými hatchbacky s trochu vyšší střechou.

Když pomineme fakt, že vypouštění pneumatik je obyčejné vandalství, tak celá tato akce má naprosto nulový potenciál na jakékoliv zlepšení bezpečnosti i životního prostředí, protože je založena na úplně zcestných předpokladech. Pokud někteří věří, že poškozování všech SUV bez rozdílu velikosti a druhu pohonu něčemu pomůže, pak jsou prostě jen hloupí a účastníci brněnské akce nejsou výjimkou. A dvojnásob to platí ve chvíli, když si na paškál vezmou elektromobily.