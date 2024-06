Zájem o havarijko roste, vylepšit ho můžete i připojištěním

Kdy stačí povinné ručení a kdy se už vyplatí havarijní pojištění?

Povinné ručení, jak již název vypovídá, je povinný produkt ze zákona. Kryje případy, kdy motoristé způsobí za volantem újmu nebo škodu jinému a odpovídají za ni. Základní povinné ručení lze kombinovat se speciálními připojištěními, které vyřeší situace, jako je srážka se zvěří nebo drobná škoda na parkovišti. Naopak havarijní pojištění vám nabízí mnohem širší ochranu. Povinné ručení je jako základní výbava, ale havarijní pojištění je jako airbag pro váš automobil.

ČPP, Miloš Velíšek

„Riziko, že vám auto někdo poškodí na parkovišti, ujede a zdánlivě drobná poškození mohou být ve výsledku opravována za desítky tisíc, je bohužel kvůli zvyšujícím se náhradám za opravy stále vyšší,“ upozorňuje Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel z České podnikatelské pojišťovny (ČPP). To platí samozřejmě také o vlastních škodách.

Pokud o havarijku uvažujete, je nutné si nejprve položit několik zásadních otázek, které souvisí s výší rodinného rozpočtu, cenou vozidla, četností jeho používání nebo i způsobem parkování. Dobrou zprávou je, že pokud uvažujete o upgradu na havarijní pojištění, ČPP umožňuje přenesení bonusu z povinného ručení. O havarijním pojištění by měli zapřemýšlet také ti, kteří si na silnici příliš nevěří, jelikož u méně zkušených řidičů je vyšší pravděpodobnost, že auto, například při nehodě, poškodí.

„Havarijní pojištění, které si v největší míře sjednávají majitelé nových vozidel, je ideální ochrana vozidla, protože kryje škodu na vašem vozidle bez ohledu na to, kdo je viníkem. Ať už by vás potkala havárie, živelní pohroma nebo si na vaše auto udělal zálusk vandal, pojišťovna vám bude krýt záda. Standardem jsou samozřejmě i kvalitní asistenční služby,“ říká Miloš Velíšek. Podle informací z České asociace pojišťoven (ČAP) bylo v roce 2023 havarijní pojištění sjednáno u více než 3 milionů aut, což je o 6,6 % více než v roce 2022. Z celotržních čísel je tedy vidět, že zájem o havarijko roste.

Havarijní pojištění s vychytávkou

„Abychom klientům poskytli špičkové služby hledáme možnosti, jak naše produkty stále vylepšovat. Řidiče chceme zbavit jakékoliv zátěže, která by byla na jejich bedrech v případě pojistné události, proto od května nabízíme nové připojištění „nulové“ spoluúčasti s názvem ESO,“ představuje Velíšek z ČPP.

Výši pojistného plnění totiž ovlivňuje také zvolená spoluúčast, kterou se řidiči podílí v případě pojistné události na vyplaceném pojistném plnění, přičemž platí úměra „čím nižší spoluúčast tím vyšší pojistné“. Spoluúčast je částka, kterou se pojištění podílí na pojistné události. Jedná se o procentuální vyjádření s minimální částkou, kterou klient musí v případě pojistné události zaplatit. Připojištění nulové spoluúčasti ESO pro osobní vozidla, která jsou starší než dva roky a váží do 3,5 tuny, bude tyto situace řešit za vás, spoluúčast prostě neplatíte.

„Pokud by například klient s vozem starým čtyři roky s havarijním pojištěním se spoluúčastí pojistného plnění ve výši 5 % (a minimální částce 5 000 Kč) měl nehodu v částce 43 tisíc korun, musel by se na škodě podílet právě těmi 5 tisíci, které má uvedené ve smlouvě. Pokud by měl však sjednané i připojištění ESO za částku 399 korun ročně, nechal by auto opravit ve smluvním servisu, pak by auto převzal ze servisu, aniž by musel cokoliv doplácet,“ vysvětlil na příkladu supervizor. „Toto připojištění se dá využít k již uzavřenému havarijnímu pojištění pro případy parciálních (tedy částečných) škod. Více informací naleznete na našem webu www.cpp.cz, “ uzavřel Velíšek.