Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic kupé: Diesel v elektrice potěší

Dieselový plug-in hybrid je na dnešní poměry velmi netradiční koncepce, která je ale z určitého úhlu pohledu lákavá. Kontrast mezi úplně tichým elektromobilním provozem a studeným startem dieselového čtyřválce je občas vskutku veliký, jenže pak tu jsou i výhody a tou úplně největší je nízká spotřeba i ve chvílích, kdy je baterie vybitá. Navíc použitý systém je takový ten velký plug-in hybrid a to znamená, že je to do značný míry vlastně elektromobil s relativně rychlým nabíjením a solidním dojezdem.

Jak tohle všechno funguje v kombinaci s novou generací Mercedesu-Benz GLC?

Dieselový čtyřválec, baterka jak z Mazdy

Ústrojí testovaného Mercedesu kombinuje dieselový dvoulitr, jeden elektromotor, pohon všech kol a velkou baterku. Ta má 31,2 kWh. Takovou kapacitu ještě nedávno nabízely čistokrevné elektromobily a ty menší, jako například Mazda MX-30, ji nabízí dodnes. Dojezd v elektrickém režimu může být až kolem 100 km. Naopak nevýhoda velké baterie je skutečnost, že pod dnem kufru je jen malinkatá přihrádka, kam se sotva vejde dobíjecí kabel a jinak tam není nic. Objem zavazadelníku je spíše průměrných 525 litrů.

Systémový výkon tohoto ústrojí je hodně solidních 333 koní a točivý moment slibuje mamutích 750 Nm. Pomalé toto GLC vážně není, ačkoliv to také není žádná muší váha. Hmotnost 2,4 tuny je další nevýhodou kombinace obecně těžkého vznětového motoru s ještě těžším elektrickým ústrojím. Za zmínku každopádně stojí fakt, že na přání se může baterie dobíjet i přes DC rychlonabíječky výkonem až 60 kW. Takže se vůz dá dobíjet i během delších cest poměrně rychle. Otázkou je, zda se vám to vyplatí.





Nová generace Mercedesu-Benz GLC se po stránce designu zas tolik nezměnila. Zákazníkům se tohle auto líbí Autor: Jiří Kaloč

Prostě „nežere“

Mercedes sice uvádí u svého vznětového plug-in hybridu normovanou spotřebu 0,4 l/100 km, takže by mu teoreticky měla stačit jen zanedbatelná nádrž, ale výrobce dobře ví, že tohle auto budou chtít lidi, kteří s ním budou jezdit po dálnicích. Takže tu je na poměry plug-in hybridů naopak nádrž nečekaně velká. Má 62 litrů. Testované GLC přitom i s vybitou baterkou jezdí za nějakých 7 l/100 km. Dojezd tisíc kilometrů a více tak je zcela běžná záležitost.

Mimochodem, je tu ještě jedna věc, kterou dieselový plug-in hybrid připomíná elektromobily, a to je přítomnost elektrického termomanagementu. I když Mercedes jede jen na elektromotor s vypnutým vznětovým čtyřválcem, tak topí parádně a topí skoro okamžitě, protože tu je elektrické topení. Rezerva v akumulátoru je navíc tak velká, že topení začne fungovat prakticky ihned i tehdy, pokud přístrojový štít ukazuje nulové nabití. V zimě to je velmi příjemné. Vyhřát auto si můžete samozřejmě i na dálku ještě před odjezdem.

Kultivovaný? Jak kdy

Už v úvodu padla zmínka o někdy až dramatickém kontrastu mezi tichým elektrickým provozem a startem studeného dieselu. Jakmile se ale Mercedes jen trošku rozjede a trošku se zahřeje dieselový motor, tak už připojování spalovacího čtyřválce začne být skoro neznatelné. Zvyk vyžaduje nástup brzd, protože se auto snaží brzdit nejdříve elektromotorem. Celkově je tento vůz ukázkově pohodlný. Přispívá k tomu také vzduchové odpružení.

Stejně jako u jiných mercedesů z poslední doby jsou i tady hlavní dominantou interiéru obří displeje. Zpracování by ale mohlo být určitě lepší Autor: Jiří Kaloč

Vzhledem k parametrům motoru (respektive motorů) byste asi očekávali lepší dynamiku, než jakou auto reálně nabízí. Fyziku zkrátka ošálit nejde. Ale možnost používat EL značky a jezdit krátké trasy, které pro diesel nejsou příliš vhodné, pouze na elektromotor za to asi stojí.

Jinak v interiéru je testované GLC nové generace Mercedesem se vším všudy. Takže tu máme velký středový displej, rozměrný přístrojový štít, dotykové ovládání a pěkné materiály. Zpracování by ovšem mohlo být ještě o malinko lepší. Zajímavé je, že stejně jako třeba u EQE vestavěná mapa ukazuje nabíječky rovnou s obsazeností, a to včetně 150kW rychlonabíječek, které u plug-in hybridu nedávají smysl, ale budiž. I tam lze tohle auto dobíjet, ačkoliv to z pohledu ceny za kWh nedává smysl.

Podvozek je nádherně komfortní, dynamika je ale trochu horší, než byste čekali. Důvodem je hmotnost blížící se hranici 2,5 tuny. Spotřeba vám to ale bude bohatě kompenzovat Autor: Jiří Kaloč

Šikovnou věcí známou z jiných Mercedesů je pak třeba náhled semaforu a samozřejmě nechybí režimy pro nastavení hybridního pohonu. Battery Hold drží aktuální nabití akumulátoru, je tu režim pro jízdu pouze na elektřinu a třetím do party je režim Hybrid. Pro jízdu samotnou jsou tu režimy Sport, Individual nebo Offroad. I poslední jmenovaný umožňuje zvolit jízdu pouze na elektřinu, abychom si užili praskání větviček pod koly a ticho přírody.

Líbí? Připravte si dvojku

Mercedes-Benz GLC s netradičním dieselovým hybridem 300 de je všestranný plug-in hybrid, který za žádných okolností nebude mít vyšší spotřebu. Někdy budete jezdit za 0 l/100 km, někdy za pět. Za málo budete jezdit pořád, ale za tuto příjemnou dovednost si také budete muset trochu připlatit. Dá to rozum, protože plug-in hybridy jsou drahé a vznětové motory zrovna tak. Tady jsou obě tyto technologie v jednom.

Fakticky se tak bavíme o jedné z nejdražších motorizací v nabídce pro GLC kupé, ale pod hranici dvou milionů se pořád ještě vejdete. A pokud se vám líbí koncepce dieselového plug-in hybridu, pak stejně mnoho jiných možností mimo značku Mercedes-Benz nemáte.

+ Nízká spotřeba s vybitou baterií, vysoký celkový dojezd, slušný dojezd v el. režimu, komfortní podvozek - Studené starty vznětového motoru, vysoká hmotnost, vyšší cena