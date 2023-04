Koncept GAC ukazuje obytný automobil budoucnosti. Jezdí bez řidiče, je elektrický a samozřejmě udržitelný

Budoucnost by měla být elektrická a stejně tak se počítá s větším rozvojem autonomního řízení. Tyto technologie samozřejmě kromě klasických osobních vozů ovlivní i další kategorie automobilů a ani ty obytné nebudou výjimkou. Jak by jednou mohl vypadat takový obytný vůz budoucnosti, to na Milan Design Week ukázala čínská automobilka GAC.

Aktuálně představený koncept se jmenuje Van Life a na svědomí ho má evropské vývojové středisko GAC, které sídlí v Itálii. Futuristicky střižený vůz je koncipován jako dvoumístný se symetrickou karoserii. Na ní zaujmou diodová světla, velká kola bez tradičních pneumatik, ale také čtveřice LiDARů, které jsou základem autonomní jízdy.

Interiér je postaven kolem speciálního rámu, který lze využít mnoha různými způsoby. Na jeho přední část pod čelní okno může být instalován solární panel, ale také vak s vodou, která se prostřednictvím slunce ohřeje. V zadní prostorné části nenajdeme tradiční uspořádání ve stylu VW California, nýbrž opět jednoduchý multifunkční prostor, jehož základem je opět tento rám. Na něj může být připevněno všemožné vybavení a pro spaní na něm může být dokonce i houpací síť. Designéři rovněž připravili integrované sezení, které se vysouvá z boku automobilu.

Co se samotného pohonu týká, ten je plně elektrický. Autoři počítají s novým typem akumulátorů s takzvaným pevným elektrolytem. Ty by měly být oproti současnému řešení ve všech směrech lepší. Více technických detailů bohužel zveřejněno nebylo. Oficiální informace místo toho zdůrazňují udržitelnost výroby, protože vůz by měl vznikat z recyklovaných materiálů.

Pokud se vám koncept GAC Van Life líbí, máme špatnou zprávu. V tuto chvíli jde výhradně o designové cvičení. Se sériovou výrobou se nepočítá.