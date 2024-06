Čínským automobilkám končí žně s podezřele levnými elektromobily. EU zásadně zvedá clo, nejvíce na to doplatí MG

Evropská komise aktuálně oznámila, že od čtvrtého července začne platit zvýšené clo na elektromobily dovážené z Číny. Ze všech nejvíc na to doplatí značka MG, které se clo zvýší mnohem více než ostatním čínským automobilkám. Informují o tom Automotive News.

Podle Automotive News je důvodem fakt, že koncern SAIC je přímo napojen na čínskou vládu a při podrobnějším šetření ze strany EU, které mělo za cíl zjistit míru státní podpory, s vyšetřovateli nespolupracoval. Dnes se na čínské elektromobily vztahuje clo 10 %, od 4. července dojde u značky MG ke zvýšení na 48,1 %.

Čínský majitel automobilky Volvo, značka Geely, pak bude čelit zvýšení cla z 10 na 30 % a výrobce BYD bude mít clo zvýšené na 27,4 %. Toto dovozní clo se týká výhradně elektromobilů. Očekává se, že čínské značky proto začnou tlačit do Evropy ve větším množství plug-in hybridy a hybridy. Třeba konkurent Fabie, MG3, je klasickým hybridem, takže se na něj toto navýšení vztahovat nebude a Škoda se může i nadále příchodu malého čínského hatchbacku na trh obávat.

Musí dojít k lokalizaci výroby

Snahou ze strany evropských úřadů je to, aby čínské automobilky přesunuly výrobu svých elektromobilů do Evropy. MG ostatně v reakci na oznámení dovozních cel přesun výroby potvrdilo, jiné čínské značky už takové výrobní závody chystají. Analytici očekávají, že čínští výrobci minimálně část dovozních cel přesunou na zákazníka a auta zdraží, což byl záměr.

Němečtí výrobci ale podle Automotive News nadšení nejsou, protože se obávají protiopatření ze strany Číny a tamní trh pro ně přináší zajímavé zisky. Kromě toho zvýšení dovozních cel na v Číně vyráběné elektromobily se samozřejmě netýká pouze čínských značek, ale i jiných výrobců, kteří vozí svá auta z Číny do Evropy. V případě BMW to je třeba iX3 nebo elektrické Mini, týká se to i Tesly nebo Renaultu.

