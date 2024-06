Fiat Panda se vrací trh. Design si přebrala od jedné italské budovy, následovat bude mnoho dalších Fiatů

Fiat, který letos 125 let od svého založení a u této příležitosti odhalil první obrázky svého nového modelu Fiat Grande Panda. Ten navazuje na u nás i jinde ve světě oblíbenou Pandu z 80. let. Novinka, která vypadá opravdu hodně zajímavě, míří do celého světa.

Fiat Grande Panda je prvním modelem nové řady vozidel, která vychází z multi-energetické platformy. Tento krok představuje začátek přechodu Fiatu od lokální výroby k výrobě na globální úrovni. Nový model bude dostupný v Evropě, na Středním východě a v Africe a nabízet se bude samozřejmě také jako elektromobil a hybrid.

Design ve stylu Lingotta

Grande Panda je velmi malá, na délku měří méně než čtyři metry, ale zároveň je pořád pětimístná. V tiskové zprávě se dokonce hovoří o rodinném automobilu, ale to bychom měli brát s velkou rezervou. Stejně jako v minulosti je karoserie dosti hranatá, nový design pak navazuje na nový styl, který si bere jako inspiraci bývalou továrnu Fiatu – Lingotto.

Nový Fiat přichází s moderními technologiemi a zajímavými designovými prvky. Mezi technické novinky patří například LED světla v podobě kostek, která se mění v blinkry. O technice automobilka zatím nic bližšího nesdělila, jisté ale je, že na spalovací motory Panda ještě nezanevře. Tak jako u jiných modelů koncernu Stellantis (nebo u Fiatu 600) můžeme očekávat přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru.

Fiat Grande Panda je první automobil z chystané řady nových modelů. Italský výrobce chce každý rok představit nějakou novinku, a to až do roku 2027. Všechny budou vycházet ze stejné platformy.

Zdroj: Fiat