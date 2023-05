První kilometry za volantem BMW XM ukázaly, že se v Mnichově opět trefili do černého

BMW ve své historii opakovaně dokázalo dělat rozruch. Stalo se tak při uvedení první generace X5, stejně jako při odhalení první X6, jindy se zuřivě diskutovalo o tom, zda auta s písmenem M v označení mohou mít diesel, co má jako znamenat rozšíření nabídky o řadu 2 Active Tourer a zda není svatokrádež převedení řady 1 na obyčejnou platformu s pohonem předních kol. Tyhle všechny případy mají společného jmenovatele: Reální zákazníci takové změny chtěli a všechna tato auta kupovali a kupují. S modelem XM to nebude jinak, přestože i tentokrát budou internetoví odborníci psát, že je to auto ošklivé, nevkusné, nesmyslné a zbytečné.

Pravdou ale je, že některé námitky mohou být i oprávněné. XM je po M1 historicky teprve druhým svébytným modelem divize M. V produkci běžných BMW takový vůz tudíž nenajdete. Jenže zatímco BMW M1 byl lehoučký sporťák, tohle je regulérní tank. Více než pět metrů dlouhý crossover s obřími podsvícenými ledvinami váží minimálně 2,7 tuny a aby toho všeho nebylo málo, je to plug-in hybrid.

Komiksový design poutá pozornost, stejně jako obří koncovky výfuku v kontextu ekologické registrační značky, která na tomto autě vypadá skoro až vtipně. Autor: Lukáš Dittrich

Hnací ústrojí kombinuje přeplňovaný osmiválec s elektromotorem v převodovce a pohonem všech kol. Výsledek má 653 koní a 800 Nm. Komu to nestačí, ten může objednat posílenou variantu Red Label s parametry dokonce 748 koní a 1000 Nm. Vtipné je, že navzdory těmto hrozivým číslům vůz díky normované spotřebě 1,5 l/100 km může mít EL značky a tak může zdarma na dálnice, kde zvládne až 270 km/h. V elektrickém režimu pak ujede až 88 km.

Jezdí i vypadá překvapivě dobře

Aktuálně jsme měli poprvé možnost si nové BMW XM prohlédnout a krátce vyzkoušet na testovacích jízdách kousek za Prahou. V reálu vypadá vůz poměrně zajímavě, jeho design je až komiksový a v běžném provozu obtížně přehlédnutelný. Tohle auto je cokoliv, jenom ne nudné. Interiér pak nádherně kombinuje přiměřenou sportovnost s absolutním luxusem. Zejména stará kůže působí mimořádně hodnotně a netradiční dojem dotváří tvarovaný strop. O tom, že tohle je „emkové“ BMW trochu jiného ražení, vás rychle ubezpečí také polštářky na zadních sedadlech – dosud věc naprosto nevídaná.

Před jízdou je oprávněné obávat se o chování v zatáčkách, protože 2,7 tuny je zkrátka pořádná porce hmoty. Jenže ono to kupodivu není až tolik znát. Karoserie se prakticky nenaklání a auto vůbec nepůsobí nedotáčivě. Skoro by se chtělo říci, že je XM obratné, jakkoliv to zní nereálně. Podvozek je naladěn na výbornou, nebo tak alespoň působil během prvních jízd. Hmotnost není příliš znát ani na brzdách, protože jim pomáhá rekuperace.

Že je XM celkem tlouštík, to vlastně nakonec poznáte jen při akceleraci. Ne, pomalý tento plug-in hybrid rozhodně není, ale od auta s výkonem 653 koní byste možná čekali ještě zajímavější dynamiku. Stovka za 4,5 sekundy není žádná ostuda a v kontextu obří karoserie je to celé takové působivější. Policejní Superb s přeplňovaným dvoulitrem ale o moc pomalejší není.

XM má mnoho netradičních prvků. 3D tvarovaný strop je jedním z nich. Autor: Lukáš Dittrich

XM jako každé současné „emkové“ BMW umožňuje také rozsáhlé nastavování všeho možného. Vše došlo dokonce do takové míry, že si můžete namíchat třeba i koktejl kombinující nejsportovnější režim podvozku, řízení a zvuku, k tomu přidat vypnutou stabilizace a čistě elektrický režim. XM také umí odpojit pohon přední nápravy, takže si majitelé mohou dopřát i těžkotonážní jízdu bokem.

Osmdesát zájemců

Pravda, BMW XM se oproti třeba první M3 nebo BMW M1 liší naprosto zásadně, ale reálně je to odraz dnešní doby a potřeb současných zákazníků, kteří taková auta chtějí. XM jim vychází vstříc mírou vrchovatou, má spoustu vychytávek, budí rozruch, je technologicky na výši a i ten plug-in hybridní pohon v dnešní době dává smysl. Minimálně z pohledu úřadů.

Nebudu vám nic nalhávat. Když jsem na stejné akci přesedl s XM do nové M3 s karoserií kombi, okamžitě bylo jasné, které pojetí mnichovského sportovního vozu je při sportovní jízdě lepší, přirozenější a které se mi líbí více. Přesto ale nemohu XM šmahem odsoudit a musím přiznat, že na klasický sedmidenní test se vyloženě těším. To auto má v sobě něco hrozně zajímavého a zákazníci to ví. Nakonec prvních 40 českých kusů bylo zadáno ještě před tím, než se s XM někdo mohl vůbec svézt, dnes BMW eviduje zhruba osm desítek objednávek. A to se bavíme o autě s cenou od 4,3 milionu.

Mám pocit, že navzdory mnohé kritice se BMW s se svým extravagantním crossoverem trefilo do černého. Opět.