Jsou ojetiny z Německa obecně lepší? Ne, je to jen klišé. Navíc v Německu nabízená auta často na tamních silnicích nikdy nejezdila

Německo je dlouhodobě cílem mnoha zájemců o ojetiny, kteří následně auta vozí do východní Evropy, kde jsou považovány za obecně kvalitnější. Jenže na německém trhu s ojetými vozy existuje zvláštní paradox – mnoho vozů prodávaných v Německu nikdy po tamních silnicích nejezdilo. Vyplývá to z nedávné analýzy společnosti carVertical.

Podle údajů společnosti carVertical, která se zabývá historií vozidel, 4,3 % vozů nabízených na německých nejpopulárnějších inzertních stránkách možná nikdy nevidělo tamní silnice, protože pocházejí z jiných zemí. Mezi země, kde byly ojeté vozy poprvé registrovány, patří Itálie, Francie, USA, Belgie a Rumunsko. To znamená, že místo aby si zájemci koupili německý vůz, riskují koupi vozidla, které bylo do Německa dovezeno z jiné země. A to přímo se záměrem dalšího prodeje, protože překupníci o zmíněném paradoxu dobře ví.

Taková ojetina samozřejmě není po „německém doktorovi, ježděná jen v létě za pěkného počasí“. Naopak její komplikovaný původ může vést k problémům s kvalitou oprav, vysokým nájezdům kilometrů a skrytým poškozením. To jsou běžné důvody, proč se prodejci snaží zamaskovat minulost vozidla a prodat ho jinde.

Jednotlivé státy si mnohdy navíc nevyměňují údaje o historii vozů, což komplikuje sledování podvodů spojených s přeshraničními transakcemi. To znamená, že kupující v některých případech nemají záruku, že kupují vozidlo v dobrém stavu, ačkoliv si to myslím. Zájem o německé vozy je ale pro východoevropské (včetně těch českých) kupující a prodejce i dnes stále velký. Zejména v situaci, kdy je nabídka nových vozů omezená. Proto je důležité, aby i v případě německých ojetin lidé důkladně prověřovali historii a v případě nějakých nejasností kolem původu auta raději sáhli po jiné ojetině.

Společnost carVertical připomíná, že náš obecný zájem o německá ojetá auta vychází z dob dnes už dávno minulých, kdy v zemích bývalého Sovětského svazu bylo kvalitních a dobře vybavených vozů málo a musely se proto dovážet ze západu. A Německo bylo nejbližší destinací. Dnes už to ale tak úplně neplatí. Navíc i z jiných analýz vyplývá, že také u našich západních sousedů není nouze o ojetiny se stočeným tachometrem.