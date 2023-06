Nic rozhodnutého není. O dálničním limitu 150 km/h se ještě bude jednat, i když by to tentokrát mohlo a mělo klapnout (komentář)

Včera prošla třetím čtením v poslanecké sněmovně řada úprav týkajících se zákona o provozu na pozemních komunikacích. Největší pozornost poutá schválení možnosti zvýšit na vybraných úsecích rychlost na 150 km/h. Řada médií tento krok prezentovala jako definitivní s tím, že „stopadesátka“ je hotová věc. „Tak to prošlo! V Česku na dálnici nově až 150 km/h“, píší kolegové z Auto.cz. „Je rozhodnuto: 150 km/h na dálnicích, řízení od 17 let a zjednodušení bodového systému“, uvádí kolegové z Garáž.cz. Jenže to není tak úplně pravda. O tom, jak to celé dopadne, se ještě bude jednat a rozhodovat.

Nakonec, není to zas až tak dávno, co se tento „úspěch“ už jednou slavil. V roce 2015 také prošel podobný návrh sněmovnou, jenže v Senátu narazil na odpor. V červnu toho roku Senát nakonec záměr odmítnul. Jak uvádí článek publikovaný tenkrát na webu irozhlas.cz, například senátoři za ČSSD pro své záporné stanovisko použili zcela směšné a obehrané argumenty, podle kterých na takovou rychlost nejsou připravené české dálnice, řidiči a ani jejich auta. Tyto argumenty mimochodem přetrvávají dodnes, přestože zavedení limitu 150 km/h by představovalo jen legalizaci současného stavu. Rychlostí 150 km/h se jezdí v ČR úplně běžně. Neví to možná tak poslanci a senátoři opatření vlastním řidičem.

V roce 2015 tehdejší prezident Miloš Zeman také dopředu říkal, že bude i on proti zvýšení maximální povolené rychlosti a dokonce i ministr Dan Ťok nesouhlasil, protože „dnešní návrhová rychlost pro dálnice je 120 až 130 km/h“. Posléze poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh Senátu a v září 2015 bylo po legraci. Rychlost se nezvyšovala.

Bude senátní veto? Budou peníze?

V současnosti bychom se zvýšení rychlostního limitu dočkat mohli. Už jen proto, že na rozdíl od roku 2015 změnu podporuje samotný ministr dopravy a vláda si tuto „drobnost“ dala do svého programového prohlášení. Takže by případné senátní veto mohla přehlasovat. A nakonec ani prezident, jehož koníčkem je jízda na motocyklu, by nemusel být na rozdíl od Miloše Zemana (preferujícího jízdu v gumovém Challengeru) proti. Ale neradujme se předčasně.

Kde přesně bude rychlost na 150 km/h zvýšena, to zatím není jisté. Týkat se to má modernizovaných a nových úseků dálnic. Reálně se ale dá jezdit touto rychlostí v podstatě po jakékoliv české dálnici. Rozhodující bude, kolik vlastně takových úseků řidiči dostanou k dispozici a jak dlouhé ty úseky budou. Velmi snadno se může stát, že podle českého „vlk se nažral a koza zůstala celá“ to ve finále bude jen symbolických pár kilometrů a vše vlastně zůstane při starém. A navíc těch pár kilometrů bude opatřených úsekovým měřením. To víte, pro jistotu. Bezpečnost především.

Zvýšení limitu na 150 km/h je rozhodně vítaná novinka. Když nic jiného, tak řidiči mohou mít pocit, že za razantní zdražení roční dálniční známky na oplátku něco skutečně dostali. Věčný a až hysterický odpor institucí typu BESIP proti této změně je založený pouze na snaze vybrat od řidičů co nejvíce peněz. S bezpečností taková věc nemá společného vůbec nic. Dálnice jsou nejbezpečnější široko daleko, přestože se tam 150 km/h vesele jezdí i v současnosti. Byly nejbezpečnější také během komplikované rekonstrukce D1 a budou nejbezpečnější i po případném navýšení maximální rychlosti.

Argumenty odkazující na stáří vozového parku nebo na velký rozdíl rychlosti jsou pouze povídačky. V nejhorším bude rozdíl 70 km/h. Na okreskách mohou být rozdíly ještě větší, přičemž se bavíme o rozdílech klidně mezi těžkými nákladními auty a cyklisty. Ale to nikomu nevadí. Mimochodem, až zas někdo bude něco vykládat o návrhové rychlosti dálnic a všeobecné bezpečnosti, na kterou je třeba dbát, vzpomeňte si, že součástí aktuálních změn mohla být i pro cyklisty povinná přilba bez ohledu na věk. Jenže tato změna neprošla, prý je to „anticyklistické“, ačkoliv je naprosto evidentní, že jezdit na kole bez helmy je normální hazard. Tím spíš v běžném provozu, kde mohou být přece ty velmi vysoké rozdíly rychlosti. Logiku to nemá, ale takhle si tu dnes žijeme.

Některé změny, které přichází z MDČR v poslední době, jsou vítané a představují závan zdravého rozumu. Díky za to. Ale nechvalme dne před večerem. Například kvůli tomu, že podmínkou pro zvýšení rychlosti na 150 km/h má být instalace nových systémů s proměnným značením na daných úsecích a to si bude žádat peníze navíc, kterých se veřejnému sektoru v těchto dnech jaksi nedostává.

O tom, zda „to prošlo“, a hlavně jak velký to bude mít reálný dopad, se ještě bude jednat. Zatím není příliš co slavit.