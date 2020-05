V Česku má jezdit 50 tisíc vodíkových aut do 10 let. Vláda chce i půl milionu elektromobilů

Česká vláda schválila aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility

Podle něj by mělo v roce 2030 na českých silnicích jezdit 50 tisíc aut a půl milionu elektromobilů

Vodíkové automobily využijí 80 plnících stanic, aktuálně ale v Česku není pro veřejnost ani jedna

I přes koronavirovou pandemii se česká vláda stíhá na svých zasedáních věnovat také jiným záležitostem. Na konci dubna schválila aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility. Jde o rozsáhlý dokument s vizí toho, jaké ekologické kroky by se měly podniknout ke zpomalení zvyšování průměrné teploty ve světě a také aby Česko v roce 2050 dosáhlo takzvané klimatické neutrality.

Není proto divu, že velká část dokumentu se věnuje dopravě. Už původní plán počítal pro rok 2030 s určitými počty vozů na alternativní paliva, tedy hlavně elektromobily, vozidly na CNG, LNG nebo vodíkový pohon. Nynější aktualizace jejich množství výrazně zvýšila. To ukazuje následující tabulka.

Počet aut na jednotlivé pohony v Česku v roce 2030 podle Národního akčního plánu čisté mobility

Typ pohonu Původní plán Nový plán Elektromobily 220 000 500 000 Elektrické autobusy 800 1 200 CNG 35 000 35 000 LNG kamiony 3 500 6 900 LPG 170 000 250 000 Osobní auta na vodíkový pohon 40 000 50 000 Autobusy na vodíkový pohon 870 870

Jak je patrné, autoři plánu výrazně zvedli počty předpokládaných elektromobilů. Za 10 let by tedy po českých silnicích nemělo jezdit 220 tisíc aut do zásuvky, s čímž počítala původní prognóza, ale rovnou půl milionu. V roce 2019 se přitom v Česku zaregistrovalo jen 636 nových elektromobilů.

Vodík má budoucnost, věří plán

Autoři dokumentu ale věří i ve vodíkový pohon. Zvedli totiž původní předpoklad ze 40 na 50 tisíc. Aktuálně přitom v Česku jezdí maximálně kusy testovacích nebo předváděcích modelů. A to i proto, že příliš nemají kde vodík čerpat.

Jediná plnící stanice ve středočeských Neratovicích je neveřejná, na výstavbu první plničky se teprve čeká. Měla vzniknout letos na pražském Barrandově, není ale jisté, jestli její stavbu aktuální koronavirová krize neodsune. Poté by své vozy na vodík mohly začít na českém trhu nabízet automobilky Hyundai nebo Toyota.

Ostatně s výstavbou nových nabíječek a plnících stanic se také počítá ve větší míře. To ukazuje další tabulka. Místo původních 19 tisíc nabíječek by nakonec do 10 let mělo být motoristům k dispozici 35 tisíc, tedy téměř dvojnásobek. Stoupl i počet plniček CNG na 400. Plán pro vodíkové stanice zůstává stejný.

Počet dobíjecích a plnících stanic v Česku v roce 2030 podle Národního akčního plánu čisté mobility

Stanice Původní plán Nový plán Elektrické 19 000 35 000 CNG 350 400 LNG 30 30 Vodík 80 80

I tyto předpoklady se zatím zdají být vzdálené realitě. Loni bylo v Česku 450 dobíjecích stanic pro elektromobily. Na konci letošního roku by jich pak mělo být celkem 633. To nejsou ani dvě procenta z celkového předpokladu, jak by měla vypadat dobíjecí síť na našem území za 10 let. Jak navíc ukazuje nedávný případ z Francie, stačí kolaps jediného poskytovatele a celá síť dobíjecích stanic se ze dne na den zhroutí: