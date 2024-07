Všeobecně nejznámější výrobce sedadel do aut je v insolvenci. Recaro dohnal nárůst cen z posledních let

Dodavatelé menších dílů na auta zůstávají zpravidla stranou zájmu veřejnosti a nikdo se moc nestará o to, kdo co vyrábí pro všechny ty škodovky, volkswageny nebo BMW. Najdou se ale výjimky. Třeba když se řekne Recaro, všichni ví, že to jsou ty pěkné sportovní sedačky a i automobilky samotné se rády pochlubí, když mají v nějakém svém modelu sedadla Recaro. Proto asi nejednoho překvapí, že právě tato firma je v insolvenci a čelí významným finančním problémům.

Společnost Recaro tuhle neveselou novinku oznámila formou oficiální tiskové zprávy. V ní píše, že soud v pondělí schválil insolvenci a že by celý tento proces měl ve finále vést k posílení pozice Recaro Automotive. Společnost chce i nadále plnit své závazky vůči zaměstnancům, kterých má zhruba 200. A stejně tak očekává, že bude plnit závazky vůči stávajícím zákazníkům i těm novým.

Náklady i ztráta zakázky

Důvodem významných finančních problémů má být kombinace posledních několika náročných let, kdy došlo k razantnímu zdražení všeho možného a také pro Recaro to znamenalo výrazné zvýšení nákladů. Kromě toho k insolvenci údajně přispěla také ztráta významného kontraktu, který ale Recaro v tiskové zprávě blíže neupřesňuje.

Insolvence se týká pouze Recaro Automotive, tedy divize zaměřené na výrobu sedaček pro automobily. Jiné divize stejné značky vyrábějící sedadla pro letadla nebo herní a kancelářská křesla takové problémy nemají.

Recaro má poměrně dlouho tradici a na úplném počátku se na výrobu sedadel vůbec nesoustředila. Vyplývá to nakonec i z názvu samotné značky, na který se dnes už zapomnělo. Slovo Recaro vzniklo spojením slov Reutter a Karosserie. Tedy „caro“ odkazuje na karoserie, na které se tato společnost už dávno nezaměřuje. Insolvence mimochodem přichází čtyři roky poté, co společnost dostala od amerického investora významnou finanční injekci.

Zdroj: Recaro