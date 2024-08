Nomen omen, nebo jen nesmyslný marketing? České překlady jmen typu Octavia nebo Kamiq překvapí. Víte, co znamenají?

Vezměme si třeba Ferrari LaFerrari. Zní to italsky, zní to přímo báječně, ale ve finále to znamená něco jako Ferrari „to Ferrari“, což už tak báječné není. Někdy takovéto překlady vyústí až nutnost přejmenovat dané auto, protože to, co v jednom jazyce zní jako pěkný název s krásným příběhem, může v jiném jazyce znamenat klidně i hanlivou urážku. Třeba Mazda si jedno své auto kdysi pojmenovala jako Laputa. Co znamená „la puta“ ve španělštině, to se raději neptejte.

V dnešním kvízu se ale podíváme na jména spíše obyčejná, především ta, která se týkají automobilky Škoda. Ta totiž stvořila také některá trochu zvláštní označení a jiná jsou zase v českém překladu spíše zábavná. Otázkou je, jak dobře se v nich vyznáte. Vyzkoušejte a uvidíte.

Tak jako vždy má i tento kvíz deset otázek, každá má tři možné odpovědi a správná odpověď je vždy jen jedna. S chutí do toho a s výsledkem se nezapomeňte pochlubit třeba na sociálních sítích.