Zloději často neukradnou celé auto, ale berou jen díly. Víme, co se krade nejvíce

Krádeže dílů jsou dlouhodobým problémem, který je velmi obtížně řešitelný. Někdy ani nestačí uzavřená garáž nebo parkování na dobře osvětleném místě. Zkušení zloději jsou velmi rychlí, jdou na jistotu, mají odpovídající vybavení a ve finále působí značné škody. Jaké díly se ale kradou ze všech nejvíce? Společnost carVertical na základě svých dat sestavila jejich seznam. Překvapení nečekejte.

Oblíbeným dílem jsou například zpětná zrcátka. Zrcátka prémiových vozů se totiž mohou svou cenou vyšplhat klidně na tisíce korun, a tak není divu, že se často stávají terčem zlodějů. Nahrává tomu také fakt, že právě zrcátka bývají často poškozená i při drobných dopravních nehodách a pro zloděje není těžké sehnat na černém trhu kupce. Pokud se chcete krádeži zrcátek alespoň trochu ubránit, zkuste na ně nechat vyrazit VIN automobilu. Tím budou pro zloděje méně atraktivní a s největší pravděpodobností okolo takového auta jen projdou.

Přední a zadní světla

Také cena světlometů může v závislosti na modelu vozu dosáhnout několik tisíc, v některých případech dokonce může stát světlomet i sto tisíc. Takovým příkladem jsou adaptivní projektorové světlomety používané u Audi nebo Mercedesu obsahující miliony mikroskopických zrcátek.





Protože je po světlometech obecně na trhu s použitými díly vysoká poptávka zejména kvůli nehodám, zloděje také často lákají.

Video: Jak lze během chvíle ukradnout třináct aut

Zdroj: Youtube.com

Kradená světla a další náhradní díly nemusí nutně vždy skončit na inzertních portálech v Česku –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ často putují do zahraničí. „K odstranění světel mohou zloději použít speciální nůžky na kov a vážně u toho poškodit také blatníky a kapotu vozu. V takových případech jsou škody pro majitele ještě větší,“ dodává Matas Buzelis, odborník carVertical na oblast automobilového průmyslu. Také světla patří mezi ty díly, které odborníci jako prevenci doporučují označit identifikačním číslem vozidla. Není to sice spolehlivý odstrašující prostředek, ale pravděpodobnost jejich krádeže se tím výrazně snižuje.

Volant i čalounění

Volanty běžnějších aut mohou stát pár set korun, zatímco volanty luxusních značek jako je Porsche, BMW nebo Mercedes-Benz se mohou vyšplhat až na desetitisíce korun. Do Evropy se navíc ze zahraničí dováží velké množství i vážně poškozených aut, takže také volanty jsou poměrně žádaným zbožím. Jediným způsobem, jak krádeži volantu zabránit, je parkovat své auto na bezpečném místě.

Součásti interiérových panelů se sice kradou výrazně méně než světla nebo zrcátka, ale i tak jsou mezi zloději poměrně oblíbené. Zloději se obvykle zaměřují na panely luxusnějších vozů, které později prodávají nebo převážejí do zahraničí.

Kola

Auto stojící na zvedácích nebo cihlách je mezi zloději nestárnoucí klasikou. Demontáž kol může trvat poměrně dlouho, proto si zloději obvykle vybírají auta zaparkovaná dále od pouličního osvětlení. „Kola aut jsou poměrně žádaným zbožím a najít pro ně kupce není těžké. Nejspolehlivějším způsobem, jak se vyhnout nepříjemnému rannímu překvapení, je použití speciálních bezpečnostních šroubů, které brání odšroubování kol běžným nářadím,“ vysvětluje Buzelis z carVertical.

Katalyzátory

V katalyzátorech lze najít drahé kovy, jako je platina, palladium a rhodium, které jsou mezi obchodníky s kovošrotem vysoce ceněny. Prodejem katalyzátoru si mohou zloději vydělat nejméně pár tisíc. Na pozoru by se měli mít zejména majitelé vozů Toyota a Lexus, jelikož na tyto značky se zloději zaměřují nejčastěji, protože použité katalyzátory těchto značek obsahují více vzácných kovů a tím pádem zaručují také vyšší výdělek.

Nahrává tomu také fakt, že se obě automobilky zaměřují na výrobu hybridů a jejich katalyzátory jsou obvykle v lepším stavu než u čistě benzinových vozů. Zloději ale neváhají uříznout výfuk s katalyzátorem i z velmi starých ojetin, které majitelé zaparkují s klidným svědomím někde u lesa, protože „kdo by přece takový starý pekáč kradl“. Právě tací ale pak řeší cenu drahého náhradního dílu především a místo něj si nechávají nainstalovat levnější výfuk bez katalyzátoru, což nesvědčí životnímu prostředí a nejpozději na technické prohlídce by se na to mělo přijít. Ale když tam pracuje známý známého, tak je i tohle možné.

Zdroj: carVertical