Ruské kladivo na americkou Teslu se jmenuje Avtotor Amber. Baterky dodá Rosatom, vyrábět se má od roku 2025

V Rusku zřejmě vznikl nový příspěvek do oblíbených galerií mapujících ta úplně nejošklivější auta světa. Do společnosti SsangYongu Rodius nebo Pontiacu Aztec zamíří nová kreace, o kterou se postarala Polytechnická univerzita v Moskvě. Ale abychom byli fér, zatím jde pouze o prototyp. Nicméně ano, auto na fotkách je skutečné a je to elektromobil.

Polytechnická univerzita v Moskvě připravila tento prototyp ve spolupráci se společností Avtotor. Ta v Rusku vyrábí skutečné automobily a dříve pro zdejší trh obstarávala produkci také nám dobře známých značek jako je BMW. Základním zadáním bylo navrhnout malý elektromobil, jehož všechny hlavní části budou ruského původu. Ruští dodavatelé by tak měli stát za elektromotory, výkonovou elektronikou a především za bateriemi. Ty by měl dodat Rosatom.

Model Amber je zatím pouze prototypem, finální produkt má vypadat jinak. Hlavní části vozu budou ruské výroby Autor: Moscow Polytechnic University

Velmi zvláštně tvarované vozítko si říká Amber a jeho přesné technické specifikace zatím nejsou známé. Web The Autopian uvádí, že by vozítko mělo být homologováno jako těžká čtyřkolka, takže označení z nadpisu v podobě „kladivo na Teslu“ berte s velkou nadsázkou.

Bude jich celá řada

S rezervou bychom měli brát nakonec i hodně nepovedený vzhled, protože finální produkt údajně bude vypadat jinak. Ruský web Auto.ru píše, že jde zatím jen o testování platformy, na základě které následně vznikne celá řada malých elektromobilů pro různé účely včetně třeba vozů pro osoby se zdravotním postižením. Některé díly jsou převzaté z Lady Vesta a kromě elektromobilů by nakonec tohle vozítko mělo vznikat také ve verzi se spalovacím motorem.

Příští rok má být postaveno dalších minimálně pět kusů prototypu Amber, od roku 2025 by se měla podle ruských plánů rozběhnout produkce naplno s cílem vyrábět 50 tisíc kusů ročně.