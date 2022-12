Platební terminály by podle europoslanců měly být povinné pro všechny nabíječky v EU. Provozovatelé jsou proti

Komplikované procesy doprovázející dobíjení u veřejných stanic jsou nepochybně jednou z věcí, která uživatele automobilů od přechodu na elektrickou mobilitu odrazuje. Aktuální situace je taková, že na naprosté většině stanic za nabíjení nelze platit přímo platební kartou. Je nutné využívat aplikace, skenovat QR kódy, platit přes internet a tak dále. Samozřejmě lze používat různé nabíjecí karty pro různé provozovatele, případně univerzální karty od automobilek. Jenže když pak náhodou narazíte na stanici, která zrovna s vaší dobíjecí kartou nespolupracuje, máte problém. Podle europoslanců se tohle musí změnit.

Jak připomíná web euractiv.com, Europoslanci nedávno schválili dokument označený jako AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). Jde o návrh, který stanovuje minimální počty nabíjecích bodů v jednotlivých členských zemích, ale který se zároveň snaží řešit otázku složitého placení dobíjení. Cílem je, aby nabíjení bylo stejně jednoduché jako tankování. Tedy aby bylo možné na všech stanicích platit klasickou platební kartou.

Europoslanci proto chtějí, aby byly platební terminály povinné na všech veřejných nabíjecích stanicích. Netýkalo by se to pouze těch nových, ale i těch již existujících. Na ně by museli provozovatelé platební terminál instalovat dodatečně. Euractiv připomíná, že sice většina členských zemí se pořád drží aktuálního stavu a případných přímých plateb přes QR kódy a aplikace, ale některé země, jako Dánsko nebo Německo, v poslední době k instalaci platebních terminálů přistoupily, respektive terminály začaly povinně vyžadovat.

Vlády členských zemí aktuálně pod vedením českého předsednictví hledají kompromis. Ten by podle Františka Jemelky, tiskového mluvčí MDČR, mohl být takový, že by se povinné platební terminály týkaly pouze rychlých DC stanic nad 50 kW. U těch pomalejších s výkonem pod 50 kW by měl zůstat zachován stávající model předplatného.

Výmluvy?

Provozovatelé stanic nesouhlasí především s povinností dodatečné instalace terminálů na existující stanice, uvádí Euractiv. Ten cituje Tanyu Sinclair, ředitelku společnosti ChargePoint, podle které provozovatelé nemají kapacity k tomu, aby modernizovali existující infrastrukturu. Povinné platební terminály by údajně mohly zpomalit další výstavbu stanic. Z pohledu organizací zastupujících spotřebitele by ale možnost platit za dobíjení klasickou platební kartou znamenala dramatické zjednodušení a v konečném důsledku by zvýšila počet uživatelů elektromobilů.

Neochota instalovat platební terminály u provozovatelů je minimálně v našich končinách dlouhodobá. Ačkoliv jsme se na přesné důvody absence terminálů už několikrát dotazovali na různých místech, přesvědčivou odpověď jsme nikdy nedostali. Důvody finanční náročnosti jsou trochu úsměvné, když si uvědomíme, že s tímto druhem modernizace neměli problém například provozovatelé prodejních automatů nebo ručních myček. Tedy zařízení, kde se obchoduje s položkami v řádu desítek korun.V současnosti platí, že když budete někde dobíjet jako neregistrovaný uživatel a využijete k tomu platbu přes QR kód, provozovatelé vám na účtu zablokují určitou částku a na vyúčtování a vrácení zbytku budete čekat několik dnů, někdy i týdnů. O finální podobě návrhu na povinné platební terminály v EU se bude ještě dále jednat. Nejbližší jednání proběhne příští týden.