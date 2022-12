Velká změna nejen pro české řidiče se stává realitou. Portál dopravy už běží. Každý přes něj může ověřit třeba i pravost taxi

Portál dopravy navazuje na projekt Portál občana. V rámci digitalizace státní správy umožní lidem řešit s úřady pohodlně přes internet záležitosti týkající se dopravy. Oficiálně dojde ke spuštění ve čtvrtek 8. prosince, aktuálně už ale Portál dopravy funguje v testovacím provozu.



Přes nový Portál dopravy bude možné elektronicky podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech, ale také řešit záležitosti týkající se letecké dopravy nebo oblasti plavidel. Portál dopravy zároveň poslouží jako náhrada za velké technické průkazy, které od roku 2024 skončí.

Portál dopravy najdete na stránkách portaldopravy.cz . Stejně jako v případě Portálu občana je nutné přihlášení, což lze udělat několika způsoby, a to včetně přihlášení pomocí údajů, které využíváme pro přihlašování do internetového bankovnictví.



Součástí Portálu dopravy pak je také služba, prostřednictví které lze ověřit registraci vozidla taxi, případně lze snadno ověřit i průkaz řidiče taxi. Tu najdete zde. Stačí zadat registrační značku konkrétního automobilu a obratem získáte informaci o tom, zda je dané vozidlo registrováno jako vozidlo taxislužby. Stejně to funguje u průkazu řidiče taxi.



Veškeré detaily týkající se Portálu dopravy budou zveřejněny ve čtvrtek. Cílem digitalizace státní správy je snížení byrokracie, což by mělo kromě většího pohodlí pro uživatele přinést státu také finanční úspory.