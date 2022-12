Ford Fiesta, Citroën BX nebo Saab 99 Turbo, to jsou investiční auta zaručující pro rok 2023 zisk

Společnost Hagerty zveřejnila seznam deseti modelů, na jejichž nákupu v roce 2023 sběratelé neprodělají

Na seznamu se objevují legendy typu Lamborghini Diablo, ale také úplně obyčejná auta, jako třeba Ford Fiesta Mk1

Auta vybral Hagerty Value Team, který dlouhodobě sleduje ceny vozů na trhu

Britská společnost Hagerty zveřejnila seznam deseti automobilů, na jejichž nákupu by měli zájemci vydělat. Jedná se o veterány, ale také o poměrně mladé youngtimery. Desítka vybraných vozů je velmi pestrá a obsahuje jak lidové modely, tak poměrně drahé supersporty. Hagerty ve své tiskové zprávě ale píše, že by si lidé měli především koupit takové auto, jaké se jim líbí. Pokud daný vůz v budoucnu přinese finanční zisk, má to být považováno pouze za bonus navíc.

Deset investičních vozů pro rok 2023 vybral Hagerty Value Team, který dlouhodobě sleduje prodeje automobilů a pohyby jejich cen. Odborníci tedy vybrali zajímavé modely, u kterých se už v letošním roce projevil růst průměrné ceny. Někdy to byl růst malý, jindy poměrně znatelný.

Žebříček je sestavován tak, aby se v něm objevily automobily napříč všemi kategoriemi a hlavně auta všech cenových relací. Svůj investiční vůz by si tak měl z tohoto seznamu vybrat každý.

Auta, která se dostala do takzvaného Hagerty Bull Market Listu pro rok 2023, najdete v přiložené galerii: