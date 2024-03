American muscle v době elektrické. Dodge představil nový Charger. Je to dobře vypadající elektromobil s dojezdem až 510 km

Dodge představil novou generaci modelu Charger. Po spoustě let je to opravdu velká změna, protože auto dostalo novou platformu, zcela nový design a vůbec poprvé v historii se u tohoto modelu objevuje elektrický pohon. Dobrou zprávou ale budiž skutečnost, že v nabídce přece jen zůstanou i spalovací motory. Osmiválce už to sice nebudou, staromilci mohou sáhnout alespoň po šestiválcích.

Nový Charger stojí na platformě STLA Large, je dlouhý 5248 mm a má rozvor 3074 mm. Z fotek to není patrné, ale jde o obrovské auto. Nastupující generace nahrazuje Charger i Challenger, od příštího roku totiž začne být vyráběna také karoserie čtyřdveřového sedanu, která ale ponese stejné označení Charger. Elektrická verze se oficiálně jmenuje Charger Daytona a její výroba začne letos v létě.

Platforma STLA Large je velmi univerzální a umožňuje v případě elektromobilů 400 i 800 V systém. Dodge později uvede i výkonnější varianty právě s 800V napětím, pro začátek ale budou k dispozici 400V varianty. Ta slabší nabízí 503 koní a 548 Nm, ta silnější 680 koní a 850 Nm. V obou případech systém používá dva elektromotory, tudíž jde o čtyřkolku, a 100kWh akumulátor.





Slabší Charger Daytona ujede na jedno nabití až 510 km, ten silnější až 418 km. Dynamika určitě nebude problém, ale se zábavným svezením by potíž možná být mohla. Podle oficiální tiskové zprávy tenhle elektromobil váží 2,6 tuny.

Spalovací motory přijdou

Univerzálnost použití platformy STLA Large umožňuje stavět spoustu nejrůznějších variant a modelů. A přestože tahle platforma vznikla na míru elektromobilům, pořád počítá s nasazením spalovacího motoru uloženého podélně s pohonem zadních kol. Nový Charger tak dostane dvě motorizace vycházející z koncernového řadového šestiválce. Ten bude přeplňovaný a nabídne tak vyšší výkon než dřívější osmiválec.

Základem bude třílitr o výkonu 426 koní, výkonnější alternativu představuje verze disponující maximem 558 koní. Na další detaily si musíme ještě chvíli počkat, ale je jisté, že spalovací Charger bude mnohem lehčí a také by měl být výrazně levnější než elektromobil.