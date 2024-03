Kvíz: Poznáte socialistická auta východního bloku podle těchto detailů?

Auta z dob socialismu a z produkce, která se nacházela na území bývalého východního bloku, jsou pro spoustu lidí čirá nostalgie. Za západní konkurencí sice mnohdy díky centrálnímu plánování a naprosté nekompetentnosti soudruhů dosazených do hlavních funkcí zaostávala, ale stejně ta auta máme rádi. Dnes na ně zavzpomínáme formou kvízu.

Budeme vzpomínat na to, jak krásně charakteristických zvuk měl východoněmecký dvouválec, ohlédneme se také z produkcí automobilky Škoda tehdy desítky let čekající na moderní automobil s uspořádáním „vše vpředu“ a zapomenout nesmíme ani na automobilku Tatra. Její vozy jsou pro spoustu lidí naprosto ikonické, přestože ty z pozdější doby se rovnaly automobilům typu BMW 7 možná cenou, ale rozhodně ne tím, co nabízely.

Tentokrát bude vaším úkolem poznat vybraná socialistická auta a auta východního bloku nikoliv podle obrázků, ale aby to bylo trochu těžší, vaší nápovědou budou pouze detaily. Jsme si ovšem téměř jisti, že i tak to bude pro spoustu z vás pouze jednoduchá vzpomínka během odpolední kávy, protože jsme vybrali auta všeobecně velmi dobře známá.

Tak jako vždy máte k dispozici deset otázek a u každé jsou čtyři možnosti. Správná je pouze jedna jediná. S výsledkem se rozhodně nebojte pochlubit na svých sociálních sítích, případně také v diskuzi pod článkem. Držíme palce!