Ve zcela elektrickou budoucnost zatím nevěří ani Renault, ani Volvo nebo Nissan. S vývojem spalovacích motorů pomůže Čína

Renault na ženevském autosalonu zazářil novým malým elektromobilem Renault 5, o který je obrovský zájem, šéf značky Fabrice Cambolive ale zároveň oznámil, že strategie do budoucnosti počítá nejen s elektrickou mobilitou, nýbrž také s vývojem a výrobou aut se spalovacími motory. Cambolive to v pondělí řekl v rozhovoru s Automotive News Europe.

„Naší strategií je mít ‚dvě nohy‘ v každém segmentu, tedy nabídku vozů se spalovacími motory vybavenými hybridní technologií a plně elektrické automobily,“ uvedl Fabrice Camoblive s tím, že strategie paralelního vývoje dvou technologií pohonu by měla fungovat po dobu deseti let. Tedy do roku 2034.

Automotive News Europe v této souvislosti připomínají, že tohle prohlášení naznačuje změnu u Renaultu. Šéf Renault Group Luca de Meo totiž dříve oznámil, že značka Renault bude od roku 2030 prodávat už jen elektromobily.





Se spalovacími motory pomůže Čína

O tom, že se s přechodem na úplnou elektrickou mobilitu nebude u skupiny kolem značky Renault spěchat, svědčí i společný podnik s čínským výrobcem Geely. Už minulý rok bylo oznámeno, že Renault Group a Geely vytvoří ve vzájemné spolupráci podnik, který bude mít na starost právě vývoj a výrobu spalovacích motorů a hybridů.

Výrobní kapacita by měla být 5 milionů spalovacích motorů ročně. Podle prvních plánů by tyto spalovací motory měly využívat automobilky Renault, Nissan, Mitsubishi, Geely nebo také třeba Volvo.

Renault není jediná automobilka, která pro nadcházející roky dále počítá s výrobou aut osazených spalovacími motory. Například konkurenční skupina Stellantis, kam patří značky jako Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep nebo Alfa Romeo vyvinula platformu STLA, která sice vznikla s ohledem na zástavbu elektrického pohonu, ale nadále umožňuje také zástavbu spalovacích motorů.