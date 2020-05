Už koncem února jsme se projeli v prototypech elektrické Škody Enyaq

Škoda nám zároveň ukázala odhalený sériový vůz, který si zatím na fotkách prohlédnout nemůžete

Enyaq dostal atraktivní design a svítící masku chladiče, proti které je ta z BMW X6 zanedbatelná „bludička“

V nabídce budou baterie s kapacitou 55, 62 a 82 kWh, respektive výkony od 109 do 225 kW

Nejsilnější provedení je zároveň první čistě elektrický vůz řady RS. Nejlepší dojezd (500 km) má Enyaq iV 80 s pohonem zadních kol

Oficiální premiéra proběhne na podzim, výroba odstartuje koncem roku

Škoda letos naplno vstoupí do éry elektromobility. Na trh přijde první její model postavený na platformě MEB. Už víme, že se bude jmenovat Enyaq. A také je jasné, že kvůli aktuální situaci vůz nabral jisté zpoždění. Podle posledních zpráv se oficiálně představí světu na podzim (pravděpodobně v září) a ve stejnou dobu také odstartuje předprodej. Sériová výroba by měla být zahájena koncem roku.

Přestože do premiéry zbývá ještě poměrně dost času, my už vám můžeme nabídnout celou řadu podrobností. V únoru jsme totiž kdesi na skotských okreskách poprvé usedli za volant této novinky. Pravda, mnoho kilometrů jsme s autem nenajeli, ale dozvěděli jsme se prakticky všechny detaily. Jen jsme vám to museli několik měsíců tajit. Embargo dnes ráno konečně padlo. Co tedy Škoda Enyaq nabídne?

Jen nepatrně menší než Kodiaq

Škoda Enyaq iV má rozvor náprav 2765 mm. Ten je shodný s jinými koncernovými modely využívajícími tento základ. Prostor mezi nápravami je totiž daný velikostí největší dostupné baterie. Co do šířky a délky převisů se ale automobilka snažila opět nabídnout co nejvíce. Výsledkem je vůz, který je jen nepatrně kratší ve srovnání s modelem Kodiaq. S ohledem na aerodynamiku (součinitel odporu vzduchu je 0,27, u verze kupé bude 0,26) je ale nižší a je současně také užší.

Základní rozměry najdete v tabulce:

Tabulka: Základní rozměry Škody Enyaq

Škoda Enyaq Škoda Kodiaq Audi e-tron Délka (mm) 4648 4699 4901 Šířka (mm) 1877 1882 1935 Výška (mm) 1618 1685 1616 Rozvor náprav (mm) 2765 2790 2928

Pro zajímavost jsme přidali ještě Audi e-tron. V současnosti platí, že Škodu Enyaq není moc s kým srovnávat. Elektromobily dostupné na aktuálním trhu jsou buď menší, nebo výrazně dražší. To se ale zaručeně brzy změní. Minimálně díky sourozenci v podobě VW ID.4.

Jednou z výhod elektrického pohonu jsou menší nároky na prostor. Elektromotory nepotřebují velké převodovky, baterie jsou v podlaze. Na stejném půdorysu tak dostanete vnitřní prostor automobilu o kategorii větší. Škoda ostatně říká, že Enyaq nabízí uvnitř místo srovnatelné se Superbem. Dva zavazadelníky, jak to známe od některých jiných elektromobilů, ale nemá. Vpředu musí být prostor pro druhý elektromotor, chladiče a deformační zónu. Pod přední kapotou také najdete hrdla pro doplnění provozních kapalin.

Základní objem zavazadelníku je 585 l, po sklopení zadních opěradel dostanete 1700 l. Pod dnem najdete organizér připravený kromě jiného také pro uložení dobíjecího kabelu. Různé přihrádky dohromady dají objem 48 l.

Dvě velikosti baterií, tři varianty kapacity

Zájemci o první elektrickou Škodu postavenou na platformě MEB mají na výběr tři varianty baterií. Dostupná kapacita je 55, 62 a 82 kWh. Uváděná kapacita je nominální, využitelná je trochu nižší (52, 58 a 77 kWh). Celá baterie je složena z modulů obsahujících lithium-iontové prizmatické články. Jejich dodavatelem je společnost LG, koncern Volkswagen si ale chce časem články vyrábět sám. Jeden článek váží 1073 g. Jeden modul obsahuje 24 takových článků a celková hmotnost činí 32 kg. Dvě menší baterie mají stejnou velikost. Liší se počtem modulů (8 vs. 9). Největší baterie je složená z 12 modulů. Akumulátory jsou chlazené.

Škoda bude na akumulátory nabízet záruku 8 let/160 000 km. Za tuto dobu by neměla klesnout původní kapacita pod 70 %. Nejlepší varianta s ohledem na dojezd (2WD, 82 kWh) zvládne dle WLTP na jedno nabití až 500 km. Základní provedení (2WD, 55 kWh) ujede 340 km.

Zadokolky, čtyřkolky i první elektrické RS

K dispozici bude řada variant. Základní provedení disponuje výkonem 109 kW, chybět ale nebudou ani silnější verze. Pro baterii o kapacitě 82 kWh je k dostání rovněž pohon všech kol řešený druhým elektromotorem vpředu.

Absolutní vrchol představuje varianta RS. I ta nabídne dva elektromotory. Současně půjde o první čistě elektrický vůz spadající do řady RS. Maximální rychlost dvou základních baterií je omezena na 160 km/h, verze s největší baterií zvládne až 180 km/h. Nejrychlejší bude samozřejmě Enyaq RS. V jeho případě trvá sprint na 100 km/h 6,2 s.

Základní údaje si můžete prohlédnout v další tabulce:

Tabulka: Technické údaje Škody Enyaq

Enyaq iV 50 60 80 80X (4x4) RS (4x4) Kapacita max./využitelná (kWh) 55/52 62/58 82/77 82/77 82/77 Max. výkon (kW) 109 132 150 195 225 Max. točivý moment (Nm) 220 310 310 425 460 Zrychlení 0-100 km/h (s) 11,5 9,0 8,8 7,0 6,2 Nejvyšší rychlost (km/h) 160 160 160 160 180 Dojezd WLTP (km) 340 380 500 460 460

Pokud jde o hmotnost, baterie jsou hlavním důvodem, proč podobné elektromobily váží opravdu hodně. Enyaq v provedení iV 80 s pohonem zadních kol ukáže na váze 2010 kg. To je zhruba o 200 kg více ve srovnání se Škodou Kodiaq 2.0 TDI (140 kW) s automatem a pohonem předních kol. Pro úplnost, zadokolky utáhnou brzděný přívěs vážící maximálně 1000 kg. U dvoumotorových variant je to 1200 kg. Hmotnost nebrzděných přívěsů může být vždy maximálně 645 kg.

Vpředu asynchronní, vzadu synchronní motor

S dvojicí elektromotorů budou dostupné verze 80X a RS. Zajímavé je, že Enyaq nevyužívá stejný druh elektromotoru vpředu a vzadu. U zadní nápravy je motor synchronní s permanentními magnety (150 kW/350 Nm), vpředu je asynchronní elektromotor (75 kW/150 Nm). Jako hlavní je vždy využíván zadní motor. Ten přední se připojuje v případě potřeby. Pro takový režim je výhodnější právě asynchronní elektromotor. Je totiž odolnější vůči častějšímu krátkodobému přetěžování. Navíc zatímco do motoru s permanentním magnety musí neustále proudit napětí, které ho udržuje „nastartovaný“, asynchronní alternativa bez permanentních magnetů to nepotřebuje.

Oba elektromotory využívají jednostupňovou převodovku. Tyto převodovky se vzájemně liší převodovým poměrem, protože motory nejsou stejné. Ten zadní se dokáže roztočit až na 16 000 ot./min, ten přední má omezení na 12 000 ot./min.

Z deseti na osmdesát procent za 40 minut

Nabíjet svůj Enyaq můžete mnoha různými způsoby. Škoda například připravila kabel, prostřednictvím kterého lze vůz připojit k běžné zásuvce, tzv. modré kempingové zásuvce, ale také k červené třífázové zásuvce využívané třeba pro cirkulárky nebo míchačky. Samozřejmostí jsou různé wallboxy. Maximální výkon dobíjení je pro tuto chvíli 125 kW. Víc si Enyaq nevezme ani ze stanic Ionity.

Ne každé provedení ale bude moci využívat všechny možnosti dobíjení:

Tabulka: Možnosti nabíjení jednotlivých verzí Škody Enyaq

Enyaq iV 50 60 80 80X RS 2,3kW AC nabíjení ano ano ano ano ano 7,2kW AC nabíjení ano ano ano ano ano 11kW AC nabíjení ne ano ano ano ano 50kW DC nabíjení ano ano ano ano ano 100kW DC nabíjení ne ano ano ano ano 125kW DC nabíjení ne ne ano ano ano

Mimochodem, Enyaq má konektor na místě víčka nádrže. Není to úplně nejpraktičtější umístění, ale jinam ho konstruktéři dát nemohli. Pozice v přední masce, jak to má třeba Superb iV, údajně nebude do budoucna z pohledu bezpečnostních předpisů možná. Navíc použité řešení vyžaduje kratší kabelové vedení a tudíž je i bezpečnější.

Kromě standardního podvozku dostane Enyaq do nabídky rovněž adaptivní tlumiče DCC. Zájemci o tužší odpružení mohou sáhnout po sportovním podvozku sníženém o 10 mm. Zajímavostí pak jsou pneumatiky s rozdílnou šířkou na přední a zadní nápravě. Verze s nejlepší dostupnou baterií (82 kWh) budou mít zadní pláště širší. Vystavený exemplář, který jsme si mohli ve Skotsku prohlédnout, stál na discích o velikosti 21“ s pneumatikami o rozměru 225/40 vpředu a 235/45 vzadu. Velikost 21“ je maximum, na čem Enyaq pořídíte. Nejmenší dostupné disky mají 18“.

Mini displej, maxi displej, head-up displej

Nic jako přístrojový štít ve Škodě Enyaq nenajdete. Všechna provedení budou mít před řidičem jen velmi symbolický 5,3“ displej, zobrazující nejzákladnější údaje. Uprostřed pak bude druhý displej. Levnější varianta má 10“, příplatkové provedení je dokonce třináctipalcové. V rámci modelů na platformě MEB by mělo jít o největší dostupný displej, přičemž Škoda si ho vyvinula sama.

Dostupný bude také průhledový displej promítající informace přímo do čelního skla. To není nic neobvyklého, nicméně Enyaq přidá rozšířenou realitu. Vůz vám tedy bude zdánlivě přímo na vozovku promítat navigační šipky, případně promítat virtuální čáry podél silnice:

Ukazovat za roh do ulice, kam máte zatočit, jak to dnes umí Mercedes, ale zatím nedokáže.

Naopak každý Enyaq dokáže připojit telefon přes Apple CarPlay a Android Auto. Bezdrátově. Hlasově bude možné kromě jiného ovládat třeba okna. Personalizace jde tak daleko, že když si v rámci svého profilu v jednom autě uložíte nějaké nastavení (sedadel, klimatizace, zrcátek, rádia…) a přesednete do jiného Enyaqu, i zde se vám vůz přizpůsobí. Díky připojení na internet jsou jednotlivé profily přenositelné mezi automobily.

Nová doba, nové příplatky

K dispozici bude několik různých výbav a několik designových řad lišících se zejména provedením interiéru. V nabídce najdete také devět barev karoserie a vnější kontrastní prvky v chromovém provedení, respektive v leskle černé. Standardem bude dvouramenný volant, sportovní varianty ale dostanou volant tříramenný. Stejně jako Founders Edition. Jde o speciální edici připomínající 125. výročí založení automobilky Škoda. Vyrobeno bude 1895 exemplářů.

Za pozornost stojí různé příplatky, respektive prvky dostupné pro dražší výbavy. S elektromobilem totiž přichází věci, na které dříve zákazníci nebyli zvyklí. Připlatit si budete moci například za lepší palubní nabíječku, a tudíž možnost rychlejšího dobíjení. Stejně tak bude k dispozici třeba tepelné čerpadlo. To na rozdíl od základního topného tělíska nemá takové nároky na spotřebu elektrické energie a tím pádem nesnižuje dojezd. Zájemci si budou moci pořídit i různé verze domácích wallboxů. Kromě toho nejlevnějšího nabídne Škoda také provedení Connect a Connect+. Jde o chytrá zařízení s možností ovládání přes mobilní aplikaci. Na výběr bude kabel dlouhý 4,5 a 7 m.

Masku může Enyaqu závidět i BMW X6

Jezdit jsme mohli sice jen s maskovanými prototypy a navíc nepříliš vysokým tempem, ale na statickou prohlídku jsme dostali odhalený vůz. Nutno podotknout, že výsledek by mohl zaujmout i české obecenstvo.

Koncept Vision iV měl přední světla propojená světelnou lištou. Tento prvek byl při přechodu do série ještě dále rozšířen. Enyaq kromě světelné příčné lišty dostal také svislá svítící žebra. Předsériová varianta jich měla v každé půlce masky devět a uprostřed bylo poloviční žebro ukončené u radaru. Je možné, že finální verze bude mít i uprostřed nezkrácený pruh diod. Nejprve se ale musí vymyslet, jak to udělat, aby diody nerušily radar.

Výsledný světelný podpis je velmi nezvyklý a hodně výrazný. Maska svítí pouze s hlavními světlomety, nejde tedy o denní svícení. Vývoj si údajně vyžádal podobné množství práce jako klasický světlomet. Svítící masku ale dostanou jen některé varianty. Kdybyste chtěli začít tvrdit, že inspirací byl lístek z hospody se zápisem počtu vypitých piv, jste na omylu. Designéři pouze posunuli dále to, co už na dnešních škodovkách vídáme. Svislá žebra má zvýrazněná třeba Superb. Zde tedy navíc mohou svítit.

Jak už jste z fotek prototypů poznali, Enyaq je klasické SUV. Na SUV s karoserií kupé více podobné Škodě Vision iV si musíme ještě chvilku počkat. Ale časem přijde. Přední část je ovšem loňskému konceptu dost podobná. Odmyslete si prostřední žebro na otvorech pro přívod vzduchu k brzdám na předním nárazníku, přidejte normální zrcátka, trochu rozumnější kola a díváte se na sériový vůz. Zadní část je už vcelku konvenční. Výsledkem je velké a dynamické SUV.

Také interiér je dost podobný konceptu Vision iV. Základní tvar palubní desky zůstal shodný, stejně jako uprostřed umístěný velký displej. Před volantem ale najdete miniaturní displej. Při jízdě s prototypy se zdálo, že je malý skoro až moc. Kromě velkého údaje o rychlosti byly ostatní zde promítané údaje trochu hůře čitelné. Je ale otázkou, jak bude vypadat sériová verze. Tento malý displej totiž nabídne tři zobrazení. Během jízdy s prototypy bylo k dispozici jen jedno. Mimochodem, na palubní desce před miniaturní kapličkou přístrojového štítu je jakási lišta vyčnívající vzhůru. Patrně jde o „stínítko“, aby vám projektor head-up displeje nesvítil do očí.

Pod volantem pak najdete pádla „manuálního řazení“. Jsou stejná jako v současných modelech s automatickou převodovkou. Ve Škodě Enyaq se jimi ale neřadí, slouží k nastavení intenzity rekuperace. Miniaturním voličem na středové konzole, pod kterou najdete další odkládací prostor, se můžete přepnout rovněž do režimu B (maximální rekuperace). Po stránce prostoru nelze nic namítat. Enyaq uvnitř nabízí vážně spoustu místa.

I když jsme s prototypy jezdili přes hodinu, zas tolik jízdních dojmů sdělit nemůžeme. Charakter trasy a tempo moc prostoru k reálnému testování nedalo. Sděleními o tom, že je také elektrická Škoda uvnitř tichá a že nabízí ve verzi s 82kWh bateriemi mimořádně příjemné pružné zrychlení, vás zdržovat nebudeme. Je to zkrátka elektromobil. Velmi slibně ale působil základní podvozek. Ten i na větších nerovnostech vykazoval vysokou míru pohodlí. Zdá se, že i Enyaq byl laděn na rozbité české okresky.

Ceny Škody Enyaq by se měly pohybovat zhruba na úrovni Škody Kodiaq. Během prezentace ale nikdo přesně neřekl, která konkrétní verze elektrického SUV bude cenově odpovídat které konkrétní verzi Kodiaqu. Enyaq se patrně s nějakými variantami svého spalovacího kolegy potká, téměř jistě ale bude dražší.

Přesto by mohl i u nás zaujmout. Vypadá dobře, je prostorný, ujede spoustu kilometrů a třeba po stránce kvality v interiéru je to pořádný skok kupředu. Upřímně, na delší svezení se sériovým autem se docela těšíme.