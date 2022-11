Na český trh míří nová sportovní zadokolka ze staré školy. BRZ druhé generace si k nám cestu nakonec našlo

Druhá generace Subaru BRZ nakonec dorazí na český trh

Detaily české zastoupení zatím ladí, během příštího roku by se k nám ale mohla dostat série čítající několik desítek kusů

Aktuálně zároveň vstoupila na český trh elektrická Solterra, české zastoupení ale bojuje s nízkým počtem přidělených exemplářů

Zastoupení automobilky Subaru aktuálně prožívá komplikované období. Ačkoliv by tuzemší zájemci o tyto japonské vozy byli, počet nově registrovaných vozů bude letos nejhorší za posledních zhruba dvacet let. Kvůli řadě okolností totiž panuje nedostatek vozů přidělených na náš trh. Dvojnásob to platí o elektrické novince v podobě modelu Solterra, která aktuálně vstoupila do prodeje. Příští rok tak pravděpodobně bude snazší dostat k jinému novému Subaru, které se zde podle dřívějších zpráv původně vůbec nemělo prodávat. Ano, příští rok bude k dispozici omezená série nové generace sportovního kupé BRZ.

Představitelé českého zastoupení tuto radostnou zprávu oznámili během tiskové konference pořádané u příležitosti oficiálního uvedení elektrické Solterry na český trh. Detaily se zatím ještě řeší, takže v současnosti není známo, kdy přesně by se u nás mohlo nové BRZ začít prodávat a kolik kusů nakonec na českém trhu skončí. Hovoří se o sérii čítající padesát exemplářů, ale vše je otázkou vyjednávání. Česká republika má v tomto případě dobrou pozici, protože se u nás první generace BRZ těšila velkému zájmu i v porovnání s mnohem většími evropskými trhy. Jistý je zatím fakt, že do prodeje přijde pouze nejvyšší výbava zahrnující kromě jiného kožené čalounění.

Situace kolem modelů Solterra a BRZ je z pohledu českého trhu trochu paradoxní. Zatímco k elektromobilu, který by měl být v rámci EU preferovanými vozem a kterého by Subaru potřebovalo kvůli emisním průměrům prodávat v Evropě co nejvíce, se místní zákazníci dostanou jen velmi obtížně, získat (z pohledu úřadů neekologickou) sportovní zadokolku bude o něco jednodušší.

Nakonec je to ale docela logické. Subaru ročně vyrobí 20 tisíc exemplářů elektromobilu Solterra, z toho do Evropy zamíří tři tisíce kusů a pouze severské státy by díky podpoře tohoto druhu pohonu údajně mohly prodávat ročně i šest tisíc kusů. U nás žádná velká podpora elektromobilů není, takže mají prioritu jiné státy. Pro rok 2023 Subaru počítá s alokací pětadvaceti elektromobilů Solterra. Na druhou stranu tu nejsou ani žádné ekologické daně, kvůli kterým by nové BRZ bylo v některých jiných státech téměř neprodejné.

Kromě Solterry a nového BRZ by se příští rok měla do prodeje dostat také nová generace modelu XV, která už ponese jednotné označení pro celý svět, takže se bude i u nás prodávat jako Subaru Crosstrek. Jak to bude s touto novinkou, respektive s jejím vstupem na český trh, o tom aktuálně žádné informace nejsou. Produkce stávající generace Subaru XV skončí v březnu příštího roku.