Výzkumníci objevili další důvod, proč kupovat elektromobily. Mazlíčkům se v nich lépe cestuje

Britská společnost CarGurus provedla ve spolupráci s University of Lincoln menší výzkum na téma, jak se cestuje psům v elektromobilech. Tým v čele s profesorem Danielem Millsem vyzkoušel čtyři auta a postupně celkem dvacet psů. Výsledky prezentované oficiální tiskovou zprávou sice neodhalily úplně dramatické rozdíly, ale přesto vědci nakonec dospěli k závěru, že se psům v elektromobilech cestuje lépe.

Tým si k praktickému pokusu vzal Genesis GV70 ve verzi s naftovým motorem a v elektrickém provedení (tento model se u nás neprodává), jako levnější a menší alternativa posloužila dvojice Volkswagenů. Dieselový motor měl T-Roc, který byl srovnáván s elektrickým VW ID.3 . Testu se účastnilo celkem dvacet psů různých ras a velikostí. Pouze dva z nich už byli na elektromobil zvyklí, protože ho jejich majitelé denně používají.V rámci testu psí pasažéři jezdili v zavazadelníku. Do něj byli naloženi při vypnutém motoru a před samotnou jízdou dvě minuty čekali v uzavřeném automobilu. Během této doby výzkumníci zaznamenali první údaje včetně srdečního tepu. Samotná testovací jízda trvala zhruba deset minut a pak opět následovala dvouminutová pauza, než byl pes vypuštěn z auta ven.

Z výsledků vyplynulo, že při jízdě v naftovém automobilu psi o padesát procent častěji měnili svou polohu (stoupali si a zase si lehali). To vedlo tým z britské univerzity k závěru, že byli více nervózní oproti jízdě v elektromobilu. Malé změny byly zaznamenány i při monitorování frekvence srdečního tepu, opět ve prospěch elektromobilů. Z dvacítky psů se pak u dvou projevily příznaky nevolnosti způsobené jízdou v autě, které byly v elektromobilu údajně výrazně nižší.

Proč přesně by měla být jízda v elektromobilu pro psy příjemnější, to by si podle tiskové zprávy zasloužilo bližší průzkum. Jedním z důležitých závěrů tohoto rychlého výzkumu je ale i samotné zjištění, že psům jízda v elektromobilu nijak nevadí. Psi jsou totiž velmi citliví na magnetické pole, takže by jim teoreticky jízda v bateriovém voze vadit mohla. To se ale nepotvrdilo.