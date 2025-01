„Vraťte řidičák, dostanete slevu na jídlo,“ vyzývá Japonsko starší řidiče

Japonsko patří mezi země s nejvyšším průměrným věkem dožití a také s největším podílem starších lidí za volantem. Podle posledních průzkumů má více než 4,8 milionu lidí ve věku přes 75 let řidičský průkaz. Poslední dobou se v Japonsku také medializují nehody starších lidí. Například měsíc starý případ, kdy sedmaosmdesátiletý člověk vjel do hloučku dětí, jedno usmrtil a jedenáct jich zranil.

Policie v japonské prefektuře Aichi tak nyní rozjela kampaň, ve které slibuje starším lidem slevu na jídlo v jednom místním řetězci, pokud odevzdají dobrovolně svůj řidičský průkaz. Sleva má v přepočtu hodnotu asi dvacet korun, uvádí New York Post. Ehm, vyměnili byste svůj řidičák za dvacet korun?

Od března 2017 začne v Japonsku platit nový zákon, který bude po řidičích starších 75 let vyžadovat pravidelné lékařské prohlídky a především jakési testy zručnosti a koordinace pohybů. V roce 2015 odevzdalo v Japonsku dobrovolně řidičský průkaz 270 000 lidí bez rozdílu věku.

Starší statistiky ukazují, že v Japonsku na 100 000 mladých řidičů připadá ročně zhruba 1700 nehod. V případě 100 000 starších řidičů je to okolo 1000 nehod. Během posledních deseti let ale vzrostl podíl nehod řidičů ve věku přes 75 let ze 7,4 na 12,8 %. I když mají podle testů starší řidiči horší reakce, statisticky se jejich nehody prakticky neliší od ostatních věkových skupin a následují téměř stejný trend. Například právě starší řidiči způsobují nejméně nehod z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti a bourají v nejnižších rychlostech. Nejvíce nehod způsobují v důsledku nedání přednosti v jízdě.