Květináče, bedny od piva nebo víka na sudy místo dopravních značek. Laxní přístup úřadů kousek za Prahou museli vzít obyvatelé do vlastních rukou

Už několik měsíců panuje kolem exitu 15 na D1 poněkud nestandardní dopravní situace. Důvodem je rekonstrukce tří kruhových objezdů, které jsou přímo pod dálnicí. Sjezd byl (a stále je) částečně zavřený, což způsobilo velké komplikace související s kamiony, které zajíždí do zdejšího logistického centra. Absence jakéhokoliv značení na okreskách kolem tohoto sjezdu způsobila, že kamiony začaly jezdit úplně všude. Výsledkem je z určitého úhlu až zábavné dopravní značení, o které se postarali zdejší obyvatelé.

V čem byl problém?

Oficiální objížďka pro kamiony ve směru z Brna vede po D1 dále až na pražský okruh, následně mají velké nákladní vozy sjet na tzv. starou benešovskou a přes Velké Popovice přijet z druhé strany k dálnici D1, respektive k exitu 15. Oficiálně tedy nákladní vozy nesměly sjíždět z dálnice, protože všude na zdejších malých okreskách je zákaz pro tranzitní dopravu nad 12 tun. Jenže potíž byla v tom, že dlouhou dobu byl jako jediný otevřený pouze sjezd ve směru z Brna a zákazová značka 12 t byla až u prvního kruhového objezdu. Až tady se tedy řidiči skutečně dozvěděli, že sem sjet nesmí, jenže kruhový objezd byl z větší části rozkopaný, takže se řidiči neměli už jak vrátit zpět na dálnici. A byli v pasti.

Úřady zcela záměrně objížďku pro nákladní auta nevyznačily. Podle neoficiálních informací totiž subjekt, který by takovou objížďku zřídil, by pak musel uhradit škody, které těžká auta na malých silnicích způsobí. Místo toho, aby byl provoz nějak řízen, byly kamiony ponechány, ať si jezdí, kudy chtějí, však přece z dálnice sjíždět nemají, že ano. Řidičům nákladních vozů tak nezbylo nic jiného, než následovat navigaci, ta je dovedla do úzkých míst, případně pod nízké mosty. Ani poté, co se problémy objevily, nikdo nic neudělal. Úřady zvolily taktiku mrtvého brouka.

Výsledek si můžete prohlédnout v přiložené galerii. Místní obyvatelé vyrobili značky ze všeho možného, co měli po ruce. Jednou to byl květináč, jindy víko od sudu nebo bedna od Braníku. Bylo by to zábavné, kdyby komplikace s kamiony nevedly ke zničeným silnicím v celém širém okolí a k řadě velmi problematických situacích.

Dnes už je situace lepší, protože sjezd z Brna je zavřený a ačkoliv se nedá ve směru z Prahy odbočit na Popovice a tudíž do logistického areálu, kamiony alespoň mohou najet na dálnici ve směru na Prahu. Přesto se tu pořád občas objeví zbloudilý kamion na okreskách, kde nemá co dělat, protože prostě do teď úřady žádnou objížďku pro nákladní auta nevyznačily. A to navzdory skutečnosti, že i do těchto končin mohou zcela legálně zajet i velké kamiony něco vykládat, protože je tu třeba Billa.

Zdroj: autorský text