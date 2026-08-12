Kvíz: Československá těžká nákladní auta si každý pamatuje, přesto všechny otázky zodpoví jen skuteční znalci

V dnešním kvízu se opět podíváme do minulosti. Konkrétně budeme vzpomínat na těžká nákladní auta z dob Československa. Spousta lidí si na tyhle neúnavné dělníky určitě pamatuje a spousta z nás s nimi dokonce v dětství jezdila. Většinou asi ne někam do školy, ale v podobě velkých plastových hraček. Ostatně plastové tatrovky se vyrábějí dodnes.
Do kvízu jsme vybrali devět modelů z československé minulosti. Malá nápověda: V celém kvízu se vlastně točí jen tři značky, a sice Škoda, LIAZ a samozřejmě Tatra. Úkolem pro vás je uhádnout správný model podle fotky. Některé modely jsou natolik notoricky známé, že to určitě bude jen formalita, ale v jiných případech to pravděpodobně bude trochu oříšek.
Jako vždy máte k dispozici tři odpovědi a správná je vždycky jen jedna. Pokud tedy nevíte, můžete vesele tipovat a velmi pravděpodobně se i trefíte. No a u toho tipování pak můžete také vzpomínat. Všechna vybraná nákladní auta měla (a do dnešních dnů stále mají) nezaměnitelné charisma.
S výsledkem se pochlubte v diskuzi pod článkem. Jsme zvědaví, jak se vám bude dařit.