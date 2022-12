Modernější klasika. Nový Range Rover Sport s dieselovým šestiválcem nadchne rozsahem svých dovedností

Pět let. Přesně tak dlouho trval vývoj nové techniky, na které před časem dorazila na trh dvojice Range Rover a Range Rover Sport. Na první pohled by člověk ale netipoval, že jde o zbrusu nové automobily, protože vnější design prošel jen evoluční proměnou. Není to překvapení. Tým designérů pracující pro britský Land Rover se už celá dlouhá léta drží strategie postupného cizelování vnějšího vzhledu a je jedno, jestli se budeme zrovna bavit o velkém Range Roveru, nebo o málem Evoque.

Pozornost nakonec upoutají spíše detaily, jako třeba zasouvací kliky dveří nebo absence těsnění kolem bočních oken. Těsnění samozřejmě Range Rover Sport používá, je ale skryté, aby nerušilo čistotu karoserie. Jde o drobnost, která údajně stála při vývoji značné úsilí.

Minimalistická elegance nepůsobí na první pohled nijak okázale. Oproti velkému Range Roveru má Sport nižší a širší masku chladiče

Foto: Lukáš Dittrich

Sport se od aktuálního vydání velkého Range Roveru liší především zpracováním zádě, kde nenajdete schované svítilny uspořádané do tvaru obráceného písmene U, nýbrž klasicky přiznaná červená světla spojená tenkou lištou do jednoho celku. Obecně platí, že u Sportu chtěli designéři zdůraznit dynamické pojetí auta, což udělali zvýrazněním jeho šířky. Proto ta horizontální lišta vzadu a ze stejného důvodu má Sport také nižší a širší masku vpředu. Mimochodem, vůz může stát na discích o velikosti až 23 palců, které jsou obuty do pneumatik Pirelli vyvinutých na míru pro tento model, což prozrazují písmena „LR“ na bočnici.

V duchu jednoduché elegance se nese také interiér. Testovaný vůz přijel v celkem nudném černém provedení, pokud si to ale zákazník bude přát a jeho konto mu to dovolí, fantazii se meze příliš nekladou a výsledkem může být i vyloženě luxusní kabina. Třetí generace Range Roveru Sport dostala specialitu v podobě dekorů vyrobených z rozdrcených kusů karbonu, které jsou následně nasypány do formy a zality pryskyřicí, takže každý kus je vlastně originál. Ani tuhle specialitu ovšem testovaná specifikace nenabídla. „Neviditelné“ reproduktory audiosystému Meridian, které představují další drobnější novinku týkající se nového Sportu, už ale ve výbavě byly. Fakticky jde o to, že ve dveřích jsou reproduktory schované za čalouněním.

Luxusně praktický

Stejně jako velký Range Rover a nakonec i jiné modely automobilky Jaguar Land Rover sází nový Sport na rozměrný zakřivený dotykový displej (13,1 palce) systému Pivi Pro doplněný o digitální přístrojový štít. V Británii byli velmi dlouho terčem kritiky právě za pomalý infotainment a u některých testovacích aut nebyla nouze ani o situace, kdy displej zamrznul nebo prostě na dva dny zčernal. Zdá se, že toto je definitivně minulostí. Poslední provedení systému Pivi Pro pracuje spolehlivě, má krásně čistou grafiku a uspořádání jednotlivých menu je uživatelský velmi přívětivé.

Na rozdíl od některých jiných automobilek Land Rover vsadil spíše na praktickou stránku věci, takže políčka jsou obecně spíše větší a k většině funkcí se dostanete na dvě kliknutí. Škoda nepřesného překladu, což je mrzutost, která se s českými Land Rovery táhne delší dobu. Slavná „vzdálenost do vyprázdnění“ tu naštěstí už není, ale zase tu najdete věci, jako je třeba „uvolněný motor“.

V multimediálním systému lze najít také ne příliš obvyklé funkce, jako třeba ukazatel kvality vnějšího ovzduší s doporučením, zda máte nosit respirátory. Samozřejmostí je spousta ukazatelů týkajících se jízdy terénem nebo 3D zobrazení automobilu při parkování. Mimochodem, zadní kameru si můžete na požádání ostříknout a tím ji očistit. Zejména v zimních plískanicích se to hodí.

Rozměrný středový displej je zakřivený, má vynikající grafiku a příjemně rozvržená jednotlivá menu. Velké otočné ovladače pod ním mohou mít různé funkce. S odkládacími přihrádkami u Land Roveru rozhodně nešetřili

Foto: Lukáš Dittrich

Jakkoliv vám interiér asi při prvním usednutí dech nevyrazí, určitá jednoduchost spojená s uživatelskou přívětivostí něco do sebe má. Zejména velké multifunkční otočné ovladače před voličem automatické převodovky jsou v době dotykové vynikajícím kompromisem. Pod středovým displejem se ukrývá přihrádka připravená pro telefon, mezi předními sedadly je obří odkládací prostor, před spolujezdcem jsou hned dvě schránky a pro každé místo v autě máte k dispozici USB konektor pro dobíjení.

Ve druhé řadě je oproti minulosti více prostoru a zavazadelník má pěkných 647 litrů. Třetí řadu Range Rover Sport nedostal. Kdo chce sedmimístného „Range“, ten musí sáhnout pro toho velkého. Zadní opěradla lze sklápět elektricky tlačítky a stejným způsobem si na požádání vyklopíte i tažné zařízení. Samozřejmostí je schopnost odtáhnout přívěs těžký 3,5 tuny.

Zájemci o novou generaci Range Roveru i Range Roveru Sport mají velmi širokou nabídku motorizací. To do jisté míry vyplývá právě z nové techniky, za kterou je v úvodu zmíněných pět let vývoje. Platforma MLA-Flex z větší části využívá hliníkové slitiny a hlavně je připravená pro úplnou elektrifikaci. Klasické zážehové motory tak dostaly alespoň mild-hybridní pomoc, k dispozici jsou i dva plug-in hybridy s nadstandardně velkým akumulátorem, současným vrcholem je osmiválec původem od BMW a v roce 2024 přijde Range Rover Sport i velký Range Rover také jako elektromobil.

Diesel je nejlepší

Univerzálnímu charakteru Range Roveru Sport ale nakonec asi nejvíce sluší tradiční vznětový motor. Automobilka Jaguar Land Rover před časem začala do svých aut nasazovat nový řadový šestiválec Ingenium, který je v případě Range Rover Sport k dostání ve verzích D250, D300 a D350. Číslo na konci znamená výkon v koních. Naším případem byla prostřední verze.

Šestiválec zaujme hrubým, ale příjemně hutným zvukem už od prvního nastartování. V některých režimech jízdy to působí až sportovně, při ustálené jízdě je ale motor dokonale klidný a tichý. Na dnešní poměry překvapí také to, jak ochotně reaguje na přidání plynu. Vrchol točivého momentu 650 Nm pak znamená, že dost síly budete mít v podstatě kdykoliv a osmistupňová převodovka ZF navíc může držet šestiválec v nízkých otáčkách a nemusí ani příliš často podřazovat. To svědčí i spotřebě. Pokud nebudete jezdit po dálnici přes 170 km/h, a že s tím nový Sport vážně nemá problém, budete se držet kolem devíti litrů. Dynamika je natolik solidní, že připlácet za D350 asi ani nemá smysl.

Silný motor, pečlivě vyladěný podvozek, pohon všech kol, redukce i řada asistenčních systémů pro jízdu terénem… Range Rover Sport stále pamatuje na tradice značky Land Rover a terénu se vážně nebojí

Foto: Lukáš Dittrich

O patřičný komfort se stará standardně dodávané vzduchové odpružení, které v běžném režimu pracuje se dvěma komorami a tím pádem s větším objemem vzduchu. To prospívá schopnosti filtrovat nerovnosti. V režimu Dynamic je výměnou za jistější jízdní vlastnosti využívána komora pouze jedna. Vzduchové odpružení pak umožňuje také různá kouzla se světlou výškou. Na dálnicích se auto samo spustí blíže k vozovce, v terénu lze světlou výšku zase naopak zvýšit. Oproti velkému Range Roveru je Sport celkově pevnější, tolik se nehoupe a v zatáčkách je jistější. Sportovní automobil ale nečekejte. Při rychlejší jízdě je třeba takové BMW X5 nepochybně lepší. Range Rover Sport doplácí především na to, že si s sebou vozí spoustu techniky vylepšující jízdu terénem. A ta něco váží.

Nový Sport projede téměř metr hlubokou vodu, nabídne opravdu nadstandardní zdvih kol (až 546 mm), k dispozici je redukce a celá řada terénních režimů včetně jakéhosi terénního tempomatu, kdy nastavíte rychlost a auto se sune cestou necestou víceméně samo. Můžete si nakonfigurovat i vlastní nastavení pro jízdu terénem, a to si následně uložit. Drtivá většina zákazníků zcela určitě zamáčkne otočný ovladač do polohy Auto a konfigurovat si bude leda tak masážní programy. Vědomí toho, co všechno Range Rover Sport dovede mimo silnice, ale samo o sobě spoustě lidí stačí a vlastně je součástí určitého luxusu, jaký tento vůz nabízí.

Pokud má někde Range Rover Sport mezery, pak to jsou asistenční systémy. Například asistované řízení ne vždy spolehlivě udrží vůz uprostřed jízdního pruhu. Trojice prémiových značek Audi, BMW a Mercedes-Benz je zde dále. Její podpůrné systémy fungují výrazně spolehlivěji. Také adaptivní matricová světla během testu občas nefungovala tak, jak měla. Zejména při jízdě za jiným automobilem testovaný Range Rover Sport až příliš často zapomínal na to, že před sebou má auto a na chvilku si na něj posvítil dálkovými, za což se vpředu jedoucí řidič zpravidla odvděčil rozsvícenou mlhovkou.

Třetí generace Range Roveru Sport přináší především širší nabídku pohonů, hezčí interiér a více moderních systémů. To vše se skrývá za povědomými tvary, které nejsou okázale luxusní. Ve svém základu ale Range Rover Sport zůstal stejný. Pořád je to luxusní stroj pro dlouhé cesty, pohodlný společník pro jízdy do divadla, ale také skutečný pracant schopný zdolat těžký terén nebo odtáhnout i ty nejtěžší přívěsy. Je to pořád taková ta příjemná klasika, jen v modernějším provedení.

+ Široké spektrum schopností, silný a úsporný motor, komfortní podvozek - Asistované řízení by mělo fungovat lépe, adaptivní světlomety občas oslňují ostatní řidiče