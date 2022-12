Elektromobilita je jediná správná cesta. Přemýšlení o spalovacích motorech jen nahraje čínské konkurenci, myslí si místopředseda Evropské komise

Elektrická mobilita představuje řadu výzev a transformace celého evropského automobilového průmyslu od spalovacích motorů k elektrickému pohonu bude velmi náročná. Přesto jde o jedinou správnou cestu, protože stejným směrem míří i jiní velcí hráči na globálním trhu, kteří by mohli evropský automobilový průmysl nakonec předběhnout. Alespoň takový názor zastává místopředseda Evropské komise Frans Timmermans ve svém komentáři nedávno vydaném na webu Euractiv.

Podle Franse Timmermanse je potřeba dodržet rok 2035 jako datum, od kterého už budou v prodeji na evropském trhu výhradně auta s nulovou produkcí emisí. „Je to datum, které dává smysl. Vzhledem k právnímu závazku Evropské unie stát se klimaticky neutrální, budou muset do roku 2050 téměř všechny automobily na našich silnicích vykazovat nulové emise ,“ píše Timmermans ve svém komentáři. Rok 2035 byl stanoven s ohledem na průměrnou životnost automobilů v EU. Za takovou se bere patnáct let. V roce 2050 by tedy už i drtivá většina ojetin měla vykazovat nulové emise.

„Evropa má hrdou historii výroby automobilů a zaslouží si, aby stejně hrdě vykročila do budoucnosti. Chci, aby naše automobilky i nadále vyráběly bezkonkurenční vysoce kvalitní vozy a zůstaly světovými lídry,“ píše Timmermans. Zároveň ale upozorňuje na fakt, že se nemění pouze Evropa, ale celý svět. Podle místopředsedy Evropské komise nedávno přijala balíček klimatických opatření podporujících kormě jiného i elektromobilitu také Amerika. Podobně je na tom rovněž Čína, kde má být během roku uvedeno do prodeje přibližně 80 nových modelů s elektrickým pohonem.

Tyto trendy by údajně mohly v konečném důsledku znamenat poměrně velké problémy. V Evropě jsou ve výrobě automobilů zaměstnány miliony lidí a ti podle Timmermanse potřebují prosperující průmysl směřující do budoucnosti. Nikoliv průmysl, který se zasekl v minulosti. „Evropané potřebují prosperující průmysl, který vyváží do celého světa. Potřebujeme posílat evropská auta s nulovými emisemi na jiné kontinenty, ne evropská pracovní místa a ekonomické příležitosti. Neměli bychom vyvážet znečišťující vozidla, která jen přesunou emise jinam,“ uvádí Timmermans ve svém komentáři.

Zároveň dodává, že by evropský průmysl měl vyvážet i čisté technologie a pracovat na dalších možnostech nabíjení tak, aby pomohl urychlit přechod k ekologicky šetrnější mobilitě i jinde. Průmysl by podle Timmermanse měl jít jasně jedním směrem a neměl by si ponechávat zadní vrátka v podobě spalovacích motorů. „Pokud se budeme stále dívat do zpětného zrcátka, ostatní kontinenty nás jednoduše předběhnou. Podpora elektromobility a všech dodavatelských řetězců, které za ní stojí, je nyní samozřejmostí jak v Americe, tak v Asii. Evropa pracuje na komplexní reakci, aby zajistila příležitosti a pracovní místa zde na našem kontinentu,“ píše Timmermans.

Řada evropských automobilek už oficiálně oznámila, že z jejich nabídky spalovací motory zcela zmizí mnohem dříve než v roce 2035. Timmermans připomíná, že se EU musí na tuto transformaci připravit.

Ne všichni vidí budoucnost tak „zeleně“

Zatímco značky jako Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz nebo třeba Jaguar už oznámily definitivní odchod od spalovacích motorů, jiná velká jména, jako například BMW, stále vyvíjí i spalovací motory. Důvodem je prostá skutečnost, že zákazníci většinově pořád elektromobilům na chuť nepřišli a elektromobily z řady objektivních důvodů nechtějí. Největšími problémy jsou možnosti dobíjení a vysoká cena. I sám Timmermans ve svém komentáři říká, že na těchto oblastech je nutné ještě hodně zapracovat.

Ve hře jsou navíc i jiné alternativy. Porsche aktuálně oznámilo spuštění výroby syntetického benzinu ve své nové továrně v Chile. Podle některých je to slepá ulička, ale koncern Volkswagen vidí naopak v syntetickém palivu velký potenciál. V rámci pilotního programu má v Chile vzniknout 130 tisíc litrů tohoto „virtuálně bezemisního“ paliva. Přibližně za dva roky by už ale produkce mohla být navýšena na 55 milionů litrů ročně a v konečné fázi by to mohlo být ještě desetkrát více. Podobný závod by měl navíc vzniknout také v Americe a v Austrálii.

Elektromobilita pak samozřejmě přináší řadu negativních věcí, na které před časem upozornila německá veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost Deutsche Welle. Ta připomíná, že vzhledem k aktuální situaci v Evropě vyvolané válkou na Ukrajině není tak docela možné odhadnout, jak velký vlastně bude přínos masového rozšíření elektromobilů vzhledem k tomu, že elektrické energie není dostatek a musí být vyráběna také uhelnými elektrárnami.

Podle Deutsche Welle výroba elektromobilů extrémně navyšuje spotřebu vzácných kovů. Oproti běžnému autu potřebuje elektromobil šestkrát více prvků, jako je kobalt, měď, lithium nebo hořčík, přičemž jenom lithium meziročně zdražilo o 700 %. Další nemalá spotřeba drahých kovů pak připadá také na výstavbu dobíjecí infrastruktury. Velké množství těchto materiálů pochází z Číny, čímž vzniká nebezpečná závislost evropského průmyslu.

„O tom, kam naše cesta vede, nemůže být pochyb. Od roku 2035 budou mít všechny nové automobily v Evropské unii nulové emise,“ píše navzdory všem zmíněným negativům Frans Timmermans. „Pojďme tedy společně vybudovat čistý a cenově dostupný evropský automobilový průmysl. Pro Evropu a svět,“ uzavírá svůj komentář pro Euractiv.