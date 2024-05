Kvíz: Poznáte správně tato auta, se kterými jsme jezdili v devadesátkách?

Mnozí považují devadesátá léta za vrchol automobilového průmyslu. Důvodem je fakt, že výrobci už byli technicky dostatečně zdatní k tomu, aby byli schopní realizovat kvalitní vozy, zároveň všemožné předpisy a regulace ještě byly v plenkách, takže výrobce nic příliš nesvazovalo. A tahle kombinace dala vzniknout řadě automobilů, na které dodnes (často s láskou) vzpomínáme.

Pokud to máte také tak, pak pro vás bude dnešní kvíz velmi lehký. Právě na devadesátá léta se v něm totiž zaměříme. Máme pro vás vybraných deset aut různých značek. Jmenovat můžeme třeba Alfu Romeo, Volvo, Toyotu, Hondu, Škodu nebo BMW.

Malou nápovědou vám může být skutečnost, že jsme do vod exkluzivních a úplně těch nejdražších vozů z devadesátek nezabrousili. Více než vzpomínka na to, o čem jsme před zhruba třiceti lety snili, to dnes bude o vzpomínání na auta, se kterými jsme reálně jezdili.

Tak jak, dáte deset z deseti? Zas tak těžké to není.