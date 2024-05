Po Fiestě, Mondeu nebo Galaxy končí také Focus. Ford ho přestane vyrábět příští rok. S elektromobily ale nakonec spěchat nebude

Ford se před lety rozhodl, že vsadí všechno na elektrickou mobilitu a začal provádět pro některé nepochopitelné kroky. Z produkce postupně vyřadil dříve úspěšné modely. Skončilo například Mondeo s tím, že zájemci si mohou místo Mondea koupit elektrický crossover Mustang Mach-E. Skončila také Fiesta nebo oblíbená MPV Galaxy/S-Max. Jenže zájem o elektromobily zdaleka není takový, jak se předpokládalo. Ford tak nakonec bude prodávat auta se spalovacími motory i po roce 2030.

S odkazem na Martina Sandera, šéfa prodeje osobních vozů Ford v Evropě, to uvádí evropské Automotive News. Podle jeho slov by Ford mohl v Evropě prodávat auta se spalovacími motory i po roce 2030, pokud bude existovat silná poptávka. Mohly by to být například plug-in hybridy.

Sander tímto naráží na skutečnost, že poptávka po elektromobilech zdaleka nedosahuje toho, co předpokládali evropští úředníci a co odhadoval samotný Ford. Autmotive News Europe připomínají, že automobilka nedosáhla žádného ze svých ambiciózních cílů. Původně Ford nechtěl po roce 2030 prodávat nic jiného než elektromobily a být tak o pět let napřed před oficiálním zákazem prodeje spalovacích motorů v EU.

Končí další známé jméno

Ford sice možná nakonec bude donucen nízkou poptávkou k přehodnocení svých cílů, ale to nic nemění na skutečnosti, že brzy skončí další všem dobře známý model s dlouho budovanou tradicí. Automotive News Europe uvádí, že příští rok Ford definitivně ukončí prodej modelu Focus. Ten se aktuálně nabízí i u nás ve velmi omezené podobě s tříválci a velmi drahým dieselem.

Konec Focusu v roce 2025 bude jen dalším v pořadí. Ford ze své nabídky už v minulosti vyřadil Mondeo, Fiestu, Galaxy nebo S-Max. Nástupcem Focusu by měl být elektrický crossover Explorer postavený na platformě MEB koncernu VW.

Zdroj: Automotive News Europe