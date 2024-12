Test Land Rover Discovery Sport D180: Rodinný cestovatel

+

Povedený vzhled

Interiér stejně efektní jako u Range Roveru Evoque

Spousta místa ve druhé řadě, posuvná zadní sedadla

Kultivovaný naftový čtyřválec

Kvalitní odhlučnění

Pohodlný podvozek

Mnoho pomocníků pro jízdu terénem

–

Asistenční systémy nefungují tak spolehlivě jako u konkurence

Pomalé ovládání funkcí na displeji přístrojového štítu

Za stejné peníze lze koupit i rychlejší podobně velké SUV

Vysoká hmotnost

Stejně jako všechno je i pojem „facelift“ relativní. Někomu stačí vyměnit světla nebo nárazníky, a rázem je na světě nový vůz. Jindy se jde mnohem více do hloubky. Právě to je případ přepracovaného Land Roveru Discovery Sport,který více než modernizaci v klasickém slova smyslu představuje novou generaci.

Na pohled to vypadá, že vůz dostal jiná světla, jiné nárazníky, nová kola a jako třešničku na dortu, respektive na střeše, také kameru schovanou do střešní ploutve, jejíž obraz je přenášen na vnitřní zpětné zrcátko. Typický facelift, chtělo by se říci. Jenže to rozhodně není vše. Discovery Sport totiž dostalo také novou techniku, založenou na nové platformě. Fakticky tak jde o skutečně nový model.





Chvíli před Discovery Sport se totiž představil nový Range Rover Evoque. Právě ten jako první vyjel na nové platformě upravené pro elektrifikované pohony a nové mild-hybridní jednotky. Discovery Sport nemohlo v rámci faceliftu zůstat na původní technice, takže si podle očekávání převzalo techniku od Evoque. Výsledku to rozhodně prospělo.

Je to Evoque, ale praktičtější

Už původní verze představená v roce 2014 hrála roli praktičtější a vzhledově méně efektní variace na téma Evoque. U novinky to platí také. Vůz je samozřejmě pořád větší než nejmenší Range Rover, pořád nabízí více místa uvnitř a pořád může mít i třetí řadu sedadel. Z Evoque si ale bere řadu prvků, a to nejen těch technických. Design přední části je velmi podobný a hlavně interiér následuje malý Range Rover víc než důsledně. Stejné jsou všechny základní ovládací prvky včetně volantu a voliče převodovky. Totožný je i displej přístrojového štítu a displej multimediálního systému.

Nový Land Rover Discovery Sport je atraktivní SUV. V případě testovaného exempláře vzhled ještě dále vylepšil sportovní paket R-Dynamic a devatenáctipalcová litá kola Nový Land Rover Discovery Sport je atraktivní SUV. V případě testovaného exempláře vzhled ještě dále vylepšil sportovní paket R-Dynamic a devatenáctipalcová litá kola

Discovery Sport má ovšem trochu jinak řešený středový panel. Opět tu sice najdete dva velké otočné ovladače, kterými lze ovládat klimatizaci, ale také třeba nastavovat režimy systému Terrain Response. Další displej tu ovšem chybí. Místo něj se sem nastěhovalo několik dotykových políček. Upřímně, na efekt to není tak dobré jako Touch Pro Duo, ale v praxi je tahle jednodušší varianta asi lepší. Když nic jiného, tak je přehlednější.

Discovery Sport se Evoque alespoň u vyšších výbav vyrovná i kvalitou použitých materiálů. Testované provedení S R-Dynamic kombinující světlé a tmavé odstíny a různé druhy čalounění vypadalo přímo skvěle. Jen ty světlé sedačky vyloženě přitahují sebemenší špínu. Když je řeč o sedačkách, nemělo by zapadnout, že vpředu mají výborné tvarování. Nechybí ani řada odkládacích přihrádek a mnoho USB konektorů pro dobíjení. Naopak výtku si zaslouží zejména ovládání displeje na přístrojovém štítu. Je pomalejší a ne zrovna nejpřehlednější. Ale to je věc známá i z jiných modelů Land Rover.

Pokud jde o základní rozměry, nová Discovery Sport se téměř nezměnila. Rozvor zůstal shodný, šířka zrovna tak. Na výšku vůz přibral tři milimetry, na délku je naopak o dva milimetry kratší. Každopádně uvnitř najdete spoustu místa, což jako už tradičně v našich testech nejlépe vyjádří tabulka s námi naměřenými vnitřním rozměry.

Tabulka: Vnitřní rozměry Land Roveru Discovery Sport a porovnání s konkurencí

Prostor pro cestující (cm) LR Discovery Sport 2020 BMW X3 Škoda Kodiaq Šířka v úrovni loktů vpředu: 153 153 154 Šířka v úrovni loktů vzadu: 152 149 151 Prostor pro hlavu vpředu min/max.: 93/100 91/100 93/101 Prostor pro hlavu vzadu: 91 96 94 Prostor pro nohy vzadu minimální: 20 17 17 Prostor pro nohy vzadu maximální: 44 41 42 Prostor pro nohy vzadu za 190cm řidičem: 27 17 24 Délka sedáku vpředu: 52 52/56 47 Délka sedáku vzadu: 44 46 45 Délka opěradla vpředu: 67 66 65 Délka opěradla vzadu: 67 68 65

Druhá řada nabízí opravdu hodně místa zejména v podélném směru. Kromě jiného proto, že bez příplatku dostanete zadní sedadla posuvná v rozsahu 10 cm (neplatí pro základní varianty Discovery Sport a Discovery Sport R-Dynamic). Malé Disco dokonce překonává i Škodu Kodiaq.

Britské SUV je zároveň také neobvykle široké. To logicky přinášídost místa v příčném směru. Za příplatek 35 tisíc lze získat i třetí řadu sedadel, ale ta je spíše nouzová a určená výhradně pro malé děti. Pokud chcete sedmimístné SUV s opravdu použitelnou třetí řadou, budete se muset podívat po něčem větším. Jak totiž dokazuje další tabulka, ani větší Kodiaq na tom ve třetí řadě zas o tolik lépe není.

Tabulka: Prostor ve 3. řadě Land Roveru Discovery Sport a porovnání s konkurencí

Prostor pro cestující (cm) LR Discovery Sport 2020 Škoda Kodiaq Šířka v úrovni loktů: 120 123 Prostor pro hlavu: 86 84 Prostor pro nohy minimální: 22 20 Prostor pro nohy maximální: 32 38 Délka sedáku: 34 35 Délka opěradla: 56 52

Zavazadlový prostor disponuje v sedmimístném uspořádání objemem 157 litrů. Se třetí řadou schovanou pod dnem zavazadelníku to je 754 litrů. Po sklopení všech sedadel získáte téměř ideálně rovnou ložnou plochu a objem 1651 litrů. Taková je tedy oficiální teorie. Jak je na tom zavazadlový prostor Discovery Sport v případě reálných rozměrů, to opět prozradí další naše tradiční tabulka.

Tabulka: Zavazadlový prostor Land Roveru Discovery Sport a srovnání s konkurencí

Prostor pro zavazadla (cm) LR Discovery Sport 2020 BMW X3 Škoda Kodiaq Šířka mezi bočnicemi 115 110 101 Maximální šířka 133 129 137 Výška po roletu 51 48 44 Délka ložné plochy 90–100 91 107 Výška nakládací hrany 77 65 88 Šířka vstupního otvoru 110 112 113 Výška vstupního otvoru 91 92 81 Max. délka nákladu 204 202 220

Pravda, na trhu najdete i SUV s větším zavazadelníkem, ale to ještě neznamená, že Discovery Sport nic neodveze. Z tabulky je dobře vidět, že tento Land Rover má prostor pro zavazadla i v nejužším místě poměrně široký. Samozřejmě ztrácí délkou ložné plochy, což ale vzhledem k celkové délce vozu nepřekvapí. (Discovery Sport je zhruba o 10 cm kratší než Kodiaq a BMW X3.) Co do prostoru a praktičnosti ale jde pořád rozumný kompromis. Kupujete si SUV, které ještě není úplně přerostlé, ale zároveň má uvnitř dost místa pro posádku i důstojný zavazadelník.

D180 není raketa, ale na dálnici nezklame

Technika z Evoque znamená přítomnost stejných motorů. Konkrétně jde o dvoulitrové čtyřválce řady Ingenium. Kromě základního dieselu D150 s manuálem jsou všechno ostatní mild-hybridy s automatem (ZF 9HP50) a pohonem všech kol. Nám se do rukou dostala varianta D180 MHEV AWD, což je prostřední možnost z naftové nabídky. K dispozici je pak ještě dvakrát přeplňované provedení o výkonu 176 kW (240 koní).

Vzhledem k tomu, že testovaný model váží v sedmimístné variantě 1,9 tuny, nepřekvapí, že výkon 132 kW (180 k) s vámi zas tak moc cvičit nebude. Oficiální hodnota akcelerace z nuly na 100 km/h je 10,1 s, my jsme naměřili o desetinu sekundy horší čas.

Tabulka: Akcelerace Land Roveru Discovery Sport D180

Akcelerace LR Discovery Sport D180 Škoda Kodiaq 2.0 TDI 140 kW 0–50 km/h (s): 3,1 2,9 0–100 km/h (s): 10,2 9,0 0–130 km/h (s): 17,3 15,2 0–150 km/h (s): 24,8 20,9 30–50 km/h (s) 1,6 1,5 50–70 km/h (s) 2,2 2,1 80–120 km/h (s) 7,8 6,7 130–150 km/h (s) 7,5 5,8

Právě vysoká hmotnost je jednou z nevýhod současných Land Roverů. Pravda, auto působí robustně. Ale pro srovnání, větší Kodiaq s motorem 2.0 TDI 140 kW a automatem je lehčí o 200 kg, a také o sekundu rychlejší při sprintu na 100 km/h. Dokonce i větší BMW X3 s třílitrovým šestiválcem je lehčí o 100 kg.

Testovaný diesel kombinovaný s vyšší hmotností vážně není sportovním motorem, ale má i své silné stránky. Je velmi tichý, velice kultivovaný a nabízí solidních 430 Nm. V praxi působí rozhodně rychleji, než se vám bude zdát ve chvílích, když budete zkoušet ostrý rozjezd z místa. A hlavně je to naprosto ideální společník pro dlouhé jízdy po dálnicích.

Nové Discovery Sport je totiž obecně skvěle odhlučněné. Platí to také o motoru. Při 130 km/h točí na devítku dva tisíce otáček a regulérně o něm nevíte. Ani ve vyšších rychlostech není přehnaně hlučný. Zároveň nemá přehnané nároky na palivo. Dá se s ním jezdit za osm až devět litrů, pokud se budeme bavit o cestách po dálnicích rychlostmi spíše nad 130 km/h. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o dvoutunové poměrně vysoké SUV, to jsou celkem sympatická čísla. Rozhodně sympatičtější, než co by zde vykazovaly zážehové jednotky. I menší Evoque totiž měl s benzinovým motorem hodně velký apetit a mild-hybrid na tom nic moc nezměnil (pokud tomu kvůli dalšímu navýšení hmotnosti rovnou nepřidal).

Pohodlí na prvotřídní úrovni

Takže tu máme dost místa uvnitř, kvalitní materiály, vynikající odhlučnění, kultivovaný motor a do celé té skládačky můžeme přidat ještě mimořádně komfortní podvozek na dvacetipalcových kolech. Discovery Sport se v nové generaci (nebo po razantním faceliftu, jak chcete) chlubí novým zavěšením předních kol s hydraulickými silentbloky a kovanými hliníkovými rameny. Zadní náprava je víceprvková typu Integral Link. Taková byla i dříve, ale samozřejmě došlo k přepracování. V praxi podvozek funguje výborně.

Discovery Sport se nerovných cest opravdu nebojí. Jednak zvládne i těžší terén, protože má ve výbavě velké množství nejrůznějších pomocníků. Hlavně ale dokáže výborně filtrovat nerovnosti, takže je ve výsledku velice pohodlné Discovery Sport se nerovných cest opravdu nebojí. Jednak zvládne i těžší terén, protože má ve výbavě velké množství nejrůznějších pomocníků. Hlavně ale dokáže výborně filtrovat nerovnosti, takže je ve výsledku velice pohodlné

I když malá Discovery Sport nemá a ani mít nemůže vzduchové odpružení (na rozdíl třeba od Mercedesu-Benz GLC nebo Audi Q5), s nerovnostmi se dokáže vypořádat nečekaně dobře. A to nejen na silnici, ale také třeba na štěrkové nebo polní cestě. Na větších nerovnostech se pak žádné tvrdé rázy od kol nekonají.

Podvozek zkrátka podtrhuje celkové zaměření na klidnější pohodlné rodinné cestování na delší trasy. Zvládne ale i ostřejší tempo, přestože v bohaté nabídce jízdních režimů nenajdete režim Sport. Což je takový hezký paradox, když se auto jmenuje Discovery Sport a ještě navíc má v našem případě sportovní paket R-Dynamic. Ale takový režim by byl nakonec opravdu zbytečný, vzhledem k dynamickému potenciálu a hlavně téměř dvoutunové hmotnosti. Nedotáčivosti ovšem vůz vzdoruje slušně, přestože testované provedení nepoužívá systém Active Driveline s jednou spojkou u motoru a dvojicí spojek nahrazující zadní diferenciál. Na našem trhu je tato věc součástí výbavy pouze u varianty D240, k jiným motorizacím se samostatně pořídit nedá. Ostatní verze, včetně té testované, využívají systém Efficient Driveline. Stejně jako u Active Driveline jsou zde dvě spojky umožňující odpojit kardan jak od zadních kol, tak od motoru (kvůli snížení ztrát), na zadní nápravě ale zůstal klasický diferenciál.

Máte rádi hračky? Budete spokojeni

Nové Discovery Sport má co nabídnout i v případě, že si rádi hrajete. Jen pro jízdu terénem je zde nachystáno poměrně hodně systémů od Terrain Response přes asistent pro sjíždění prudkých svahů až po „terénní tempomat“, kde nastavíte rychlost a vůz už sám dělá, co může. I díky světlé výšce podvozku 212 mm a brodivosti 600 mm tak malé Discovery v terénu ledasco zvládne. Něco mi ale říká, že to zákazníci reálně vyzkouší jednou, pak nechají systém Terrain Response v režimu Auto a dále se jím zabývat nebudou.

Hezkou hračkou je i systém pro měření broděné vody a ještě hezčí takzvaná průhledná kapota. Jde o spojení obrazu několika kamer do jednoho celku promítnutého na středový displej. Díky tomu vidíte, co přesně máte pod předními koly. To se může hodit i ve městě. Jen je potřeba počítat s tím, že auto přímo pod svá kola nekouká. Aby se obraz spojil, musí ujet nějaký ten metr, než se obraz vytvoří. Takže jestli přijedete k obrubníku a těsně před ním systém zapnete, asi vám už nepomůže. Jinak soustava kamer jako taková je další zajímavá hračka pro budoucí řidiče.

Discovery Sport nabízí ještě jednu kameru ve střešní ploutvi. Stejně jako v jiných modelech značek Jaguar Land Rover jde o část digitálního vnitřního zpětného zrcátka. Protože kamera kouká dozadu z jiného úhlu, než je běžné, obraz ve zpětném zrcátku je nezvyklý, ale jsou chvíle, kdy své značné výhody má.

Třeba pokud bude vůz plně naložen nebo pokud budou sedět vzadu tři větší cestující (nebo dokonce ještě další dva ve třetí řadě). Pak z pozice řidiče dozadu nevidíte. S touto kamerou je výhled sice jiný, ale je. Za deště se navíc kamera vůbec nešpiní, takže nemusíte řešit zadní stěrač, a v noci jsou auta jedoucí za vámi vidět lépe. Land Rover pak přidá i spoustu asistenčních systémů. Jen je škoda, že nefungují tak spolehlivě jako třeba u Audi. Velmi užitečné jsou i adaptivní diodové světlomety.

Land Rover Discovery Sport D180: Verdikt

Land Rover Discovery Sport je po důkladném faceliftu SUV, které minimálně v testované motorizaci D180 nejvíce osloví zájemce o univerzální prostorné a praktické auto určené pro přepravu větších rodin. Komfort, pohodlí, variabilita interiéru, to jsou jeho nejsilnější stránky, stejně jako možnost vydat se i trochu dále od zpevněných komunikací. O tom, že výbava může být opravdu bohatá, jsme vás asi už přesvědčili.

Fakticky bude Discovery Sport asi největší konkurencí pro Volvo XC60. Modely Audi, BMW a Mercedes totiž pořád sází na podélně uložený motor. Díky tomu umí být pro řidiče zajímavější (a mohou mít i šestiválce). Pokud ale v podobně velkém SUV nevidíte primárně vůz, který by měl být řidičsky zajímavý, a Volvo vám z nějakého důvodu sympatické není, Discovery Sport vás nezklame. Jen nepočítejte s tím, že oproti ostatním značkám ušetříte.

Cena testovaného vozu: 1 393 194 Kč

Cena testovaného vozu včetně příplatkové výbavy: 1 719 954 Kč